L'Histoire comme vous ne l’avez jamais entendue

Les dimanches de septembre deviennent un rendez-vous tout sauf ordinaire : “Quand l’Histoire fait dates”, la collection documentaire animée par Patrick Boucheron, se glisse dans nos après‑midis, sur ARTE TV à 13 h, du 7 au 28 septembre 2025 — et en version podcast sur ARTE Radio depuis le 10 juin 2025.
Le 15/08/2025 à 08:30 par Dépêche
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
15/08/2025 à 08:30
0
Commentaires
0
Partages
Vous avez déjà pensé que « 221 », « 1066 » ou « Frankenstein » étaient plus que des chiffres ou des noms ? C’est ce que propose avec brio cette série : comprendre comment une date devient "date", autrement dit événement historique inscrit dans notre mémoire collective. Non pas une série scolaire, mais des épisodes pleins de souffle, de vie — et de surprises.
Chaque vaste moment historique est ici revisité à l’aune d’enjeux humains, contextuels, parfois inattendus. En témoigne le fait que l’émission allie archives animées, frises dynamiques et récits érudits — le tout avec une belle clarté visuelle et narrative.
Dimanche 7 septembre — Le 1er Mai. Bien plus qu’un jour férié, c’est un symbole ouvrier, un rêve d’émancipation (triangle rouge, aubépine... autant d’images fortes) né à Paris en 1889. Une date qui résonne encore aujourd’hui, dans les rues comme dans les esprits.
Dimanche 14 septembre — 1er janvier 1804 – l’indépendance d’Haïti. Même si les sources spécifiques manquent, nul doute que la série décrypte la naissance d’une nation née de la Révolution avec puissance, comme elle sait si bien le faire.
Dimanche 21 septembre — 1521 – la conquête de Mexico. Période complexe, choc de civilisations, mythe... l’émission y apportera sans doute une lecture critique et enrichissante.
Dimanche 28 septembre — 30 juin 1936 – le discours d’Hailé Sélassié à la Société des Nations. Moment historique captivant, en pleine montée des tensions, symbole d’une Afrique en lutte, d’un monde prêt à basculer.
Ces quatre épisodes s’inscrivent dans une saison à venir, peut-être la saison 4 — la quatrième depuis 2017, selon Wikipédia, avec désormais 45 émissions au total.
Ce n’est pas neutre, un documentaire présenté par Patrick Boucheron. Professeur au Collège de France, historien, auteur du best-seller Histoire mondiale de la France, il tisse l’écriture historique avec le récit vivant. On y sent toujours ce mélange de rigueur et de passion, ce goût de déplier les récits populaires pour en montrer les coulisses — leur fabrication, leur portée.
L’éclairage étranger confirme : ce programme est pensé comme un instantané sensible — une date qui capte, nous transporte, nous rappelle notre curiosité d’enfant, rêveur de machine à remonter le temps.
Bonne nouvelle pour les amateurs de format nomade : les épisodes sont disponibles en podcast sur ARTE Radio et toutes les plateformes, depuis le 10 juin 2025. On peut donc écouter l’histoire en marchant, en lisant, en cuisinant, avec ces récits qui frappent là où ça fait sens — en mémoire, en cœur, en réflexion.
• Sujet : la fabrique des dates historiques incontournables.
• Présentateur : Patrick Boucheron, entre érudition et parole accessible.
• Format : 4 épisodes captifs (26 minutes chacun) + version podcast.
• Intérêt : éclairer l’Histoire, non comme simple récit, mais comme construction collective — fabrique mémorielle en acte.
• Pourquoi suivre : chaque soirée devient une ouverture, une petite énigme, un moment de partage et de questionnement.
Alors, prêts à voir le 1er Mai autrement ? À entendre le cri d’Haïlé Sélassié résonner dans notre siècle ? À repenser la conquête de Mexico, le tremblement d’un monde ? Quand l'Histoire fait dates promet de transformer chacune de ces heures en véritable événement introspectif — un rappel que l’Histoire ne se regarde pas, elle se vit.
