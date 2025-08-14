Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Insolite

Le prochain livre d'Amitav Ghosh restera inédit pendant 89 ans

Le romancier et essayiste indien Amitav Ghosh signera un ouvrage qui ne sera révélé qu'en 2114, dans 89 ans. Bien après son décès, donc, son texte inédit fera partie d'une anthologie publiée cette année-là. Cette dernière réunira des œuvres de Margaret Atwood, Han Kang, ou encore Ocean Vuong, dans le cadre du projet Future Library initié par l'artiste écossaise Katie Paterson.

Le 14/08/2025 à 12:31 par Antoine Oury

|

Publié le :

14/08/2025 à 12:31

Antoine Oury

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Lors du Festival du Livre d'Édimbourg, en Écosse, qui se déroule jusqu'au 24 août prochain, Amitav Ghosh a été présenté comme le 12e auteur participant à la performance artistique Future Library, coordonnée par l'artiste écossaise Katie Paterson.

En 2014, celle-ci avait planté 1000 jeunes pousses au sein de la forêt de la ville d'Oslo, en Norvège, en prévoyant qu'une partie de ces arbres, en 2114, sera utilisée pour imprimer les exemplaires d'une anthologie un peu particulière. En effet, cette collection réunira des œuvres rédigées tout au long du siècle, depuis la plantation d'origine.

L'autrice canadienne Margaret Atwood fut la première participante du projet, bientôt suivie par David Mitchell, Sjón, Tsitsi Dangarembga, Karl Ove Knausgård, Han Kang, ou encore Ocean Vuong. Le texte des artistes conviés peut s'inscrire dans n'importe quel genre, aborder un sujet de leur choix, et aucune longueur n'est imposée. Seule obligation : rester très discret sur la production et n'en révéler que le titre.

En effet, les textes resteront confidentiels jusqu'en 2114. En attendant cette date, ils sont entreposés dans « La salle silencieuse », installée au sein de la Bibliothèque Deichman, de Bjørvika, à Oslo, inaugurée en 2020. Cette pièce a été construite à partir de 100 couches de bois sculpté ondulé, où 100 tiroirs en verre ont été aménagés pour accueillir ces manuscrits.

Future Library mêle art et protection de l'environnement, dans un souci de protection commun, comme le précise le manifeste derrière cette performance : « Entretenir la forêt et s'assurer de sa protection pour les cent prochaines années, dans le cadre de cette œuvre, s'inscrit en miroir de la proposition faite à chaque auteur : concevoir et produire une œuvre, avec l'espoir qu'elle trouve un lectorat attentif dans un avenir incertain. »

Penser « par-delà nos vies »

12e auteur à se joindre au projet, Amitav Ghosh a salué l'initiative, qui incite, selon lui, à « penser par-delà nos vies, à nous adresser à des lecteurs qui ne sont pas encore nés ». Il apprécie particulièrement la proximité créée avec la forêt et les arbres, étant donné que lui-même écrit « depuis longtemps sur un forêt, même si celle-ci est d'un genre tout à fait différent, puisqu'il s'agit de la forêt de mangroves des Sundarbans », située dans la baie du Bengale, en Inde.

« Ce sera un défi de taille que d'établir un lien entre les forêts du Grand Nord et celles des tropiques, en cette période de crise planétaire extrême », a encore souligné Amitav Ghosh, qui se confronte régulièrement au changement climatique dans ses romans.

En France, un grand nombre de ses romans ont été traduits par Christiane Besse aux éditions du Seuil ou chez Robert Laffont, comme Les Feux du Bengale (1990), Le Pays des marées (2006) ou bien Un déluge de feu (2018). Plus récemment, La Déesse et le Marchand (2020) a été traduit par Myriam Bellehigue et publié par Actes Sud.

À LIRE - Après le café-librairie, les éditions Divergences ouvrent leur cantine

L'auteur indien d'expression anglaise a aussi signé des essais, notamment Le grand dérangement : d'autres récits à l'ère de la crise climatique, traduit par Morgane Iserte et Nicolas Haeringer, publié chez wildproject en 2021.

