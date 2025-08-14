Le prochain livre d'Amitav Ghosh restera inédit pendant 89 ans

Lors du Festival du Livre d'Édimbourg, en Écosse, qui se déroule jusqu'au 24 août prochain, Amitav Ghosh a été présenté comme le 12e auteur participant à la performance artistique Future Library, coordonnée par l'artiste écossaise Katie Paterson.

En 2014, celle-ci avait planté 1000 jeunes pousses au sein de la forêt de la ville d'Oslo, en Norvège, en prévoyant qu'une partie de ces arbres, en 2114, sera utilisée pour imprimer les exemplaires d'une anthologie un peu particulière. En effet, cette collection réunira des œuvres rédigées tout au long du siècle, depuis la plantation d'origine.

L'autrice canadienne Margaret Atwood fut la première participante du projet, bientôt suivie par David Mitchell, Sjón, Tsitsi Dangarembga, Karl Ove Knausgård, Han Kang, ou encore Ocean Vuong. Le texte des artistes conviés peut s'inscrire dans n'importe quel genre, aborder un sujet de leur choix, et aucune longueur n'est imposée. Seule obligation : rester très discret sur la production et n'en révéler que le titre.

En effet, les textes resteront confidentiels jusqu'en 2114. En attendant cette date, ils sont entreposés dans « La salle silencieuse », installée au sein de la Bibliothèque Deichman, de Bjørvika, à Oslo, inaugurée en 2020. Cette pièce a été construite à partir de 100 couches de bois sculpté ondulé, où 100 tiroirs en verre ont été aménagés pour accueillir ces manuscrits.

Future Library mêle art et protection de l'environnement, dans un souci de protection commun, comme le précise le manifeste derrière cette performance : « Entretenir la forêt et s'assurer de sa protection pour les cent prochaines années, dans le cadre de cette œuvre, s'inscrit en miroir de la proposition faite à chaque auteur : concevoir et produire une œuvre, avec l'espoir qu'elle trouve un lectorat attentif dans un avenir incertain. »

Penser « par-delà nos vies »

12e auteur à se joindre au projet, Amitav Ghosh a salué l'initiative, qui incite, selon lui, à « penser par-delà nos vies, à nous adresser à des lecteurs qui ne sont pas encore nés ». Il apprécie particulièrement la proximité créée avec la forêt et les arbres, étant donné que lui-même écrit « depuis longtemps sur un forêt, même si celle-ci est d'un genre tout à fait différent, puisqu'il s'agit de la forêt de mangroves des Sundarbans », située dans la baie du Bengale, en Inde.

« Ce sera un défi de taille que d'établir un lien entre les forêts du Grand Nord et celles des tropiques, en cette période de crise planétaire extrême », a encore souligné Amitav Ghosh, qui se confronte régulièrement au changement climatique dans ses romans.

En France, un grand nombre de ses romans ont été traduits par Christiane Besse aux éditions du Seuil ou chez Robert Laffont, comme Les Feux du Bengale (1990), Le Pays des marées (2006) ou bien Un déluge de feu (2018). Plus récemment, La Déesse et le Marchand (2020) a été traduit par Myriam Bellehigue et publié par Actes Sud.

L'auteur indien d'expression anglaise a aussi signé des essais, notamment Le grand dérangement : d'autres récits à l'ère de la crise climatique, traduit par Morgane Iserte et Nicolas Haeringer, publié chez wildproject en 2021.

Amitav Ghosh a indiqué qu'il remettrait son manuscrit à Future Library en mai ou juin 2026, qui veillera dessus pendant les 88 années suivantes, signale The Guardian.

Photographie : Amitav Ghosh, en 2017 (Gage Skidmore, CC BY SA 2.0)

