Six clichés de la rentrée littéraire passés au crible des chiffres

Chaque fin d’été, la rentrée littéraire revient avec son lot de marronniers : toujours les mêmes auteurs, trop de livres, tout se joue en quelques semaines… Ces clichés, répétés d’année en année, façonnent notre perception du paysage éditorial. Mais que disent vraiment les faits ? En plongeant dans dix années de données collectées par Bibliosurf — prix, critiques, tendances thématiques —, on découvre que la réalité est souvent plus nuancée, parfois à rebours des idées reçues.

Le 15/08/2025 à 11:14 par Bernard Strainchamps

Toujours les mêmes auteurs

Chaque rentrée littéraire relance ce sempiternel refrain : une impression nourrie par la présence récurrente de quelques plumes phares, largement mises en avant par les éditeurs et les médias. Ce cercle d’habitués, souvent en lice pour les prix, cohabite pourtant avec de nombreuses voix nouvelles, moins visibles, mais bien présentes chaque année.

Verdict : À moitié vrai

Sur la période 2020-2024, Amélie Nothomb s’impose comme la figure la plus régulière de la rentrée littéraire française, présente chaque année sans exception. Autour d’elle gravite un noyau d’habitués — Sorj Chalandon, Nathacha Appanah, Cécile Coulon, Serge Joncour, Olivier Norek, Miguel Bonnefoy, ou Sylvain Prudhomme — qui reviennent à intervalles réguliers.

Côté international, Joyce Carol Oates joue le rôle de “Nothomb étrangère” avec quatre présences en cinq ans, tandis que Salman Rushdie, Julian Barnes, Karl Ove Knausgaard et Antonio Muñoz Molina apparaissent chacun à deux reprises. La rotation est toutefois plus importante chez les auteurs étrangers, avec de nombreux noms ponctuels.

Ces données confirment très partiellement le cliché “toujours les mêmes auteurs” : il existe bien un club restreint de récurrents, mais il cohabite avec un renouvellement constant.

Ce renouvellement peut réserver de véritables surprises : lors des trois dernières rentrées, plusieurs titres inattendus se sont imposés face aux favoris. En 2024, Ilaria ou la conquête de la désobéissance de Gabriella Zalapì (Zoé, éditeur suisse) a été le roman le plus primé, salué pour la sensibilité de son écriture et la justesse de sa voix narrative.

La même année, Nul ennemi comme un frère de Frédéric Paulin, connu surtout des amateurs de roman noir, s’est hissé parmi les plus appréciés grâce à son intrigue documentée et sa profondeur historique. En 2023, Ce que je sais de toi d’Éric Chacour a raflé plus de sept prix, tandis que Triste tigre de Neige Sinno a marqué la critique par son intensité et son impact durable. En 2022, Les enfants endormis d’Anthony Passeron, premier roman mêlant drame familial et enquête scientifique, a conquis un large public critique.

ANALYSE - Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans

Ces succès montrent qu’un accueil enthousiaste peut encore se construire en dehors du cercle des “incontournables”, et que la rentrée littéraire reste un terrain fertile pour des voix nouvelles et singulières. En somme, si la rentrée littéraire cultive ses figures familières, elle n’en demeure pas moins un espace où l’inattendu peut surgir, rappelant que chaque saison réserve ses révélations.

Quelques éditeurs raflent l’essentiel des prix

Chaque automne revient l’idée que quelques éditeurs monopolisent les grands prix littéraires, alimentée par la domination historique de maisons comme Gallimard, Grasset, Albin Michel ou le Seuil.

Verdict : Plutôt vrai

Que disent les dix dernières années ? Gallimard domine largement le palmarès avec 128 prix littéraires, loin devant Albin Michel (60 prix), Grasset (55), Actes Sud (47), Stock (42), Seuil (41) et Flammarion (36). La fameuse hégémonie du « Galligrasseuil » reste donc intacte. Dans ce top 10, deux outsiders parviennent toutefois à se faire une place : L’Iconoclaste (24 prix) et La Manufacture de livres (23 prix).