Amitav Ghosh a indiqué qu'il remettrait son manuscrit à Future Library en mai ou juin 2026, qui veillera dessus pendant les 88 années suivantes, signale The Guardian.

Photographie : Amitav Ghosh, en 2017 (Gage Skidmore, CC BY SA 2.0)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com

Commenter cet article

 

La malédiction de la muscade

Amitav Ghosh trad. Morgane Iserte

Paru le 19/01/2024

354 pages

Wildproject Editions

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782381140544
9782381140544
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Un déluge de feu

Amitav Ghosh trad. Christiane Besse

Paru le 16/05/2018

830 pages

10/18

10,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782264058317
9782264058317
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Un océan de pavots

Amitav Ghosh trad. Christiane Besse

Paru le 21/03/2013

665 pages

10/18

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782264053459
9782264053459
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Un fleuve de fumée

Amitav Ghosh trad. Christiane Besse

Paru le 03/04/2014

728 pages

10/18

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782264058324
9782264058324
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Mort de Sonallah Ibrahim, géant de la littérature arabe

L’écrivain égyptien Sonallah Ibrahim, figure littéraire de la « génération des années 1960 » et l’un des auteurs les plus engagés du monde arabe, est mort le 13 août 2025 au Caire, à l’âge de 88 ans, « des suites d'une longue maladie ». Romancier, nouvelliste et traducteur, il s’était imposé comme une conscience critique implacable des régimes successifs en Égypte, ses œuvres mêlant fiction, documentaire et observation politique.

13/08/2025, 14:25

ActuaLitté

Hommage de Rachida Dati à un grand passeur de l’architecture française

Architecte, écrivain, journaliste et pédagogue, François Chaslin est décédé le 7 août à Lanildut, dans le Finistère, à l’âge de 76 ans. Figure respectée de la critique architecturale, il a marqué plus de quarante ans de réflexion et de débat autour de l’architecture et de la ville, croisant les disciplines et les points de vue avec exigence et ouverture.

11/08/2025, 17:19

ActuaLitté

“Honteux” : opposés à la guerre à Gaza, des auteurs israéliens critiqués

En Israël, l'opposition à la posture agressive du gouvernement Netanyahou et à la guerre à Gaza se manifeste sous différentes formes. Plus d'un millier d'artistes, et notamment des auteurs, ont choisi de signer une pétition appelant à mettre fin à « l’horreur à Gaza ». Pointant « le meurtre d’enfants et de civils » ou encore la famine, le texte a suscité une vive réaction de rejet des autorités et de leurs soutiens.

07/08/2025, 11:12

ActuaLitté

Pologne : le président nationaliste Karol Nawrocki, historien polémique

Sous le slogan nationaliste « La Pologne d'abord, les Polonais d'abord », le candidat conservateur Karol Nawrocki s'est attiré la majorité des suffrages lors de l'élection présidentielle de juin dernier. Historien de formation, il est un auteur prolifique dans son pays, aux thèses et pratiques parfois controversées.

06/08/2025, 15:43

ActuaLitté

La barbaretraite ? À 55 ans, Barbapapa n'y pense même pas

Ils ont bercé l’enfance de plusieurs générations, et n’ont pas pris une ride. Créés à la fin des années 1960 dans une brasserie parisienne, les Barbapapa, personnages métamorphes et multicolores aux convictions écologiques précoces, célèbrent cette année leur 55e anniversaire. Portée et réinventée par les enfants de leurs créateurs, cette saga familiale continue de traverser les générations avec une étonnante vitalité, en phase avec les sensibilités contemporaines de la jeunesse.

06/08/2025, 15:22

ActuaLitté

Lena Situations publiera Encore mieux, sans éditeur

Annonces éclatantes, plume affûtée, décor limpide : Léna Situations signe un retour littéraire prometteur. Après son premier succès Toujours plus, + = + publié en 2020 chez Robert Laffont, l’influenceuse devenue écrivaine dévoile le titre de son deuxième ouvrage : Encore mieux. Une confirmation faite sur Instagram avec ce message triomphal : « Summer can start now, the book is done !!! »

01/08/2025, 12:48

ActuaLitté

Réédition de Celui de nous deux qui part le premier : un homme trop sensible pour son milieu

Dans l’actualité morose de l’été, et en attendant la rentrée littéraire, une bonne nouvelle : la réédition ce mois-ci de Celui de nous deux qui part le premier, paru initialement en 2019 aux Editions Vibration. Un article écrit par Christian Dorsan.

