Obsolescence programmée de la critique littéraire

A-t-on forgé la légende de critiques littéraires au verbe haut, au nom craint, à mesure que les pages dédiées aux livres se sont réduites à peau de chagrin ? Ou plus simplement oublié combien de critiques auraient mieux fait de ravaler leur opinion — les plus acerbes ne sont pas toujours les juges les plus durables. Croire que son avis sur une œuvre vaut pour quiconque d’autre que soi m’étonne encore. Quelle que soit la force de l’argumentation.

Le monde merveilleux du storytelling

Reste qu’on déplore une nouvelle victime du monde moderne : l’agence américaine Associated Press, qui, après près de deux siècles à rapporter l’actualité, jette l’éponge sur les critiques de livres. Non par manque d’auteurs, ni même de matière à lire : simplement, le public n’est plus là.

Ou du moins, il préfère autre chose. Après tout, pourquoi s’astreindre à un peu de lecture quand s’avalent vingt contenus en dix minutes ? Le storytelling devient l’alpha et l’oméga : il faut raconter, faire vibrer, mais surtout ne pas égratigner.

Des critiques ou du contenu ?

Cette décision de l’AP serait le fruit d’une « analyse approfondie » des habitudes de lecture des internautes. La faute donc à un public, cet être volatile constitué de statistiques et les alimentant. Traduction : si ça ne clique pas, ça ne vaut pas la peine d’être produit. Le marché dicte la ligne éditoriale : on raconte désormais les livres comme on vendrait des baskets. En image, en trois clics, avec un fond musical accrocheur.

Et permettez-moi de ne rien dire de l’unboxing, pratique désopilante si elle n’était pas sérieusement commercialisée par celles et ceux qui ont trouvé le filon. Je ne leur reproche pas, bien au contraire : quitte à enterrer le corps rapidement, autant que tout le monde apporte et plante un clou dans le cercueil…

Précision : si ActuaLitté propose des chroniques de livres, il ne s’agit pas de notre principale activité : plutôt d’un plaisir que l’on ne boude pas que de parler d’ouvrages appréciés.

Certes, les livres continueront d’être “couverts” par des journalistes internes de l’AP. Journaleux, sortez couverts ? Mais pour quel traitement ? Que gagnera-t-on lorsque toute parution sera transformée en produit de consommation culturelle immédiate ?

Le monde d'avant et celui du post-après

D’aucuns crient au renversement des pouvoirs : finies les cooptations corporatistes où les voix légitimes à s’exprimer grossissent les rangs d’une profession. Un vent de liberté souffle grâce aux outils numériques : chacun y livre son opinion à l’envi. Chacun commente dans son coin, prend la parole, alimentant un débat commun — ou participant à sa dissolution ? Si difficile à dire !

Qu’une influenceuse (terme ô combien révélateur, si l’on se souvient que les mots ont un sens !) réunisse autour de ses posts des dizaines de milliers d’abonnés, de quoi est-ce la preuve ? D’une reconnaissance, d’une identification…

Car les temps changent, les comportements moutonniers, non : la dictature algorithmique travestie en espace de libre d’expression n’est en réalité qu’une machine à broyer. Des blogs à TikTok, les supports évoluent, mais s’y observe le même phénomène warholien, entre attention numérique et dopamine à bon compte. Et s’enrichissent alors des Zuckerberg, Musk et j’en passe et j’en oublie.

Guy Debord, en 1967 dans La Société du spectacle, l’avait vu venir gros comme une maison : « Le spectacle n’est pas un ensemble d’images, mais un rapport social entre des personnes, médiatisé par des images. » Une autre, plus explicite encore ? « Le spectacle organise avec maîtrise l’ignorance de ce qui se passe et, aussitôt, l’oubli de ce qui a pu en être connu. » Comment mieux qualifier le fonctionnement sur les rézozos ?

Cachez-moi ce sein

Alors oui, un phare s’éteint. Lentement, presque discrètement… Mais soyons honnêtes : depuis quand la critique fait vendre ? La promotion télévisée peine déjà, à l’exception de La Grande librairie : en période d’économies, pourquoi s’entêter ? Les éditeurs se plaindront que la place accordée à leurs ouvrages dans les médias s’amenuise, que les best-sellers et les objets-livres interchangeables inondent déjà le marché.

On haussera les épaules, affirmant avec Lavoisier que « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Mais il y a dans cette mutation une perte plus grave qu’il n’y paraît. La critique n’est pas un luxe élitiste : elle est un espace de résistance, une manière de ralentir le flux pour réfléchir à ce qu’on lit, à ce que cela nous dit du monde.

La sacrifier sur l’autel de l’instantanéité, c’est accepter que les livres soient avalés avec la même distraction qu’une série de vidéos fugaces. Mais qui a vraiment tenté de renouveler le genre, plutôt que de la mettre en bière ? Et si, alors, la disparition de la critique classique était une bénédiction?

Ce que vivent aujourd’hui les pages culturelles, le journalisme musical l’a connu, quand les playlists ont relégué les critiques de disques au rang de curiosités. La critique gastronomique a subi le même sort face aux influenceurs food qui photographient leur assiette avant même d’y toucher. Le cinéma, lui, résiste à peine.

À chaque fois, le verdict est identique : ce n’est pas que la critique ne soit plus pertinente, c’est qu’elle est devenue invisible au milieu du bruit.