Le calcul de l’impact des éditeurs sur le web nuance toutefois ce constat : si les grands groupes concentrent le volume et l’impact global — Gallimard, Albin Michel, Actes Sud, Seuil, Grasset formant les « géants complets » — certains indépendants transforment beaucoup mieux chaque mention en visibilité réelle. Minuit (13,4), Agullo (11,1), L’Iconoclaste (10,8), Gallmeister (7,6), Rivages (7,4) ou Liana Levi (7,6) figurent parmi ces « petits éditeurs » qui, avec moins de titres, obtiennent une reconnaissance critique et médiatique proportionnellement supérieure à leur poids éditorial.

En définitive, si les grands prix confirment l’emprise des mastodontes de l’édition, l’analyse de leur visibilité montre qu’il existe encore un espace où les éditeurs indépendants peuvent se distinguer.

Graphique qui mesure l’impact des éditeurs sur le web
Graphique qui mesure l’impact des éditeurs sur le web

La sacro-sainte surproduction

Chaque fin août, la presse nous ressert le grand classique : « Plus de 500 romans en trois semaines ! ». Le chiffre, tiré des statistiques du SNE ou de Livres Hebdo, impressionne et nourrit l’image d’un déluge littéraire où auteurs et éditeurs se bousculent pour exister. Ce marronnier de la rentrée est devenu un genre en soi, mêlant fascination pour l’abondance et inquiétude pour ceux qui passeront sous les radars.

Verdict : À moitié vrai

Bibliosurf référence 3500 à 4000 avis sur les romans à chaque rentrée littéraire. Le site cumule plus de 700 sources depuis 10 ans, mais ne scanne pas les portails des librairies et les réseaux sociaux. Les chiffres qui seront donnés sont donc à relativiser.

Tous les titres ne bénéficient pas de la même exposition. Sur la base des quatre dernières rentrées, seuls 320 à 340 romans obtiennent au moins trois avis sur le web, sur un total de plus de 500 parutions. Autrement dit, environ 30 % des livres de rentrée passent quasiment inaperçus, aussi bien dans les médias traditionnels que dans la blogosphère, selon le périmètre couvert par Bibliosurf.

C’est donc une histoire de verre à moitié vide ou à moitié plein. La rentrée littéraire fonctionne comme un entonnoir : une masse impressionnante de parutions en amont, mais, à l’arrivée, un petit cercle de titres qui capte l’essentiel des projecteurs, tandis que d’autres passent sous les radars. Pourtant, chaque rentrée voit aussi éclore des livres qui trouvent, contre toute attente, leur public.

En définitive, la « surproduction » n’est pas tant un problème de volume qu’un enjeu de visibilité.

Tout se joue en quelques semaines

On aime dire qu’après novembre, les romans de rentrée s’évanouissent des radars. Mais chaque année, quelques titres prouvent que la saison littéraire peut aussi se jouer en endurance.

Verdict : Faux

Contrairement au cliché qui voudrait que tout soit joué dès novembre, les données de Bibliosurf montrent que la rentrée littéraire a des effets durables. Soixante-dix pour cent des meilleurs romans du site paraissent en août ou septembre, signe qu’elle offre une visibilité bien au-delà de la seule course aux prix. Les titres circulent ensuite en bibliothèques, se rééditent en poche et continuent de se recommander entre lecteurs, parfois plusieurs années après leur sortie.

Certains connaissent même un regain d’intérêt tardif, comme en témoigne la mise à jour récente d’un dossier sur la rentrée 2018. Certes, la machine de la rentrée génère aussi du pilon et des déceptions, mais elle reste une formidable opportunité de faire émerger de nouvelles œuvres qui s’inscrivent dans le temps.

En somme, si la rentrée littéraire concentre l’attention médiatique sur quelques semaines, elle sème aussi des graines qui germent bien au-delà de l’automne, prolongeant la vie de certains livres bien après le coup de projecteur initial.

Les thèmes se répètent 

Chaque rentrée, on nous rejoue le bingo des thèmes : mémoire, filiation, guerres, écologie… cochez les cases ! Mais derrière l’impression de déjà-lu, ces motifs récurrents se réinventent sans cesse.

Verdict : Plutôt vrai

La lecture des quatre dernières années montre en effet des constantes : mémoire individuelle et collective, filiations complexes, héritages traumatiques, guerres passées ou à venir, luttes sociales et écologiques. Les récits intimes se mêlent presque toujours à de grandes fractures historiques, et les voix féminines dominent souvent la scène.