01/08/2025, 11:40

ActuaLitté

Mort d’Allan Ahlberg, auteur jeunesse incontournable au Royaume-Uni

Auteur phare de la littérature jeunesse d’outre-Manche, Allan Ahlberg est mort à l’âge à 87 ans. Du Gentil facteur, Ou Lettres à des gens célèbres (trad. Claude Lauriot-Prévost, Albin Michel), à Les Bizardos (trad. Claude Lauriot-Prévost, Gallimard jeunesse), il a marqué des générations de lecteurs avec sa première épouse, Janet Hall. Ensemble, ils ont créé des classiques intemporels, traduits et aimés bien au-delà du Royaume-Uni.

01/08/2025, 11:37

ActuaLitté

Traducteur : une profession de plus en plus précaire, alerte l’ATLF

L’Association des traducteurs littéraires de France (ATLF) publie une nouvelle enquête sur les conditions de travail des traducteurs d’édition. Ce document révèle une précarité persistante, des rémunérations stagnantes et une santé mentale dégradée.

31/07/2025, 17:22

ActuaLitté

Mort de Michel Meyer, écrivain marqué par l’histoire allemande

Le journaliste et écrivain Michel Meyer, cofondateur de franceinfo et spécialiste reconnu de l’Allemagne, est décédé mercredi à l’âge de 82 ans, a annoncé sa fille à l’AFP. 

31/07/2025, 17:14

ActuaLitté

L'Assemblée nationale planche sur la continuité de revenus des auteurs

Les revendications pour une continuité de revenus des artistes auteurs ne faiblissent pas, ces dernières années. À l'Assemblée nationale, une mission flash commune, réunissant commission des affaires culturelles et commission des affaires sociales, a commencé les auditions afin d'évaluer les difficultés des professionnels.

28/07/2025, 15:42

ActuaLitté

La portalettere de Francesca Giannone : de Lizzanello au monde

La portalettere, premier roman de Francesca Giannone (Nord, 2023), a été le roman italien le plus vendu en Italie en 2023 et en 2024. Traduit en 41 pays, le livre est devenu un best-seller aux États-Unis : une consécration rare pour une autrice italienne, d’autant plus lorsqu’elle est débutante. 

28/07/2025, 10:36

ActuaLitté

Roger Dupuy, historien de la Contre-Révolution, s’est éteint à 91 ans

Professeur à l’université Rennes 2, spécialiste reconnu de la Contre-Révolution et des réticences populaires face à l’élan révolutionnaire, Roger Dupuy est décédé le 2 juillet 2025 à Clohars-Carnoët (Finistère), à l’âge de 91 ans, révèle Ouest France.

23/07/2025, 17:27

ActuaLitté

Mort de Gilles Dowek, informaticien et philosophe

Chercheur à l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique (Inria), professeur à l’ENS Paris-Saclay et normalien, Gilles Dowek est décédé à l’âge de 58 ans, le 21 juillet. Figure majeure de l’informatique théorique, philosophe des sciences et vulgarisateur, il laisse derrière lui une œuvre rigoureuse, exigeante et engagée. 

22/07/2025, 16:31

ActuaLitté

Le “typoète” Jérôme Peignot s’éteint à l'âge de 99 ans

Jérôme Peignot s’est éteint samedi 19 juillet 2025, à l’âge de 99 ans, nous apprend Benoît Peeters. Écrivain, poète, essayiste, homme de radio et grande figure de la typographie française, il laisse derrière lui une œuvre prolifique, marquée par l’invention du terme « typoète » pour désigner une écriture où le sens des mots s’exprime aussi par leur forme typographique, alliant texte et image, et faisant de la lettre un élément visuel à part entière. 

21/07/2025, 11:47

ActuaLitté

Jean-Pierre Azéma, historien de Vichy et de la Résistance, s’est éteint

Jean-Pierre Azéma, grand spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, est mort à Paris le 14 juillet 2025, à l’âge de 87 ans. Figure incontournable de l’historiographie française, il a consacré sa vie à éclairer les zones grises de l’Occupation, du régime de Vichy et de la Résistance.

