"Je suis choquée et inquiète pour les personnes de la librairie"

Première constatation, des plus réjouissantes : habitués et curieux répondent présents. Le café attenant affiche complet, tandis que les rayons de la librairie ne désemplissent pas.

From the River to the Sea

Florence, une habituée, nous confie malgré tout, au sujet des dégradations et autres menaces contre la librairie : « Comme beaucoup ici, je suis choquée et un peu inquiète pour les personnes de la librairie - on ne sait jamais ce qui peut arriver. » Mais de n'être pas vraiment surprise : « On sent bien que les tensions liées à l’extrême droite montent, et que le moindre prétexte est bon pour s’en servir, prétendument pour défendre certaines causes. »

La nouvelle croisade de l’extrême droite, dans un retournement historique pour le moins saisissant, se présenterait comme la défense des juifs, prenant pour prétexte une vitrine dédiée à la question palestinienne. Au cœur des critiques d’une partie des médias et des internautes, un livre de coloriage intitulé From the River to the Sea, cosigné par Nathi Ngubane et Azad Essa.

L’ouvrage entend initier les enfants à la cause palestinienne à travers des portraits à colorier accompagnés de courts textes explicatifs. Il s’inscrit dans le contexte de la procédure engagée par l’Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de justice (CIJ), accusant l’État hébreu de génocide à Gaza. Paru initialement en Afrique du Sud, il avait déjà suscité de vives polémiques en raison de son titre-slogan, From the River to the Sea, expression historiquement associée à l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), reprise plus tard par le Likoud puis le Hamas.

Cette formule, qui désigne l’espace compris entre le Jourdain et la Méditerranée, divise : ses opposants l’interprètent comme un appel à la disparition d’Israël et donc à la haine ou au terrorisme, tandis que ses partisans y voient la revendication d’un État unique garantissant l’égalité des droits à tous ses habitants.

Une vitrine engagée et assumée

La librairie nous explique : « Le livre est en dépôt chez nous depuis un an. On l’a mis en vitrine dans le cadre d’un ensemble engagé et assumé, consacré à la Palestine, mais aussi à la montée de l’extrême droite et à l’antiracisme. L’interprétation qui en a été faite, accusant d’un appel à l’antisémitisme, ne correspond en rien à notre intention. Ceux qui parcoureront l'ouvrage découvriront qu'il n'appelle pas à la disparition de l'Etat d'Israël, ni à la haine ou à la violence. »

Florence, qui n’a pas lu – logiquement – ce livre de coloriage destiné aux enfants, a trouvé la vitrine « extrêmement bien conçue ». Elle « trouve positif que ce type d’ouvrage existe, pour permettre à de très jeunes enfants d’accéder à une information différente de celle que présentent certains médias ». Au sujet du titre, elle assure : « Il ne m’a pas choqué, car il renvoie à quelque chose de fort pour la Palestine. Pour moi, il ne signifie pas, comme certains l’affirment, l’exclusion d’Israël : ce n’est pas l’origine de l’expression. La plupart des personnes qui s’autorisent ce type de réaction, à mon sens, ne connaissent pas l’histoire, qui remonte à plus d’un siècle. Cela me semble davantage relever d’une réaction épidermique et d’un prétexte qu’autre chose. »

Adel, autre habitué, rappelle de son côté un précédent, à la bibliothèque municipale du XXe, Naguib Mahfouz : « Il y a une quinzaine d’années, un précédent similaire avait eu lieu avec Momo Palestine, un conte pour enfants de Robert Gaillot. Le président de la loge maçonnique hébraïque B’nai B’rith avait adressé un courrier à la conservatrice de la bibliothèque pour demander le retrait du livre du catalogue. Celle-ci avait catégoriquement refusé, rappelant que les commandes relevaient de la bibliothèque centrale et qu’en l’absence d’interdiction, il n’y avait aucune raison de le retirer, encore moins de limiter sa mise en avant. Des pressions de ce type ont donc déjà existé, mais elles ne nous empêcheront pas de rester droits dans nos bottes et de dénoncer l’indicible, si je puis dire. »

Pour lui, les intimidations et autres dégradations sont « un signe de panique de la part de se revendique pro-sioniste, révélateur de son jusqu’au-boutisme et de son rejet de la réalité en Palestine, à Gaza comme en Cisjordanie ». Et de mettre en évidence « le caractère universel de la cause palestinienne, dont la centralité repose sur une justice non appliquée, ce qui explique que de nombreuses minorités s’y identifient. Là, c’est cette librairie LGBTQ, comme ce furent par le passé des syndicats ou d’autres collectifs, qui se mobilisent pour que la vérité éclate au grand jour, alors que les médias dominants la passent largement sous silence. À mes yeux, c’est un signe clair de panique de la part des soutiens de l’entité sioniste. »

Une réimpression en cours

Interrogée sur l’éditeur du livre de coloriage, ainsi que sur les informations dont elle disposerait au sujet de Friends of Al-Aqsa (FOA) – organisation britannique pro-palestinienne, fondée en 1997 et connue pour ses campagnes de sensibilisation et de plaidoyer –, la librairie reconnaît ne pas avoir eu le temps de se pencher en détail sur la question, la période estivale compliquant la gestion courante.