Mais si ces fils rouges persistent, les variations d’accent sont nettes : la rentrée 2024 s’est davantage concentrée sur la résistance et les figures d’émancipation ; 2023 a mis en avant l’exil intérieur et les violences sociales ; 2022 a intensifié le dialogue entre mémoire et corps ; 2021 a marqué un retour plus fort de l’effondrement écologique. Ce qui se répète, ce n’est pas tant le thème que la manière de revisiter, chaque année, ces obsessions collectives à travers de nouvelles voix, de nouveaux lieux et de nouvelles formes narratives.

En définitive, les grands motifs demeurent, mais chaque rentrée les réécrit avec d’autres sensibilités, d’autres angles, d’autres imaginaires — preuve qu’en littérature, la répétition peut aussi être un moteur de renouvellement.

Année

Thèmes dominants

Nuances / spécificités de l’année

2024

Mémoire et filiation

Résistance et émancipation

Écologie et justice sociale

Figures féminines puissantes, héritages familiaux complexes, guerre et exil revisités, récits mêlant réel et fable.

2023

Mémoire blessée

Exil intérieur

Violences sociales et politiques

Secrets familiaux, colonialisme, dérèglement écologique, utopies contrariées, tension entre révolte et réparation.

2022

Mémoire intime et collective

Guerre et violence structurelle

Corps comme lieu de conflit ou de résilience

Alternance autofiction, enquête, fable écologique ; poids du passé et survie dans un monde fragmenté.

2021

Secrets familiaux et mémoire traumatique

Identité et exil

Effondrement écologique

Entre polar politique, fantastique et roman psychologique ; tension transmission / réparation.

2020

Transmission brisée

Engagement politique

Lien humains–nature

Justice sociale, animalité, résilience, voix féminines fortes, fresque historique et fable politique.

Une rentrée très française

Ce cliché vient du fait que cet événement, unique au monde, est centré sur les auteurs francophones et calé sur le calendrier des grands prix d’automne.

Verdict : À moitié vrai

En réalité, près de 140 romans étrangers paraissent chaque année en France à la rentrée, issus de plus de 30 pays. Les traductions représentent ainsi 15 à 20 % des parutions, avec une nette domination de l’anglais : en 2024, les États-Unis s’imposent avec 41 titres, devant le Royaume-Uni (15) et le Canada (13). Viennent ensuite la Suisse, l’Espagne et la Belgique (9 titres chacun), portés par des proximités linguistiques ou culturelles.

L’Allemagne, le Japon et la Norvège complètent le tableau, tandis que quelques origines plus inattendues — Turquie, Égypte, Nicaragua, République du Congo — apparaissent à la marge. Cette ouverture internationale reste modérée comparée à d’autres marchés : aux États-Unis et au Royaume-Uni, les traductions pèsent à peine 3 à 5 % de la production annuelle, contre 25 à 30 % en Allemagne, 30 à 40 % en Italie ou en Espagne, et plus de 40 % dans les pays nordiques.

La France se situe donc dans une position intermédiaire, plus ouverte que les marchés anglo-saxons, mais moins que les pays où la taille du lectorat pousse à une forte importation de littératures étrangères. La rentrée littéraire française n’est pas totalement fermée aux voix venues d’ailleurs, mais elle reste solidement arrimée à son socle francophone.

D’où viennent les romans traduits en France
D’où viennent les romans traduits en France

Conclusion en forme de cliché (à vous de dire)

Au fil des chiffres et des tendances, une chose se confirme : la rentrée littéraire reste un formidable terrain de jeu pour les histoires, les voix et les regards du monde entier. Derrière les habitudes et les récurrences, elle continue de faire surgir des découvertes, de nourrir la curiosité des lecteurs et de prouver que, chaque année, la littérature sait se réinventer.