Un extrait de l'ouvrage est proposé en fin d'article.
Crédits illustration © Les Films d'Ici
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 06/10/2023
608 pages
Points
13,95 €
Plus d'articles sur le même thème
Les hommages se succèdent pour célébrer le centenaire de Frantz Fanon. Encore largement méconnu dans l'Hexagone, ce psychiatre martiniquais et résistant a pourtant marqué l’histoire de la pensée anticoloniale en publiant trois livres, devenus des classiques. II y dénonce avec force les effets destructeurs du racisme et de la colonisation, dévoilant la mécanique de déshumanisation à l’œuvre des deux côtés du rapport de domination. Un travail que son centenaire remet dans la lumière.
29/07/2025, 15:34
À partir de la rentrée 2025, France Inter renouvelle en partie sa Grande Matinale, présentée par Nicolas Demorand et Sonia Devillers - qui prend la suite de Léa Salamé -, avec l’arrivée de Daphné Bürki et le lancement d’un nouveau rendez-vous culturel porté par Mathilde Serrell.
18/07/2025, 11:36
À partir de la rentrée, France Culture accueillera une nouvelle émission hebdomadaire intitulée Sans préjuger, présentée par le philosophe et écrivain Nathan Devers. Diffusée chaque samedi de 12h45 à 13h30, cette émission entend croiser les points de vue de philosophes, scientifiques, historiens, artistes et citoyens engagés autour de grands enjeux contemporains.
10/07/2025, 16:35
Dans un nouveau numéro en trois partie du podcast Zistoir, la journaliste Cécile Baquey revient sur le destin romanesque d’Olivier Levasseur, dit La Buse. Ce pirate français du XVIIIe siècle, pendu à La Réunion en 1730, aurait en partie inspiré Eiichirō Oda pour créer les fondements de l’univers foisonnant du manga One Piece.
09/07/2025, 16:19
Augustin Trapenard fera sa rentrée sur les ondes de RTL. Il animera une émission hebdomadaire diffusée le week-end et interviendra chaque vendredi dans la matinale RTL Matin, présentée par Thomas Sotto, avec une chronique culturelle. Parallèlement à ses nouvelles activités sur RTL, il continuera d'assurer ses engagements à la télévision, notamment à la Grande Librairie sur France 5.
02/07/2025, 11:19
Programmée depuis la rentrée 2015, chaque dimanche soir sur les ondes de France Inter, Autant en emporte l’Histoire ne passera pas l'année 2025. Après une décennie de fictions historiques, la direction de Radio France a décrété l'arrêt de l'émission présentée par Stéphanie Duncan, suscitant l'inquiétude et la colère des auteurs et autrices.
02/07/2025, 09:37
Tout l’été, les antennes de Radio France font la part belle aux mots et aux récits. D’Un été avec sur France Inter, consacré cette année à Alexandre Dumas, aux lectures, créations et rencontres avec James Ellroy, FabCaro ou Emil Ferris sur France Culture, l’invitation est lancée.
23/06/2025, 13:33
Du mardi 10 au dimanche 15 juin, les grilles de programme de la station France Culture accueilleront écrivains, textes et images, pour évoquer la création littéraire, de la poésie à la bande dessinée, en passant par le roman. Laure Murat, Philippe Claudel, Lisa Blumen, mais aussi le duo Stéphane Melchior et Younn Locard sont attendus...
10/06/2025, 09:25
Ali Baddou, agrégé de philosophie et co-présentateur de la matinale du week-end sur France Inter, inaugure un nouveau podcast intitulé « Philosophes ». Lancée à l’approche du baccalauréat, cette série s’adresse à un large public, tout en constituant un précieux support de révision pour les lycéens. Elle sera disponible dès le mercredi 4 juin sur l’application Radio France et le site franceinter.fr, et diffusée tous les week-ends de cet été sur France Inter, à partir du 23 juillet.
