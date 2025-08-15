L'Histoire comme vous ne l’avez jamais entendue

Une histoire vivante… par la date

Vous avez déjà pensé que « 221 », « 1066 » ou « Frankenstein » étaient plus que des chiffres ou des noms ? C’est ce que propose avec brio cette série : comprendre comment une date devient "date", autrement dit événement historique inscrit dans notre mémoire collective. Non pas une série scolaire, mais des épisodes pleins de souffle, de vie — et de surprises.

Chaque vaste moment historique est ici revisité à l’aune d’enjeux humains, contextuels, parfois inattendus. En témoigne le fait que l’émission allie archives animées, frises dynamiques et récits érudits — le tout avec une belle clarté visuelle et narrative.

Quatre épisodes, quatre regards

Dimanche 7 septembre — Le 1er Mai. Bien plus qu’un jour férié, c’est un symbole ouvrier, un rêve d’émancipation (triangle rouge, aubépine... autant d’images fortes) né à Paris en 1889. Une date qui résonne encore aujourd’hui, dans les rues comme dans les esprits.

Dimanche 14 septembre — 1er janvier 1804 – l’indépendance d’Haïti. Même si les sources spécifiques manquent, nul doute que la série décrypte la naissance d’une nation née de la Révolution avec puissance, comme elle sait si bien le faire.

Dimanche 21 septembre — 1521 – la conquête de Mexico. Période complexe, choc de civilisations, mythe... l’émission y apportera sans doute une lecture critique et enrichissante.

Dimanche 28 septembre — 30 juin 1936 – le discours d’Hailé Sélassié à la Société des Nations. Moment historique captivant, en pleine montée des tensions, symbole d’une Afrique en lutte, d’un monde prêt à basculer.

Ces quatre épisodes s’inscrivent dans une saison à venir, peut-être la saison 4 — la quatrième depuis 2017, selon Wikipédia, avec désormais 45 émissions au total.

Pourquoi ça fait sens — pour nous, pour aujourd’hui

Ce n’est pas neutre, un documentaire présenté par Patrick Boucheron. Professeur au Collège de France, historien, auteur du best-seller Histoire mondiale de la France, il tisse l’écriture historique avec le récit vivant. On y sent toujours ce mélange de rigueur et de passion, ce goût de déplier les récits populaires pour en montrer les coulisses — leur fabrication, leur portée.

L’éclairage étranger confirme : ce programme est pensé comme un instantané sensible — une date qui capte, nous transporte, nous rappelle notre curiosité d’enfant, rêveur de machine à remonter le temps.

Des podcasts à consommer sans modération

Bonne nouvelle pour les amateurs de format nomade : les épisodes sont disponibles en podcast sur ARTE Radio et toutes les plateformes, depuis le 10 juin 2025. On peut donc écouter l’histoire en marchant, en lisant, en cuisinant, avec ces récits qui frappent là où ça fait sens — en mémoire, en cœur, en réflexion.

• Sujet : la fabrique des dates historiques incontournables.

• Présentateur : Patrick Boucheron, entre érudition et parole accessible.

• Format : 4 épisodes captifs (26 minutes chacun) + version podcast.

• Intérêt : éclairer l’Histoire, non comme simple récit, mais comme construction collective — fabrique mémorielle en acte.

• Pourquoi suivre : chaque soirée devient une ouverture, une petite énigme, un moment de partage et de questionnement.

Alors, prêts à voir le 1er Mai autrement ? À entendre le cri d’Haïlé Sélassié résonner dans notre siècle ? À repenser la conquête de Mexico, le tremblement d’un monde ? Quand l'Histoire fait dates promet de transformer chacune de ces heures en véritable événement introspectif — un rappel que l’Histoire ne se regarde pas, elle se vit.