Par Bernard Strainchamps
ActuaLitté

Le prochain livre d'Amitav Ghosh restera inédit pendant 89 ans

Le romancier et essayiste indien Amitav Ghosh signera un ouvrage qui ne sera révélé qu'en 2114, dans 89 ans. Bien après son décès, donc, son texte inédit fera partie d'une anthologie publiée cette année-là. Cette dernière réunira des œuvres de Margaret Atwood, Han Kang, ou encore Ocean Vuong, dans le cadre du projet Future Library initié par l'artiste écossaise Katie Paterson.

14/08/2025, 12:31

ActuaLitté

Lecture : quels gestes font progresser les enfants ?

Faut-il revenir aux gestes simples pour apprendre à lire ? Une étude menée auprès de plus d’un millier d’enfants de trois à six ans montre qu’écrire son prénom, repérer des lettres ou jouer avec leurs sons reste plus efficace que les jeux éducatifs, dont l’effet demeure modeste, même en complément.

13/08/2025, 16:24

ActuaLitté

Mort de Sonallah Ibrahim, géant de la littérature arabe

L’écrivain égyptien Sonallah Ibrahim, figure littéraire de la « génération des années 1960 » et l’un des auteurs les plus engagés du monde arabe, est mort le 13 août 2025 au Caire, à l’âge de 88 ans, « des suites d'une longue maladie ». Romancier, nouvelliste et traducteur, il s’était imposé comme une conscience critique implacable des régimes successifs en Égypte, ses œuvres mêlant fiction, documentaire et observation politique.

13/08/2025, 14:25

ActuaLitté

Aux États-Unis, l'Associated Press abandonne la critique de livres

L'Associated Press, agence de presse américaine fondée par six journaux new-yorkais au mitan du XIXe siècle, ne publiera plus de critiques d'ouvrages parus, dès le 1er septembre prochain. Le message diffusé en interne évoque « des audiences relativement faibles ».

13/08/2025, 10:48

ActuaLitté

Vandalisée, la librairie Violette and Co dénonce “une campagne d'intimidation”

La présence en vitrine de plusieurs titres consacrés à la Palestine a placé la librairie Violette and Co dans le collimateur de plusieurs profils, sur les réseaux sociaux, et médias d'extrême droite. Un livre de coloriage, From the River to the Sea, cosigné par Nathi Ngubane et Azad Essa, a concentré les critiques. Le commerce indique qu'une plainte a été déposée pour des dégradations commises sur sa vitrine.

12/08/2025, 16:58

ActuaLitté

Le phénomène La Femme de ménage : pourquoi on l’adore tant ?

La femme de ménage : 1,92 million de ventes. Les Secrets de la femme de ménage : 1,246 million. En format poche chez J’ai Lu, certes, mais tout de même. Car en grand format, le succès se perpétue chez City Editions : La Femme de ménage voit tout, plus de 377.000 exemplaires. La Femme de ménage se marie dépasse les 473.000 tomes. Alors, pourquoi ?

12/08/2025, 15:45

ActuaLitté

Hommage de Rachida Dati à un grand passeur de l’architecture française

Architecte, écrivain, journaliste et pédagogue, François Chaslin est décédé le 7 août à Lanildut, dans le Finistère, à l’âge de 76 ans. Figure respectée de la critique architecturale, il a marqué plus de quarante ans de réflexion et de débat autour de l’architecture et de la ville, croisant les disciplines et les points de vue avec exigence et ouverture.

11/08/2025, 17:19

ActuaLitté

À Dijon, une librairie de romantasy défie la vague des fermetures

Alors que les fermetures de librairies s’enchaînent en France, un phénomène inattendu prend de l’ampleur : l’essor de librairies spécialisées dans la romance, la fantasy et la romantasy. C’est au tour de Dijon d’accueillir l’une d’elles : Les Dryades Rêveuses, qui vient d’ouvrir ses portes grâce au travail d’Émilie Bardeau et Annabelle Monin.

11/08/2025, 16:47

ActuaLitté

États-Unis : la Constitution caviardée par la Bibliothèque du Congrès ?

La Bibliothèque du Congrès, plus ancienne bibliothèque fédérale des États-Unis, assume des missions patrimoniales cruciales pour le pays. Aussi, quand un site très officiel dont elle assure la gestion efface une partie de la Constitution américaine, l'émoi est considérable : l'incident découlerait d'un problème informatique, promet l'institution...