04/06/2025, 11:28
Diffusée depuis 2017 sur les ondes de France Inter, l'émission Blockbusters tire sa révérence, a indiqué le journaliste Frédérick Sigrist, qui l'a présenté tout au long de ses 9 saisons. Si elle n'est pas uniquement consacrée aux livres, elle a largement évoqué les littératures de l'imaginaire et la culture populaire, à travers les bandes dessinées, comics et mangas.
02/06/2025, 15:31
Du lundi 2 au dimanche 8 juin, les ondes de France Culture vibreront à l'unisson avec les auditeurs et auditrices, à l'écoute des voix de la littérature mondiale, contemporaines ou plus anciennes. La station a composé un programme riche en lettres, dans lequel se croisent H.G. Wells, Audre Lorde ou encore Arthur H et Alfred...
02/06/2025, 09:35
La station de radio publique France Culture s'assure de réserver une place conséquente, au sein de sa grille des programmes, aux livres et à la littérature. Et surtout aux auteurs et autrices qui la font : cette semaine, Laure Murat, Sabine Huynh, Bérénice Pichat ou encore Agnès Vannouvong et Ariane Jousse passeront par la Maison de la Radio.
26/05/2025, 09:52
La grille hebdomadaire de France Culture reste attentive à l'actualité littéraire, sans pour autant négliger le patrimoine et les œuvres du passé. Sur l'antenne de la radio publique se croiseront ainsi Claudine Galéa, le quotidien mouvementé du jeune Samuel, d'Émilie Tronche, mais aussi les romans cultes ou moins connus de H.G. Wells...
19/05/2025, 09:48
Invisible, jusque sur les ondes de radio, où l’on entendra pourtant bien parler de lui : un cycle de trois feuilletons consacrés aux romans de H.G. Wells sera proposé sur France Culture à compter du 19 mai. Les textes sont traduits et adaptés par Stéphane Michaka, et bientôt disponibles en podcasts sur France Culture.
11/05/2025, 16:12
Même le jour de l'ouverture du Festival de Cannes, France Culture trouve le moyen de parler littérature, cette fois avec Santiago Amigorena. D'autres auteurs et autrices se croiseront la semaine du 12 au 18 mai, dont Claro, Elara Bertho ou encore Armistead Maupin.
09/05/2025, 16:40
France Inter, qui se veut un soutien constant à la vie littéraire à travers ses émissions, ses chroniques et ses prix, renouera à l’été 2025 avec sa traditionnelle sélection de la rentrée littéraire. Dix romans – cinq d’auteurs français et cinq d’auteurs étrangers – seront ainsi mis en lumière parmi les nouveautés attendues à l’automne.
05/05/2025, 16:45
Les ponts du mois de mai n'empêchent pas France Culture d'inviter ses auditeurs à prêter l'oreille aux écrits et aux discours d'auteurs et d'autrices. Du lundi 5 mai au dimanche 11 mai, Nathalie Quintane, Adrien Bosc ou encore Irène Frain seront conviés sur les ondes de la station publique.
05/05/2025, 09:32
France Culture, dans la semaine du lundi 28 avril au dimanche 4 mai, propose une nouvelle fois de nombreux rendez-vous avec les livres et ceux et celles qui les font. Au programme de cette semaine, des conversations, avec Rose Vidal et Max Lobe, notamment, mais aussi des lectures et des interprétations théâtrales...
28/04/2025, 10:31
Dès le dimanche 27 avril, les auditeurs de France Inter retrouveront un nouveau duo de voix pour incarner Les Admirations littéraires. Chaque semaine, en alternance, l’écrivain François Sureau et l’actrice mais aussi la poétesse Sophie Marceau, proposeront les textes et les auteurs qui ont nourri leur amour de la lecture. Tous deux succèdent à Fabrice Luchini, chaque dimanche entre 19h15 et 20h, qui a lu les œuvres marquantes de sa bibliothèque personnelle, entre Victor Hugo, Baudelaire, Céline, Rimbaud, Nietzsche…
25/04/2025, 13:02
Comme chaque semaine, la littérature est au coeur des programmes de France Culture. Du lundi 21 avril au vendredi 25, retrouvez de la bande dessinée avec David Prudhomme, une enquête intime avec Sophie Divry, du théâtre avec un Shakespear revisité, et toujours de la poésie avec Wajdi Mouawad.
