Décès du comédien Pierre Louis-Calixte : une voix s’éteint

Formé à l’École-Théâtre de la Belle de Mai à Marseille, Pierre Louis-Calixte s’est initialement illustré au sein de la compagnie Carcara. On l’y a vu sous les projecteurs dans Macbeth mis en scène par Sylvain Maurice, ainsi que dans Pinocchio mis en scène par Nicolas Fleury. Ces rôles ont été comme autant de révélations : un talent brut, sensible à la langue, à l’intensité dramatique, qui trouvait déjà ses marques dans les grandes figures du répertoire.

Son entrée à la Comédie-Française remonte à 2006 : il y débute comme pensionnaire, faisant ses premiers pas sur la scène de la Salle Richelieu dans le rôle de Cléante, dans Tartuffe, mis en scène par Marcel Bozonnet. En 2013, il devient le 524ᵉ sociétaire de la Maison de Molière—aussi prestigieux que symbolique. Il restera membre de la Troupe jusqu’à son décès en 2025.

Du répertoire classique à la création contemporaine

La carrière de Pierre Louis-Calixte ressemble à un voyage en diagonale à travers les siècles du théâtre français (et au-delà). On l’a vu camper La Flèche dans L’Avare, Trissotin dans Les Femmes savantes, Gusman dans Dom Juan, Le Bret dans Cyrano de Bergerac ou encore Jeppo Liveretto dans Lucrèce Borgia. Shakespeare aussi bénéficia de son incarnation : Mercutio dans Roméo et Juliette, Tranio dans La Mégère apprivoisée, ou encore Macduff dans Macbeth.

Mais son champ d’expression allait au-delà des classiques. Il s’est aventuré dans le contemporain—La Conférence des objets de Christine Montalbetti, Je reviens de loin de Claudine Galea, L’Ordinaire de Michel Vinaver, La Mer d’Edward Bond, Haute surveillance de Jean Genet. Sans oublier ses incursions au cinéma, dans des films de Patrick Mille, Alain Guiraudie ou François Ozon.

Molière-Matériau(x) : un témoignage intime du théâtre en soi

2022 a vu naître Molière-Matériau(x), un monologue qu’il a conçu, écrit et interprété, publié chez Actes Sud. Plus qu’un hommage, c’était une méditation créative autour de Molière—dialogues, anecdotes, pensées tissées d’invention et de mémoire, à la manière d’un écho intime entre le comédien qu’il était et le dramaturge qui l’inspirait.

Sur la scène du Studio, sous la direction d’Éric Ruf, ce spectacle se déployait comme un portrait réflexif et délicat du métier d’acteur. Il offrait un moment fragile et poétique où le passé et le présent se reflétaient l’un dans l’autre.

Une disparition qui sonne comme un vide

Son départ crée un vide, une absence redondante tant il avait fait sien, avec engagement et générosité, le credo de la Comédie-Française : « Être ensemble et être soi-même. » Une voix qui se tait, un visage qu’on ne retrouvera plus dans les coulisses de Richelieu ; il laisse derrière lui des souvenirs vifs, des seuils de silence, des scènes qui résonneront encore.

Hommage de Rachida Dati

J'adresse mes sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à la Troupe.