11/08/2025, 12:37

ActuaLitté

Plus de 200 auteurs appellent au boycott complet d’Israël

Plus de 200 écrivains britanniques et irlandais, dont Zadie Smith et Hanif Kureishi, appellent à un boycott complet d’Israël jusqu’à ce que la population « soit suffisamment approvisionnée en eau potable, nourriture et soins médicaux ». 

11/08/2025, 12:08

ActuaLitté

Romans du climat : une nouvelle forme d’activisme

Un roman peut-il changer le monde ? La question peut sembler naïve, mais de plus en plus d’auteurs de fiction climatique en font leur credo. Voici une nouvelle étape de notre dossier sur la CliFi, la fiction climatique : engagement et pouvoir des histoires.

11/08/2025, 10:11

ActuaLitté

On ne mégote pas avec la clope, interdite près des bibliothèques

Fin mai 2025, le ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles avançait des mesures supplémentaires de lutte contre le tabagisme et l'addiction à la nicotine. Les pouvoirs publics misent notamment sur l'instauration de nouveaux espaces sans tabac, dans les parcs, les abribus, les abords des écoles, mais aussi des bibliothèques.

11/08/2025, 10:03

ActuaLitté

Du cyberpunk au solarpunk : des utopies vertes pour demain

Le futur doit-il forcément être sombre ? Face à la déferlante de récits dystopiques dépeignant un monde post-apocalyptique ravagé par le climat, certains auteurs ont choisi de renverser la perspective. C’est ainsi qu’est né le courant Solarpunk, un mouvement artistique et littéraire qui propose des univers futurs harmonieux, écologiques et inclusifs.

10/08/2025, 09:35

ActuaLitté

À Toulon, L'Antique du Rôliste face à un redressement judiciaire

Installée à Toulon, au 17, rue Paul Lendrin, depuis le mois de juillet 2023, L'Antique du Rôliste est confrontée à des difficultés. La boutique, dédiée à la culture japonaise, y compris les mangas, et aux jeux, surtout de rôle, a été placée en redressement judiciaire.

08/08/2025, 16:47

ActuaLitté

Martinique : libraires et éditeurs éligibles à une nouvelle aide financière

Le décret n° 2025-776 du 7 août 2025, pris par le Premier ministre François Bayrou, introduit une « aide financière exceptionnelle » à destination des entreprises de la Martinique. Cette subvention prendra en charge jusqu'à 15.000 € de perte de chiffre d'affaires suite aux manifestations contre la vie chère, en octobre et novembre 2024, et aux couvre-feux instaurés par la préfecture.

08/08/2025, 14:35

ActuaLitté

Floride : 55 livres “odieux et répugnants” retirés des écoles

Lorsque la rentrée approche, un silence inquiétant s’installe dans les écoles du comté de Broward — une liste de 55 livres a été supprimée des bibliothèques scolaires, tandis que le débat sur la censure gagne du terrain. Pas une simple affaire de rayons à vider : plutôt une attaque en règle contre la liberté d’expression, des droits parentaux et de l’éducation.

08/08/2025, 13:49

ActuaLitté

James Patterson prépare un true crime consacré à Luigi Mangione

L'auteur de polars américain James Patterson et la journaliste d’investigation Vicky Ward (CNN) annoncent l’écriture d’un ouvrage consacré à l’assassinat du PDG de UnitedHealthcare, Brian Thompson, tué en pleine rue à Manhattan en décembre 2024. 

08/08/2025, 12:02

ActuaLitté

Manga, anime et climat : le vent se lève sur l’écologie

L’archipel nippon, régulièrement frappé par les typhons, tsunamis et autres caprices du ciel, a depuis longtemps intégré la puissance de la nature dans son imaginaire. Pas étonnant que mangas et anime regorgent d’histoires écologiques, où l’environnement est à la fois source de menace et de merveilleux.

08/08/2025, 10:52

ActuaLitté

“Garantir l'accès aux livres” : T' à la page, librairie d'occasion au Mans

Le centre-ville du Mans accueillera prochainement une nouvelle librairie d'occasion, située au 10, rue du Cornet. L'enseigne, T' à la page, proposera une offre généraliste de titres de seconde main, mais aussi de quoi boire et manger. Derrière ce projet, passé de la « boutade » à la réalité, Laurence Nicolas et Nanon Aubert.