17/04/2025, 10:51
RFI lance une nouvelle émission dédiée à la culture. Présenté par Jean-François Cadet tous les samedi et dimanche, L’art de raconter le monde décrypte le monde à travers les productions culturelles — littérature comprise.
08/04/2025, 15:38
Du 7 au 13 avril, les ondes de France Culture bruiront de voix d'écrivains et de textes, pour une nouvelle semaine placée sous le signe de la création littéraire. Parmi les auteurs et autrices invités, Lucas Nine, Susie Morgenstern, James Ellroy, tandis que certaines émissions se dérouleront en direct du Festival du Livre de Paris.
07/04/2025, 09:53
France Culture accueille, pour la semaine du lundi 31 mars au dimanche 6 avril, de nouvelles voix de la littérature, de la poésie à la bande dessinée, de la fiction aux essais, en passant par le théâtre. Il sera notamment possible d'entendre David Prudhomme, Marie Ndiaye ou encore Amira Ghenim.
01/04/2025, 09:34
Pour la semaine du lundi 24 mars au dimanche 30 mars, la grille des programmes de France Culture réserve une fois de plus des places aux œuvres littéraires, mais aussi à ceux et celles qui les font. On croisera ainsi, sur les ondes, Chimamanda Ngozie Adichie, Catherine Cusset, Valfret ou encore Merete Stistrup.
21/03/2025, 16:10
Une petite semaine pour la littérature sur France Culture, pour cette 12e semaine de l'année 2025. Néanmoins, plusieurs auteurs et autrices se sont frayé un chemin jusqu'à la grille de programme de la station, dont Antoine Reinartz et Penda Diouf. Arthur Teboul, pour sa part, poursuit les activités de son « cabinet de poèmes minute »...
18/03/2025, 09:58
En mai 2024, l'actrice, scénariste et réalisatrice Isild Le Besco annonce porter plainte contre le réalisateur Benoît Jacquot pour « viol sur mineur de plus de 15 ans », et publie Dire vrai (Denoël), qui évoque son long chemin vers la libération de sa parole. Dans un podcast en deux épisodes diffusé par Arte Radio, elle prolonge sa réflexion sur le sujet.
13/03/2025, 10:24
La station France Culture, du lundi 10 mars au dimanche 16 mars, présente à nouveau une grille de programmes en partie tournée vers la littérature. Au programme, des rencontres, des visites de bibliothèques, le parcours d'un auteur-compositeur et écrivain ou bien des instants poésie toujours les bienvenus...
10/03/2025, 11:44
Chaque semaine, France Culture met la littérature au coeur des ses programmes. Du lundi 3 au dimanche 9 mars 2025, les auditeurs du service public pourront (re)découvrir un roman culte qui fête ses 100 ans, suivre une discussion entre Étienne Klein et Régis Debray, et entendre un peu de poésie avec Arthur Teboul.
28/02/2025, 12:20
Chaque semaine, la station France Culture réserve une place de choix à la littérature et à ceux et celles qui la font dans sa grille de programme. Du lundi 24 février au dimanche 2 mars, auditeurs et auditrices entendront notamment Jean Rolin, Clémentine Goldszal ou bien Marie-Hélène Lafon...
21/02/2025, 15:23
Présentée pour la première fois en 2021 par le portail outre-mer La 1ère, l'émission Superstitions, consacrée aux contes, légendes et folklore ultra-marins, fait son retour pour une deuxième saison. Neuf nouveaux épisodes de 10 minutes seront autant d'occasions de croiser Mami Wata, le Baclou, ou encore Man Coco...
