Face à l’IA, avons-nous encore besoin de lire ?

L’IA est scrutée sous tous les angles : ses prouesses rédactionnelles, la transparence nécessaire de ses données, les modèles économiques qu’elle engendre, ou encore les menaces qu’elle fait peser sur certaines professions. Mais un aspect reste largement négligé : que se passe-t-il lorsque c’est elle qui lit, et quels risques cela comporte ?
Le 14/08/2025 à 17:23 par Louella Boulland
Publié le :
14/08/2025 à 17:23
Y avait-il un angle mort dans l’étude Les Français et la lecture révélée par le Centre national du livre ? En avril dernier, l’établissement public dévoilait, comme tous les deux ans, un nouveau baromètre sur les pratiques de lecture en France. Et les chiffres étaient « inquiétants », comme l’ont titré de nombreux journaux.
Et pour cause, on y apprenait que pour la première fois depuis 2015, la part des sondés qui déclarent lire « moyennement » ou « beaucoup » est tombée à 56 %. Ces chiffres ne concernent pas seulement les jeunes — même si toutes les catégories d’âge sont touchées — mais bien les 50-64 ans, dont le score a reculé de 13 %, et les 35-49 ans (-8 %).
Étaient mis en cause le changement dans les modes de loisir, la normalisation du télétravail, la détérioration de la santé mentale des jeunes et, évidemment, l’augmentation du temps d’écran. C’est sur ce dernier point que s’interroge Naomi S. Baron, professeure de linguistique à l’Université américaine de Washington, D.C, dans les colonnes de The Conversation.
Désormais, les modèles d’intelligences artificielles génératives et autres robots conversationnels sont à portée de clics, et accessible gratuitement en ligne. Leur utilisation s’est largement démocratisée – voire, a explosé. Selon une étude de Statista, en 2025, plus de 378 millions de personnes l’ont utilisé. Et ce chiffre devrait dépasser les 730 millions d’ici la fin de la décennie.
Ajoutez à cela le fait que ces machines peuvent intégrer l’équivalent de 15 à 20 pages A4 en texte brut dans un seul message, et nous nous retrouverons face à une question : avons-nous encore besoin de lire ?
Car, pour de nombreuses personnes — passionnés exclus — la lecture répond à un besoin pratique, dans le cadre du travail par exemple, ou des études. C’est même devenu le mantra de certaines entreprises, comme ScienceDirect AI, qui clame « Adieu lecture inutile, bonjour pertinence » (Goodbye wasted reading time, hello relevance). « Chez les lycéens, près de la moitié ne lisent que par obligation, contre un tiers dix ans plus tôt », assure la spécialiste, qui base son analyse depuis les États-Unis.
Des chiffres qu’on peut, ici aussi, qualifier d’« inquiétants ». Et qui risquent d’encore chuter avec l’apparition d’outils conçus pour répondre aux demandes, ou à la paresse, des lecteurs pressés. Si Naomi S. Baron rappelle que les outils de synthèse de texte comme CliffsNotes existent depuis la fin des années 1950, « Internet a multiplié ces raccourcis » et l’IA générative a porté ces pratiques « à un autre niveau ».
« Des services comme BooksAI produisent des analyses autrefois rédigées par des humains, et BookAI.chat propose même de “dialoguer” avec un ouvrage… sans l’avoir ouvert », précise-t-elle. Désormais, l’IA « compare et formule même des questions pour le cours », ôtant tout jus de cerveau à son utilisateur.
Mais, au-delà de l’inquiétude liée à la baisse de pratiques cognitives, l’experte s’alarme d’une perte de sens critique. En lisant ainsi, « juger par soi-même ce qui est pertinent, et tisser ses propres liens entre idées, disparaît du processus ».
Déléguer ces tâches mentales portent un nom : le « cognitive offloading » — déchargement cognitif en français. « Plus on s’en remet à la machine, moins on mobilise sa pensée. Des études montrent que le cerveau réagit différemment [...] lorsqu’on écrit avec l’aide de l’IA plutôt qu’en autonomie », alerte-t-elle.
S’il est évident que cette pratique risque d’affaiblir nos capacités mentales, la spécialiste alerte aussi sur la dimension esthétique et artistique : « on perd aussi la beauté d’une phrase, l’émotion d’un dialogue, le lien intime avec un personnage ».
Techno-optimiste mais prudente sur le sujet, Naomi S. Baron rappelle qu’« on ignore encore l’impact à long terme sur notre aptitude à penser par nous-mêmes. Mais si nous lisons et analysons moins, nos compétences d’interprétation s’éroderont ».
Car lire, ce n’est pas seulement s’évader dans un monde imaginaire ou en apprendre plus sur les mœurs d’une société qu’on étudie, cela permet également de « réduire le stress [...] nourrir la mémoire et la réflexion. Les bénéfices vont de la croissance cérébrale chez l’enfant à la prévention du déclin cognitif », détaille-t-elle.
« L’IA bouleverse en profondeur notre rapport aux textes — qu’ils soient imposés par un cours, recherchés pour un travail ou ouverts pour le plaisir. Je redoute qu’elle n’accélère le recul de la valeur accordée à la lecture comme activité humaine », écrit celle qui étudie quotidiennement la façon dont les outils numériques influencent nos façons de lire, d’écrire et de réfléchir.
À LIRE – Quand l’IA devient conteuse : Gemini invente les contes du soir
Le 20 janvier 2026, elle publiera un essai intitulé Reader Bot : What Happens When Ai Reads and Why It Matters (Robots liseurs : Que se passe-t-il lorsque l’IA lit et pourquoi est-ce important ?), aux éditions Stanford University Press.
Crédits image : Illustration par Mohamed Hassan, CC0
Par Louella Boulland
Contact : lb@actualitte.com
