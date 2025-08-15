Les Suaires du Christ en Occident : une histoire de reliques et de mémoire

Le prix récompense une œuvre érudite mais immédiatement accessible — une récompense rendue officielle le 13 septembre 2025 à 17 h, dans l'église Sainte‑Croix de Provins, devant un jury prestigieux présidé par l’historien Laurent Theis, en partenariat avec l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres.

Une plongée dans le monde des reliques

Dans son livre publié aux éditions du Cerf en mai 2024, Nicolas Sarzeaud – jeune docteur de l’EHESS et chercheur à l’Université catholique de Louvain – tisse une enquête brillante : pourquoi, dès le Moyen Âge, les sanctuaires de toute l’Europe ont-ils réclamé la possession du fameux Suaire du Christ ?

Syrie, Cahors, Turin, Oviedo, tant de lieux qui disputent cette relique emblématique. Sarzeaud analyse cette multiplicité comme une stratégie d’appropriation religieuse, sociale et politique, alimentée par les papes, les érudits et les fidèles.

Son essai se lit comme un thriller théologico‑historique qui, tout en scrutant la mémoire collective, rend compte de la force des images cultuelles, de leur reproduction et de leur place dans la construction du sacré.

Le livre décortique aussi les enjeux matériels — la spectaculaire médiatisation des suaires — au croisement des sciences, de la piété et de l’histoire visuelle.

Contextes anglais : débats et répliques

À travers les sources anglophones, le sujet des reliques du Christ, et notamment du Suaire de Turin, suscite toujours passion et controverse. La toile de lin — montrant l'image négative d’un homme crucifié — est probablement l'artefact religieux le plus étudié de l’histoire.

Les analyses au radiocarbone de 1988 la situent au XIVe siècle, ce qui invaliderait son authenticité comme linceul du Christ. Néanmoins, certains chercheurs contestent la validité de ces datations, évoquant des contaminations ou des méthodes imparfaites.

D'autres soutiennent que l’image a pu être créée par un bas-relief transformé en image, ce qui relancerait l’idée d’un artefact médiéval fabriqué par l’humain. Ainsi, le débat entre foi et preuve, entre miracle et artefact, perdure — une tension au cœur même de l’objet étudié dans l’essai de Sarzeaud.

Les organisateurs saluent la aualité historique et la rigueur scientifique : Sarzeaud apporte une lecture fine des archives médiévales, sans jamais céder à l’excès de fascination ou à la complaisance romantique. De même, ils soulignent son intérêt littéraire: l’essai n’est jamais aride ; il parle, questionne, intrigue — comme un roman, tout en reposant sur un solide appareil critique.

Enfin, à l’heure où les reliques continuent de fasciner, son approche décode la manière dont le sacré se fabrique et se diffuse.

Résumé du livre

Les Suaires du Christ en Occident de Nicolas Sarzeaud explore l’origine et la prolifération des suaires attribués à Jésus en Europe, du Moyen Âge jusqu’aux Lumières. L’auteur décortique comment ces objets, promus par les papes, célébrés par les érudits et vénérés par les fidèles, sont devenus des symboles puissants — réceptacles de miracles, sources d’indulgences ou objets de pèlerinage.

Il montre que leur multiplication répond à des enjeux politiques, spirituels et identitaires, et interroge la construction médiatique et culturelle de la relique. L’essai combine enquête historique, réflexion visuelle et prose évocatrice, offrant un panorama inédit et captivant de ces reliques-miroirs de foi et de pouvoir.