17/02/2025, 10:05
Du lundi 10 février au vendredi 14 février, la programmation littéraire de France Culture se distingue encore par sa variété, de Jane Austen à la documentariste Taina Tervonen, en passant par Guillaume Apollinaire, sans oublier un détour par la bibliothèque de Mathieu Boogaerts.
10/02/2025, 11:42
Cette semaine, France Culture propose une programmation riche et passionnante, où littérature, mémoire et arts se croisent et dialoguent. Au programme, entre autres : les auteurs importants comme Elie Wiesel et Primo Levi, mais aussi des figures culturelles contemporaines telles que Jean-Claude Grumberg, Jean-Paul Rouve, Vincent Dedienne. De la commémoration de la Shoah aux réflexions sur notre époque, en passant par le théâtre, le cinéma ou la poésie, chaque rendez-vous promet un moment instructif.
24/01/2025, 16:27
20 capsules poétiques de 5 minutes réalisées par Mélanie Péclat, à découvrir dès le 6 janvier à 21h30 sur France Culture, franceculture.fr, l’application Radio France et sur les réseaux sociaux @franceculture.
07/01/2025, 10:16
Pour cette semaine (du 6 au 12 janvier), le programme de France Culture se conjuguera au féminin. Visite guidée de la bibliothèque d’une violoncelliste américaine, retour sur l’œuvre importante d’une autrice italienne trop longtemps effacée, lecture de poèmes choisis par actrice française, avec le droit d’entendre certaines de ses créations.
03/01/2025, 17:20
Le programme France Culture de la dernière semaine de l'année (lundi 30 décembre au dimanche 5 janvier) est désormais disponible. Des auteurs et traducteurs viendront nous (re-)raconter le monde à cette occasion. Nous pourrons également enfiler nos chaussons, et redécouvrir un conte de Noël incontournable, au coin du feu.
27/12/2024, 10:03
France Culture nous accompagne pour la dernière semaine avant les fêtes, du 16 au 22 décembre, avec un programme littéraire et culturel diversifié. Le traineau de la station portera les auditeurs entre dramaturgie, parentalité féministe, poésie d’enfance et grandes voix de la littérature comme Peter Handke ou Jón Kalman Stefánsson.
13/12/2024, 12:56
Autres articles de la rubrique Médias
Avec son émission littéraire à la télévision - la seule de la Martinique dédiée à l’art de Patrick Chamoiseau -, Au Gré Des Pages, Claire Richer offre un espace rare de rencontre entre auteurs caribéens, lecteurs et téléspectateurs. À l’inverse de l’animateur de La Grande Librairie Augustin Trappenard, qui officie face à plusieurs invités, elle privilégie la rencontre en tête-à-tête.
14/08/2025, 16:45
Franchise née du livre de Max Brooks, World War Z : Une histoire orale de la guerre des zombies, paru en 2009 en France (Calmann-Lévy, traduit par Patrick Imbert), World War Z entre dans la réalité virtuelle. World War Z VR propose de repousser des hordes d'infectés, comme si on y était.
14/08/2025, 10:44
En production depuis plusieurs années, l'adaptation animée de la saga La Quête d’Ewilan, d'après les livres de Pierre Bottero (parus chez Rageot), rencontrait quelques difficultés. Placé en redressement judiciaire, le studio d'animation Andarta Pictures, qui en assure la production, a finalement été repris par le groupe Ankama, sécurisant l'avenir du projet.
13/08/2025, 09:59
France 2 adapte Surface, roman policier d’Olivier Norek paru en 2019, en mini-série télévisée. Porté par Laura Smet et Tomer Sisley, et mis en scène par Slimane-Baptiste Berhoun, l'adaptation sera diffusée dès le jeudi 21 août en intégralité sur france.tv, et à partir du lundi 1er septembre sur France 2, à 21h10.
