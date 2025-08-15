Le Livre sur les quais 2025 célèbre traductions et plurilinguisme

Le vendredi 5 septembre à 15 h, dans la salle La Couronne, un atelier intitulé « Saurez‑vous reconnaître des langues minorées ? » proposera une initiation ludique et pédagogique aux idiomes peu représentés.

Cette séance permettra d’entendre des extraits dans des langues peu médiatisées, d’explorer des alphabets singuliers et de s’immerger dans des sonorités rares, tout en célébrant la diversité linguistique.

Dimanche 7 septembre à 11 h, en contrepoint, un moment suspendu au bord du lac s’ouvre sous le titre « Lettres d’Europe en mots et en musique », dans le cadre enchanteur de La Crique.

Quatre voix, Jacek Dukaj, Doris Femminis, Micha Lewinsky et Jaap Robben, portent chacune dans sa langue natale un extrait de leur dernier ouvrage. La traduction française, confiée à Julie Meyer, se mêle à la musique inspirée de Stéphane Blok. Une expérience sensorielle, nourrie d’harmonie et de pluralité

Le dimanche 7 septembre toujours, après-midi, la scène de La Couronne s’éclaire à nouveau pour l’English programme consacré à Gabriela Cabezón Cámara. Un échange intime autour de The Adventures of China Iron, animé en anglais, incarne la passerelle entre cultures, publique et intime, traductions implicites et dialogues vivants.

Retrouvez l’intégralité du programme de la 16ᵉ édition du Livre sur les quais.

Par Inès Lefoulon

Contact : il@actualitte.com