15/07/2025, 17:33

ActuaLitté

De l’Épiphanie à la Fête nationale : Thierry Ardisson ou l’ombre portée de la monarchie cathodique

Né un 6 janvier comme Jeanne d’Arc, mort un 14 juillet comme Louis XVI l’aurait pu, Thierry Ardisson n’est pas simplement une figure disparue de la télévision française : il est le dernier styliste d’un monde médiatique en voie d’effacement. À la croisée de la dandyserie et de la monarchie spectrale, il laisse derrière lui un verbe tranchant, une esthétique noire, et l’image d’un héraut lucide dans un siècle d’aveuglement.

14/07/2025, 15:25

ActuaLitté

L'Homme en noir rend l'antenne : décès de Thierry Ardisson

Thierry Ardisson s’éteint le 14 juillet 2025, à 76 ans, à Paris, des suites d’un cancer du foie, comme l’annonce sa famille à l’AFP.

14/07/2025, 10:40

ActuaLitté

L'autrice soudanaise Leila Aboulela reçoit le PEN Pinter Prize 2025

L'écrivaine soudanaise Leila Aboulela a été désignée lauréate du PEN Pinter Prize 2025, décerné par l'organisation britannique English PEN, qui défend la liberté d'expression des auteurs dans le monde entier. La distinction salue le courage de la femme de lettres, qui choisira d'honorer un ou une collègue en octobre prochain, en partageant sa récompense.

11/07/2025, 09:10

ActuaLitté

“L’IA peut égaler l’humain”, estime Hervé Le Tellier

L’intelligence artificielle risque-t-elle de remplacer l’humain ? C’est une question que beaucoup se posent, mais à laquelle on ne peut encore répondre. Hervé Le Tellier, lui, a risqué une prise de position dans Le Grand Continent. Avec beaucoup de mesure, le Prix Goncourt 2020 alerte sur les dangers de son utilisation dans le milieu littéraire, mais lui reconnaît tout de même ses atouts...

08/07/2025, 14:16

ActuaLitté

Mort de Michael Madsen, acteur fétiche de Tarantino et poète

L'acteur américain Michael Madsen est mort ce 3 juillet à l'âge de 67 ans, a indiqué son manager en évoquant un arrêt cardiaque. Après quelques rôles notables, il est révélé par son interprétation de « Mr. Blonde » dans Reservoir Dogs (1992), le premier film de Quentin Tarantino. Parallèlement à sa carrière au cinéma, il avait construit une œuvre poétique, bien plus confidentielle.

04/07/2025, 09:48

ActuaLitté

25.000 livres offerts sur les autoroutes cet été

Pour la 7ᵉ année consécutive, l’opération « lire, c’est voyager ; voyager, c’est lire » déploie ses bibliothèques éphémères sur les routes des vacances. Du 4 juillet au 9 août, les vacanciers pourront faire une pause lecture sur 13 aires du réseau VINCI Autoroutes et repartir gratuitement avec un ouvrage sélectionné par la marraine de l’édition, Lilia Hassaine.

03/07/2025, 16:56

ActuaLitté

Mort de Florence Delay, académicienne et écrivaine

Membre de l’Académie française depuis 2000, Florence Delay est décédée le 1er juillet à Paris, à l’âge de 84 ans. Écrivaine, traductrice, passionnée de théâtre, elle a consacré sa vie à la littérature et à la langue espagnole, tissant un lien constant entre la France, l’Espagne et le Pays basque.

01/07/2025, 16:55

ActuaLitté

Jim Shooter, pilier de la maison Marvel, est mort

Jim Shooter, ancien rédacteur en chef de Marvel Comics, s’est éteint le 30 juin 2025 à l’âge de 73 ans des suites d’un cancer de l’œsophage, a annoncé l’auteur Mark Waid sur les réseaux sociaux. Véritable architecte de la modernisation de Marvel dans les années 1980, Shooter laisse derrière lui un héritage industriel et artistique considérable, marqué à la fois par ses succès éditoriaux et ses méthodes controversées.