11/08/2025, 17:27
Grand succès de la catégorie light novels, avant de se décliner en manga, la série Les Carnets de l'Apothicaire, de Natsu Hyūga, a séduit des millions de lecteurs et lectrices dans le monde entier. Adaptée en anime à partir de 2023, le titre manquait encore d'une proposition vidéoludique...
11/08/2025, 15:59
Il s’en passe, des choses électriques, dans le Spider‑Verse. Figurez‑vous que Spider‑Punk, ce punk anarchiste qui a électrisé Across the Spider‑Verse avec son look grunge et son air rebelle, va désormais avoir… son propre film d’animation ! Et l’annonce est franchement réjouissante.
10/08/2025, 07:28
Il fallait une sacrée audace pour proposer une nouvelle version de La Guerre des mondes façon “screenlife” — autrement dit, entièrement racontée à travers écrans et visuels digitaux. L’idée, ambitieuse, part d’une prémisse contemporaine : une invasion extraterrestre qui, au lieu de grands tripodes, cible nos données personnelles. Il fallait... ou n'aurait peut-être pas fallu ?
09/08/2025, 10:06
La première bande-annonce du jeu Kaiju No. 8, adapté du manga éponyme de Naoya Matsumoto, a été dévoilée. Prévu pour le 31 août sur iOS, Android et PC, il introduit de nouveaux personnages et un arc narratif original centré sur l’unité CLOZER.
08/08/2025, 16:49
La Chronique des Clifton, série à succès de l'auteur britannique Jeffrey Archer, devrait prochainement être adaptée pour la télévision ou le cinéma indien, après la signature d'un contrat avec la société de production Applause Entertainment. Les sept livres de la série, mais aussi cinq autres romans, sont concernés.
07/08/2025, 13:17
Diffusé à partir du 22 août sur france.tv et le 26 août à 21h10 sur France 2, Tuer au nom de Dieu se présente comme une fiction documentaire audacieuse qui revisite le massacre de la Saint-Barthélemy à travers un dispositif de mise en scène qui se veut novateur. En mêlant enquête historique, reconstitution animée et narration incarnée, le film explore les ressorts d’un fanatisme meurtrier dont les échos résonnent tragiquement jusqu’à aujourd’hui.
06/08/2025, 12:14
S'il y a bien une chose dont on ne manque pas, c'est d'adaptations cinématographiques du Dracula de Bram Stoker. Après le Nosferatu de Robert Eggers, sorti à la toute fin de l'année 2024, le Dracula de Luc Besson, qui vient de clore sa première semaine d'exploitation, et alors que la version de Chloé Zhao serait toujours en phase de développement, une nouvelle version sort déjà de l'ombre. Il s'agit d'un film du réalisateur roumain Radu Jude, filmé en partie en Transylvanie.
05/08/2025, 15:32
Un documentaire diffusé le dimanche 17 août à 22h45 sur France 5, et sur france.tv, revient sur la demeure métamorphosée de Pierre Loti, officier de marine et romancier, à Rochefort-sur-Mer. Véritable palais de souvenirs et de voyages, sa maison devient le décor d’un récit autobiographique grandeur nature, exploré avec les regards croisés d’historiens, écrivains et spécialistes de son œuvre. Le 10 juin dernier, après douze années de travaux, elle a rouvert ses portes au public.
30/07/2025, 12:10
Dans le jargon vidéoludique, le jeu service, ou « jeu vidéo en tant que service » aurait tendance à effrayer les joueurs. Ce modèle d'exploitation fait en sorte de prolonger la durée de vie d'un titre avec de nouveaux contenus jouables en ligne, des « saisons », parfois payants... Malgré plusieurs échecs sur ce terrain, Warner Bros. envisagerait un autre jeu service aux couleurs de DC Comics.
30/07/2025, 10:20
The Trees, roman de Percival Everett publié en France sous le titre Châtiment (Actes Sud, 2024, traduit par Anne-Laure Tissut), va faire l’objet d’une adaptation en mini-série par Universal Content Productions (UCP).
