Quand le verre de Murano s’imprime sur le temps

Au cœur de la Cité Radieuse imaginée par Le Corbusier à Marseille se profile dès le 28 août 2025 une rencontre inattendue — et pourtant si évidente — entre geste humain et matière pérenne : MATERIAL MEMORY, la première française de Man in the Glass de Marcin Gierat.
Dans cette exposition conçue par Zuecca Projects et le réseau Rupture, la photographie se fait sculpture, tout autant que le verre devient écrin. Ce qu’on contemple n’est pas simplement la finesse des portraits, ni seulement les textures chatoyantes des porcelaines, mais un mariage singulier entre l’héritage artisanal et la puissance de l’image — incarné ici à la Cité Radieuse, bastion du pragmatisme poétique de Le Corbusier.
Le projet est aussi technique qu’émotionnel. Marcin Gierat utilise des caméras du XIXᵉ siècle : le procédé du collodion humide, long, instable, mais tellement riche d’humanité, imprime les visages des maîtres verriers directement sur des plaques de verre façonnées par ces mêmes artisans.
Barovier&Toso, NasonMoretti, Schiavon Art Team — chacun a conçu des plaques uniques, selon ses recettes secrètes, jouant des couleurs, des textures, des dimensions. Autant de double-portraits — du maître, de son œuvre et de la mémoire matérielle à laquelle il s’augmente.
Au plus fort de l’ère numérique, cet art résonne comme une ode à la lenteur, à l’artisan. Chaque cliché – unique et non reproductible – est un reliquat du temps, de la patience, de la chaleur du geste.
L’expérience s’achève souvent par un court film, réalisé avec Illumina Film, plongeant dans l’atelier, dans les souffles de Murano, les éclats de lumière, les trajectoires des souffleurs.
Un montage presque cinématographique : la Cité Radieuse, machine à habiter, dialogue avec l’artisanat. Là où Le Corbusier sublime le verre, l’acier, le béton comme matériaux du siècle, Gierat les convoque, les détourne, les fait parler.
Il y a, dans la rugosité d’un pilotis, cet écho du bois imprimé dans le béton ; dans ces plaques photographiques, la granularité palpable du verre soufflé. En somme, deux voix – architecture et photographie – se répondent, comme en écho, dans une même quête de matière et de présence.
Présentée en première au Squero Castello de Venise durant la Venice Glass Week 2020, Man in the Glass a obtenu une Mention Spéciale du Bonhams Prize.
Cette escale marseillaise, prolongée par Rupture (notamment via des librairies et centres culturels), prolonge cette mise en lumière internationale, traversant la lagune pour atteindre la mer méditerranée.