01/07/2025, 13:29

ActuaLitté

De Harlan Coben à Mathieu Belezi : quelques auteurs de la rentrée littéraire 2025

Qui guette chaque année la rentrée littéraire de l'été comme le lait sur le feu, cet article est fait pour vous : Emmanuel Carrère, Laurent Gaudé, Amélie Nothomb à nouveau fidèle au rendez-vous... et quelques autres, que voici.

 

19/06/2025, 18:23

ActuaLitté

"François Marcela-Froideval a rejoint Wismerhill pour l’éternité"

François Marcela‑Froideval, figure majeure de la bande dessinée, des jeux de rôle et des jeux vidéo, s’est éteint au début de ce mois, à l’âge de 66 ans. 

18/06/2025, 11:46

ActuaLitté

Mort de Victor-Lévy Beaulieu, géant des lettres québécoises

Victor-Lévy Beaulieu est mort dans la nuit du 9 juin, à 79 ans, dans sa maison de Trois-Pistoles, au Canada. Romancier, scénariste, éditeur et essayiste infatigable, il laisse derrière lui une œuvre monumentale, traversée par l’indépendance du Québec, l’amour de la langue et une démesure littéraire assumée.

10/06/2025, 17:45

ActuaLitté

Mort de Frederick Forsyth, l’espion qui écrivait ses vies

C’est une légende du roman d’espionnage qui s’est éteinte : Frederick Forsyth est mort des suites d’une maladie le 9 juin 2025, à l’âge de 86 ans. Reporter de guerre, pilote de chasse, informateur du MI6, il a façonné et renouvelé les codes du genre, notamment avec Chacal, traduit en français par Henri Robillot aux éditions Folio. 

10/06/2025, 15:49

ActuaLitté

Cap sur l’Espagne avec Alexandre Dumas pour boussole

Dans Le Comte de Barcelone, publié aux éditions Le Passeur le 13 juin prochain, Fanny Audibert, une autrice férue du XIXᵉ siècle et d’Alexandre Dumas ressuscite le panache des romans de cape et d’épée. Entre la Catalogne, Cyrano de Bergerac et Cinq-Mars, trois intrigues se tissent dans une fresque historique haute en couleur, où l’hommage vire au pastiche assumé.

06/06/2025, 11:00

ActuaLitté

Qui sont les 913 auteurs recensés en Nouvelle-Aquitaine ?

Près de 1000 auteurs, autrices et artistes du livre sont désormais répertoriés sur une cartographie interactive composée par l’Agence culturelle de la Région Nouvelle-Aquitaine. Un outil qui dresse un portrait vivant de la création littéraire en Nouvelle-Aquitaine, et qui appelle une question : qui sont ces créateurs et créatrices ?

05/06/2025, 15:44

ActuaLitté

Le Jean Genet américain, Edmund White, s'est éteint

Edmund White avait 85 ans, était l'auteur de nombreux livres, pour la plus part inspirés de sa propre vie, qui avaient pour sujet l'homosexualité. Il est mort dans la nuit du lundi au mardi 3 juin à New York, de causes naturelles, a annoncé son agent. 

04/06/2025, 17:27

ActuaLitté

Philippe Labro est mort : parcours d’un homme aux mille vies

En cette matinée du mercredi 4 juin, la France apprend la perte de Philippe Labro, journaliste et écrivain. Il est parti à l’âge de 88 ans des suites d’un cancer, et laisse derrière lui une vie passée auprès des personnalités les plus influentes de son époque, à l’image de Johnny Hallyday ou Serge Gainsbourg. 

04/06/2025, 10:59

ActuaLitté

L'historien Emmanuel de Waresquiel élu académicien

À l'issue d'un second tour de scrutin, le 5 mai dernier, les membres de l'Académie des sciences morales et politiques ont élu Emmanuel de Waresquiel au fauteuil n°4 de la section Histoire et Géographie. Cette élection est désormais approuvée par le président de la République.

03/06/2025, 09:26

ActuaLitté

Homme d'histoire et académicien : Pierre Nora est décédé

L'historien et éditeur Pierre Nora est décédé le lundi 2 juin 2025 à l'âge de 93 ans, à Paris, a annoncé sa famille via un communiqué transmis à l'AFP. Son épouse, la journaliste Anne Sinclair, a exprimé sa profonde tristesse en annonçant cette perte.