08/08/2025, 10:50

ActuaLitté

Inde : la police traque les livres d'Arundhati Roy dans les librairies

Une ombre plane sur les rayonnages des librairies de Srinagar, capitale du Cachemire, et dans la vallée. Les autorités indiennes ont récemment imposé l’interdiction de 25 ouvrages, y compris ceux d'Arundhati Roy, Prix Booker 1997, les accusant de véhiculer de « fausses histoires ». Et plus grave peut-être, d'encourager le « sécessionnisme », dans une région à majorité musulmane et hautement disputée.

08/08/2025, 09:35

ActuaLitté

À Strasbourg, liquidation judiciaire pour Chic Médias

Le tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé, le 21 juillet 2025, la liquidation judiciaire de la société Chic Médias. Fondée en 2008 par Bruno Chibane, l’entreprise était installée rue du Fossé des Treize à Strasbourg et spécialisée dans la création de contenus éditoriaux : magazines, livres, projets multimédias et autres événements culturels.

07/08/2025, 18:33

ActuaLitté

“Honteux” : opposés à la guerre à Gaza, des auteurs israéliens critiqués

En Israël, l'opposition à la posture agressive du gouvernement Netanyahou et à la guerre à Gaza se manifeste sous différentes formes. Plus d'un millier d'artistes, et notamment des auteurs, ont choisi de signer une pétition appelant à mettre fin à « l’horreur à Gaza ». Pointant « le meurtre d’enfants et de civils » ou encore la famine, le texte a suscité une vive réaction de rejet des autorités et de leurs soutiens.

07/08/2025, 11:12

ActuaLitté

Comics & climat : les super-héros face au défi écologique

Aux États-Unis, le monde des comics – ces bandes dessinées souvent peuplées de super-héros en cape – n’est pas resté totalement imperméable aux enjeux climatiques. Certes, longtemps, le sujet est resté en arrière-plan ou traité de manière allégorique. 

07/08/2025, 08:47

ActuaLitté

Sanction record pour Fnac Darty : la répression des fraudes frappe fort

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a infligé en début de semaine une amende de 3,9 millions € à Fnac Darty, pour retards dans le paiement des factures de ses fournisseurs. Le groupe a aussitôt annoncé qu’il « contestera » ces décisions « devant les juridictions compétentes ».

06/08/2025, 17:58

ActuaLitté

Pologne : le président nationaliste Karol Nawrocki, historien polémique

Sous le slogan nationaliste « La Pologne d'abord, les Polonais d'abord », le candidat conservateur Karol Nawrocki s'est attiré la majorité des suffrages lors de l'élection présidentielle de juin dernier. Historien de formation, il est un auteur prolifique dans son pays, aux thèses et pratiques parfois controversées.

06/08/2025, 15:43

ActuaLitté

La barbaretraite ? À 55 ans, Barbapapa n'y pense même pas

Ils ont bercé l’enfance de plusieurs générations, et n’ont pas pris une ride. Créés à la fin des années 1960 dans une brasserie parisienne, les Barbapapa, personnages métamorphes et multicolores aux convictions écologiques précoces, célèbrent cette année leur 55e anniversaire. Portée et réinventée par les enfants de leurs créateurs, cette saga familiale continue de traverser les générations avec une étonnante vitalité, en phase avec les sensibilités contemporaines de la jeunesse.

06/08/2025, 15:22

ActuaLitté

Participez à la Calculette carbone pour les bibliothèques

Alors que les bibliothèques françaises s’interrogent de plus en plus sur leur impact environnemental, un projet inédit voit le jour : une calculette carbone adaptée à leur spécificité. Portée par l’Association des Bibliothécaires de France, la FNADAC, le ministère de la Culture et l’INET, cette initiative s’appuie sur un questionnaire participatif ouvert jusqu’au 1er septembre 2025.

06/08/2025, 12:42

ActuaLitté

Mickaël Brun-Arnaud vend sa librairie Le Renard Doré

Une page se tourne au 41, rue Jussieu. Mickaël Brun-Arnaud annonce la vente de sa librairie, Le Renard Doré, temple de la culture japonaise niché dans le 5ᵉ arrondissement de Paris. L’auteur des Mémoires de la Forêt confie les clés à un duo qu’il connaît bien : James Brissac et Noure Ait Mohand, libraires et éditeurs également passionnés de mangas. 