Sur la provenance concrète des exemplaires, leur prix de vente ou encore l’absence du titre sur le site internet de la librairie, la réponse est simple : il s’agit d’un dépôt consenti il y a environ un an, sans qu’une date exacte ait été consignée. La librairie précise qu’elle nous apportera, si possible, dans les jours ou semaines à venir, davantage de précisions sur ce circuit de diffusion, le contexte de son arrivée en boutique.

Violette and Co précise par ailleurs qu’elle ne perçoit aucun pourcentage sur les ventes de ce livre de coloriage : l’intégralité des recettes est reversée à des cagnottes de dons destinées à Gaza. Le livre a d’abord été retiré de la vitrine, afin d’éviter d’attiser davantage les tensions. Les trente exemplaires en stock ont néanmoins trouvé preneur. Face à l’augmentation de la demande, une réimpression est en cours et la librairie prévoit d’être réapprovisionnée dans les prochains jours.

Face aux attaques venues du Journal du Dimanche, de CNews, d’Europe 1 - bref, de l’ensemble de la « bollosphère » - et plus largement de la droite, Violette and Co les interprète comme des prétextes servant à exprimer des griefs plus larges à l’encontre de la librairie : « Par notre positionnement, nous sommes à l’intersection de plusieurs thématiques », nous explique-t-on : « Si ce livre a déclenché les hostilités, nous constatons sur les réseaux sociaux que cela ouvre un boulevard aux insultes homophobes, lesbophobes, sexistes, etc. La librairie est féministe, lesbienne et LGBT, mais propose aussi une large sélection antiraciste et décoloniale : autant de sujets sur lesquels tout le monde n’est pas forcément d’accord, ce qui suscite de nombreuses réactions. »

Un acide potentiellement mortel ?

Une autre dimension des dégradations interroge : l'utilisation de peinture à l'acide, afin d'inscrire sur les vitrines, « ISLAMO COMPLICE » et « HAMAS VIOLEUR ». Tout porte à croire qu’il s’agit d’acide fluorhydrique, parfois utilisé par les tagueurs pour graver durablement des surfaces vitrées. La raison : en attaquant directement la silice du verre, il crée une gravure irréversible. Interdit à la vente libre pour les particuliers en France et dans l’Union européenne, il peut, entre autres, provoquer des arythmies cardiaques graves et potentiellement mortelles, une fois dans l’organisme...

Si la librairie ne peut encore confirmer qu'il s'agit de l'acide fluorhydrique, elle a déjà fait établir des devis, et il s’avère que poncer coûterait aussi cher que remplacer les vitres. Si elle sait que ce produit est très utilisé depuis quelque temps, en ce 14 août, impossible de savoir qui l’a appliquée. Des commerçants lyonnais ont par exemple subi, en février dernier, des tags gravés à la peinture à l’acide sur leurs vitrines, causant des dommages irréversibles. Identifié comme étant très probablement de l’acide fluorhydrique, là-encore la seule solution rentable est de remplacer la vitrine, estimé, dans ce cas, entre 2000 et 5000 €...

Pour Violette and Co, les assurances prévoient une franchise à payer. La librairie a annoncé porter plainte, en ciblant à la fois les procédures pour cyberharcèlement, harcèlement et menaces.

Et sur la menace potentielle qui pèse sur la librairie ? « Nous avons choisi un lieu public et visible, c’est aussi un geste politique : nous sommes installées en plein cœur de Paris, sur des sujets qui sont les nôtres. Nous assumons une certaine lutte, mais bien sûr, l’intimidation et les dégradations restent inacceptables, d’où notre décision de porter plainte. »

Les opposants dépassent parfois les bornes, mais il y a aussi, rapporte Violette and Co, « un immense élan de soutien depuis notre publication sur les réseaux sociaux, qui ne faiblit pas. De nombreuses personnes passent à la librairie, nous remercient, et cela réchauffe le cœur. »

