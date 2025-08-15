Inscription
#International

D’où vient la “sad girl lit” ? petite histoire d’un grand malentendu critique

L'expression « sad girl literature » circule depuis plusieurs années dans les médias anglo-saxons, parfois comme une étiquette marketing, parfois comme un repoussoir critique. Une littérature de la vulnérabilité qui serait apparue, avant de devenir un label mondial. Sortez les mouchoirs, ça va pleurer dans les chaumières...

Le 15/08/2025 à 11:40 par Nicolas Gary



Publié le :

15/08/2025 à 11:40

Nicolas Gary

ActuaLitté

La généalogie est composite : on peut y voir l’héritage de l’autofiction, des héroïnes mélancoliques de Jean Rhys, d’un certain minimalisme dialogué — et, plus en amont, la théorisation de la « Sad Girl Theory » popularisée par l’artiste Audrey Wollen au milieu des années 2010.

Elle proposait de « considérer la tristesse des filles comme un geste politique ». Une formulation que Wollen résume comme l’« enactment of one’s sorrow as a form of feminist resistance », rapporte Dazed. Ou la mise en scène de sa tristesse comme forme de résistance féministe.

Quand la mélancolie devient bestseller

Côté fiction contemporaine, le point d’inflexion grand public s’appelle Sally Rooney. Normal People (2018, traduit en français sous le même titre par Stéphane Roques) a été un best-seller planétaire : l'éditeur souligne que « plus d’un million d’exemplaires » de l’édition principale ont été vendus, tandis que Vogue évoquait plus de trois millions d’exemplaires dans le monde dès 2021.

L’adaptation BBC/Hulu a joué un rôle d’amplificateur, avec 21,8 millions de requêtes la première semaine sur BBC iPlayer — un record pour BBC Three à l’époque.

D’autres noms agrègent vite l’étiquette : Ottessa Moshfegh et My Year of Rest and Relaxation (2018 - Mon année de repos et de détente, trad. Clément Baude), Raven Leilani avec Luster (2020 - Affamée, trad. Nathalie Bru), Mona Awad et son Bunny (2019 - Lapin, chez Québec Amérique, éditeur québécois, trad. Marie Frankland).

Le succès critique les accompagne : Luster décroche le Dylan Thomas Prize en 2021, preuve qu’un imaginaire intime et abrasif peut aussi convaincre les jurys. Luster fait aujourd’hui l’objet d’un développement en série pour HBO, produit par Viva Maude (Tessa Thompson) et Gaumont.

Tristesse, écran... succès

Parallèlement, Hollywood s’est penché sur la « tristesse » comme moteur narratif : LuckyChap (Margot Robbie) a optionné My Year of Rest and Relaxation dès 2018 — projet encore à l’état de développement mais suffisamment signalé pour installer Moshfegh comme référence de l’aliénation élégante. Fait intéressant : ces circulations livre-écran boucleraient la boucle, reboostant les ventes papier et l’« esthétique » sur les réseaux.

Dès 2023, la presse anglo-saxonne commence à débattre du label. Dans le New Statesman, Charlotte Stroud parle d’une « cool girl novelist » dont « la prose est nue, ses personnages déprimés et aliénés », estimant que le « sad girl lit » s’est figé en parodie — une thèse qui a fait florès, précisément parce qu’elle condense une crispation critique.

Quand la mélancolie devient contagion sociale

 

À sa parution en 1774, Les Souffrances du jeune Werther de Goethe provoque en Allemagne une vague d’identification inédite. L’élan romantique, nourri par la détresse de son héros, gagne toute une génération. Les jeunes hommes imitent ses vêtements, on cite ses lettres… et l’on s’inquiète même de suicides par mimétisme, attribués à la lecture du roman.

 

Ce « Werther-Fieber » montre qu’un récit intime peut, bien avant l’ère des réseaux sociaux, traverser les frontières culturelles et s’ancrer dans l’imaginaire collectif. La mélancolie, alors perçue comme un sentiment noble et universel, devient un phénomène de société — préfigurant, deux siècles plus tard, la résonance mondiale de ces fictions contemporaines où la vulnérabilité s’érige en esthétique.

50 nuance de #SadGirlLit

Pour clarifier, il faut distinguer : la millennial fiction décrit une génération (précarité, économie de l’attention) via divers prismes, quand le sad girl lit resserre la focale sur une subjectivité féminine en crise — souvent diplômée, citadine, hyperlucide — et sur une introspection sèche qui tient la page autant que les dialogues.

Rien d’un manifeste unique, plutôt un halo thématique, modulé d’une autrice à l’autre. On peut ajouter que l’autofiction « pure » (à la Ernaux) n’est pas une condition nécessaire : beaucoup de titres ici sont des fictions à la première personne, aiguës mais non autobiographiques.

Reste la France, où le mot-valise circule moins que les œuvres. L’attention médiatique a plutôt privilégié les effets BookTok et leurs retombées commerciales, ou d’autres tendances proches (dark romance, « romantasy »), mais les héroïnes désenchantées de Rooney, Moshfegh, Leilani ou Awad sont parfaitement identifiées par les libraires et par la critique.

La contagion de ce « goût de la vulnérabilité » s’observe donc, même si l’étiquette n’est pas canonisée. (On y reviendra quand on parlera réseaux sociaux.)

Un extrait des versions française des livres évoqués est proposée en fin d'article.

Crédits photo : Ichigo121212 CC 0

 
 

 

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

Commenter cet article

 

Normal People

Sally Rooney trad. Stéphane Roques

Paru le 03/06/2022

284 pages

Points

8,40 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782757888124
9782757888124
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Mon année de repos et de détente

Ottessa Moshfegh trad. Clément Baude

Paru le 12/01/2022

315 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,70 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253103929
9782253103929
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Affamée

Raven Leilani trad. Nathalie Bru

Paru le 25/02/2021

320 pages

Le Cherche Midi

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782749167435
9782749167435
© Notice établie par ORB
plus d'informations