29/07/2025, 18:17
Depuis le 8 juillet 2025, l’application Pocket n’est plus accessible. Utilisé depuis plus d’une décennie comme outil de lecture différée, notamment via une intégration native sur les liseuses Kobo, Pocket a été fermé par Mozilla, propriétaire du service depuis 2017. Pour maintenir cette fonctionnalité appréciée des lecteurs, Rakuten Kobo annonce l’intégration prochaine d’Instapaper sur l’ensemble de ses appareils. Le déploiement est prévu d’ici la fin de l’été.
28/07/2025, 17:43
Pionnière de l’exploration au féminin, Ella Maillart a laissé une empreinte durable dans l’histoire du voyage. À la fois journaliste, photographe, et écrivaine, cette aventurière suisse aux multiples casquettes a consigné ses périples dans des ouvrages devenus des classiques du genre. Ce dimanche 3 août, France 5 lui consacre un documentaire inédit, depuis son chalet de Chandolin, refuge dans lequel elle trouvait l'inspiration pour écrire.
28/07/2025, 12:33
Trois ans après le premier volet, Les Bad Guys reviennent au cinéma, à partir de ce mercredi 30 juillet. Le long-métrage d'animation de Pierre Perifel et Juan Pablo sans met en scène les personnages des livres d'Aaron Blabey, publiés en France par Casterman.
28/07/2025, 11:02
L’avantage des classiques tient à ce qu’ils ne coûtent pas bien cher en scénario original. Non que les scénaristes n’aient pas à plancher pour réaliser l’adaptation, mais au moins ne paye-t-on pas une idée nouvelle. Avec Les Misérables, Victor Hugo est à l’honneur, à travers l’oeil du réalisateur Fred Cavayé. Et plus particulièrement le destin de Jean Valjean.
25/07/2025, 19:32
Quelques années après un premier volet, le chat orange amateur de lasagnes reprend le volant pour Garfield Kart 2. Développé par Eden Games et attendu sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series et PC, le titre est édité par Microids.
25/07/2025, 10:52
L'Élève Ducobu, série BD créée en 1992 par les Belges Zidrou et Godi, a droit à sa nouvelle adaptation cinématographique, tous les deux ans, depuis 2020. La société de production Umedia annonce le tournage d'un sixième long-métrage, Ducobu et le fantôme de Saint-Potache, « en région bruxelloise, wallonne et flamande ».
25/07/2025, 10:39
À partir du 25 juillet 2025, la journaliste et autrice Victoire Tuaillon inaugure un nouveau podcast intitulé Renverser la table. Disponible gratuitement sur toutes les plateformes, il proposera des épisodes toutes les deux à trois semaines.
25/07/2025, 07:30
Le 15 octobre 2025, Chien 51, réalisé par Cédric Jimenez, sortira en salles. Adapté du roman éponyme de Laurent Gaudé, publié chez Actes Sud en 2022, ce thriller dystopique met en scène un Paris fracturé, technologiquement surveillé, où l’intelligence artificielle s’entrelace aux inégalités sociales les plus vives. Le roman s'est vendu à près de 120.000 exemplaires, tous formats confondus, selon Edistat.
23/07/2025, 18:38
Saber Interactive annonce Hellraiser: Revival, premier jeu vidéo officiel inspiré de l’univers de Clive Barker. Développé par Boss Team Games, le jeu sera un survival horror en solo disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC (Steam). Aucune date de sortie n’est encore fixée, mais Doug Bradley reprendra son rôle emblématique de Pinhead, tandis que Clive Barker lui-même participe au développement.
22/07/2025, 17:22
Le studio hollywoodien Lionsgate a acquis les droits d’adaptation du roman The Things We Leave Unfinished (Toutes nos histoires infinies en français, trad. Ariane Maksioutine, City Éditions) de Rebecca Yarros, paru en 2021 aux États-Unis et en 2024 en France, pour en faire un long-métrage. Le scénario sera écrit par Arash Amel (A Private War, The Ministry of Ungentlemanly Warfare), tandis que la production sera assurée par Todd Lieberman via sa société Hidden Pictures.