05/08/2025, 13:04

ActuaLitté

Cli-Fi : Ballard, Atwood, Robinson… ces visionnaires qui ont imaginé le pire

La Cli-Fi — pour Climate Fiction — détaille l’impact que le changement climatique exerce sur nos sociétés et nos vies. Entre anticipation et dystopie, il mêle science, fiction et écologie pour explorer les défis environnementaux, souvent à travers des récits humains forts et immersifs. Parce qu'il n'y a pas de planète B...

04/08/2025, 14:47

ActuaLitté

États-Unis : BookTok menacé par le contrôle des réseaux sociaux ?

Plusieurs auteurs et éditeurs ont saisi la Cour suprême des États-Unis afin d’obtenir la suspension immédiate d’une loi du Mississippi. Celle-ci impose aux réseaux sociaux de vérifier l’âge de tous les utilisateurs et interdit aux mineurs de créer un compte sans autorisation parentale. Ils s'inquiètent des conséquences sur la promotion et les ventes de livres...

04/08/2025, 11:22

ActuaLitté

Pour lutter contre le trafic de livres et manuscrits, l'UE veille

Facilité par les conflits, catastrophes naturelles et autres situations d'urgence, le trafic de biens culturels connait une certaine résurgence au sein de l'Union européenne. Depuis la fin du mois de juin, un contrôle plus strict est effectué, en vertu d'un règlement adopté en 2019, et l'importation de manuscrits rares et incunables ou de livres anciens et d’intérêt spécial, en violation des dispositions législatives et réglementaires du pays d'origine, est interdite.

04/08/2025, 10:49

ActuaLitté

Les résultats d'Amazon en hausse, mais sans le cloud du spectacle

La multinationale Amazon a partagé, le 31 juillet dernier, ses résultats pour le deuxième semestre 2025. Les ventes nettes du géant de la vente en ligne, inexorablement, sont en hausse : de 13 %, pour atteindre 167,7 milliards $. Mais les actionnaires ont affiché leur déception, remarquant une petite faiblesse du côté du stockage en ligne (le cloud), fer-de-lance du développement économique de la firme...

04/08/2025, 09:48

ActuaLitté

À quoi ressembleraient des super héros venus du Congo ?

Dans un paysage culturel en plein essor à Brazzaville, l’initiative Heroes for Congo se distingue par son ambition : donner naissance à un super‑héros congolais, enraciné dans l’histoire, la culture et l’identité du pays. Derrière ce projet, on trouve Jevic J. Otileon, fondateur et CEO de Centrale Comics CG, structure annoncée comme le moteur de ce nouvel univers. 

02/08/2025, 15:15

ActuaLitté

Le coeur brisé, David Grossman accuse Israël de “génocide” à Gaza

Le 1er août 2025, David Grossman, l’une des voix les plus respectées de la littérature israélienne, prend la parole dans La Repubblica. L’écrivain, marqué par la perte de son fils au front, s’aventure sur un terrain qu’il avait longtemps évité : Gaza, et la guerre que mène son pays.

02/08/2025, 11:50

ActuaLitté

Daniel Divinsky, l'éditeur qui propulsa Mafalda, est décédé

Daniel Divinsky est mort le 1ᵉʳ août 2025 à Buenos Aires. Il avait 83 ans. Une insuffisance rénale, dont il souffrait depuis l’enfance, l’a emporté. L’annonce bouleverse le monde du livre argentin. Le pays perd un éditeur majeur, figure de référence de la culture indépendante. 

02/08/2025, 10:25

ActuaLitté

Décès de Pavlos Papachristofilou, figure majeure de l'édition en Grèce

Le 16 juillet 2025, au petit matin, la nouvelle tombe comme un coup de tonnerre : Pavlos Papachristofilou s’est éteint soudainement. Le monde du livre grec perd l’une de ses voix les plus fortes, un homme qui a su conjuguer vision, audace et sens aigu de la transmission.

02/08/2025, 09:16