22/07/2025, 12:21
Amazon MGM Studios révèle les premiers noms au casting de The Love Hypothesis, l’adaptation très attendue du roman à succès d’Ali Hazelwood. Lili Reinhart, révélée par Riverdale, tiendra le rôle principal aux côtés de Tom Bateman. Si aucune date de sortie n’a été communiquée, ce début de distribution confirme l’avancée du projet.
18/07/2025, 17:45
La plateforme france.tv accueillera, dès ce samedi 19 juillet à 22h, Le Soulier de satin, la pièce de Paul Claudel, dans une mise en scène d'Éric Ruf. Quatre épisodes, réalisés par Arnaud Desplechin, seront à découvrir.
18/07/2025, 13:21
Paru en mars 2016 chez Fleuve Éditions, puis en poche chez Pocket l'année suivante, le roman Ce qu’il nous faut, c’est un mort, de Hervé Commère, se change en film, confié aux bons soins d'Alain Tasma. Le tournage a démarré ce mercredi 16 juillet.
17/07/2025, 13:49
Après avoir surmonté un infarctus survenu en avril dernier, Nanni Moretti, figure inclassable du cinéma italien et lauréat de la Palme d’Or 2001 pour La Chambre du fils, prépare son retour derrière la caméra avec Succéderà questa notte, un drame romantique librement inspiré d'un recueil de nouvelles de l'écrivain israélien Eshkol Nevo.
16/07/2025, 13:04
France Télévisions a présenté son programme pour la rentrée 2025-2026, et la section des « magazines » comprend une proposition originale, parrainée par le chanteur Kendji Girac. J'ai pas les mots, 8 semaines pour sortir de l'illettrisme suivra le parcours de sept personnes confrontées à ces difficultés face à la lecture, à l'écriture ou au calcul.
09/07/2025, 14:29
La réalisatrice Claire Simon, habituée des films documentaires, signe Écrire la vie, un portrait de l'autrice Annie Ernaux, première Française à obtenir le Prix Nobel de littérature, en 2022. Elle adopte un point de vue particulier, celui de lycéennes, de lycéens et de leurs enseignants, afin de rendre compte des réceptions de son œuvre.
09/07/2025, 11:42
Choix consensuels ou moyen de résister à la concurrence des plateformes de streaming ? France Télévisions, dans son programme de fiction pour la rentrée 2025, concentre en tout cas une partie de son offre sur les auteurs de best-sellers, en adaptant leurs œuvres ou en les recrutant comme scénaristes.
09/07/2025, 11:14
Amazon Prime Video a son Jack Reacher, personnage de Lee Child, annoncé depuis 2021. Et l'ancien soldat, musculeusement incarné par Alan Ritchson (et son 1,91 m...) volait la vedette à tous les services de streaming sur le créneau. Conclusion, Apple TV a signé avec Lars Kepler pour une alternative...
05/07/2025, 10:04
Reconnu comme l'un des maitres du manga d'horreur dans le monde entier, Junji Ito bénéficie depuis quelques années d'un engouement sans précédent pour le genre. En témoigne un nouveau projet d'adaptation, Junji Ito Crimson, une anthologie articulée autour des « monstres ».
04/07/2025, 11:36
C’est par une vidéo publiée sur le compte Instagram officiel de Netflix que la nouvelle a été annoncée : Zerocalcare, l’une des figures majeures de la bande dessinée italienne, fera son retour sur les écrans en 2026 avec une nouvelle série animée.
01/07/2025, 09:30
Dès le samedi 5 juillet sur France 5 et à partir du mardi 15 juillet sur la plateforme Okoo, les jeunes téléspectateurs retrouveront de nouveaux épisodes inédits de la série Simon Super Lapin, un programme phare de l’offre jeunesse de france.tv.
30/06/2025, 14:40
Commenter cet article