02/06/2025, 21:36

ActuaLitté

François Barcelo, figure du roman noir québécois, s’éteint à 83 ans

L’écrivain québécois François Barcelo est décédé dimanche 25 mai à l’âge de 83 ans des suites d’un cancer du pancréas. Premier auteur québécois à avoir été publié dans la mythique collection Série Noire de Gallimard, il laisse derrière lui une œuvre foisonnante de plus de 80 titres, oscillant entre roman noir et littérature jeunesse. 

30/05/2025, 17:27

ActuaLitté

Mohamed Mbougar Sarr rend hommage à Ngũgĩ wa Thiong’o, mort à 87 ans

L’écrivain kényan Ngũgĩ wa Thiong’o, né James Githuka Ngugi le 5 janvier 1938 à Kamiriithu - alors colonie britannique du Kenya -, s’est éteint le 28 mai 2025 à Buford, en Géorgie, à l’âge de 87 ans. Il laisse derrière lui une œuvre littéraire multilingue, et profondément politique, qui a façonné la pensée postcoloniale sur plusieurs continents. Nobélisable récurrent - sans jamais être couronné -, il s’est imposé comme une voix importante de la littérature mondiale. 

30/05/2025, 12:04

Autres articles de la rubrique Métiers

ActuaLitté

Trump et Poutine en Alaska : médiation musclée et paix “au pas de charge”

Alaska, 15 août : un rendez-vous qui pèse lourd. Donald Trump doit rencontrer Vladimir Poutine à Anchorage pour évoquer la guerre d’Ukraine. L’information n’est plus une rumeur : elle est confirmée par l’agence Reuters, par Le Monde, par des médias américains et européens, et même par le Kremlin — qui juge le choix de l’Alaska « assez logique ».

13/08/2025, 19:23

ActuaLitté

2000 € l'ouvrage : sur Amazon, le prix inique du livre ?

« En tant qu'éditeur, il devient de plus en plus dur de lutter contre Amazon », affirme Henri Mojon, président des Éditions du Net. Sur la plateforme de ecommerce, plusieurs ouvrages de sa maison sont vendus à des tarifs élevés, jusqu'à 2000 €, ou trop bas, en infraction à la loi sur le prix unique du livre, tandis que ses propres offres « disparaissent » ou sont « déréférencées ». Après une mise en demeure d'Amazon et un signalement au Syndicat national de l'édition, l'éditeur a saisi le Médiateur du livre.

13/08/2025, 16:26

ActuaLitté

Lecture : quels gestes font progresser les enfants ?

Faut-il revenir aux gestes simples pour apprendre à lire ? Une étude menée auprès de plus d’un millier d’enfants de trois à six ans montre qu’écrire son prénom, repérer des lettres ou jouer avec leurs sons reste plus efficace que les jeux éducatifs, dont l’effet demeure modeste, même en complément.

13/08/2025, 16:24

ActuaLitté

Aux États-Unis, l'Associated Press abandonne la critique de livres

L'Associated Press, agence de presse américaine fondée par six journaux new-yorkais au mitan du XIXe siècle, ne publiera plus de critiques d'ouvrages parus, dès le 1er septembre prochain. Le message diffusé en interne évoque « des audiences relativement faibles ».

13/08/2025, 10:48

ActuaLitté

“On va là où on ne nous attend pas” : Le Tripode réédite un manga introuvable sur Hiroshima

Cette année, le monde commémore les 80 ans d’Hiroshima. Et, pour la première fois, Le Tripode publie un manga : Gen aux pieds nus de Keiji Nakazawa, fresque presque autobiographique sur le bombardement. Un projet né d’un coup de foudre de sa directrice éditoriale, Charlotte Bréhat, qui entend faire redécouvrir cette œuvre indisponible depuis plusieurs années, à une nouvelle génération de lecteurs.

12/08/2025, 17:28

ActuaLitté

Vandalisée, la librairie Violette and Co dénonce “une campagne d'intimidation”

La présence en vitrine de plusieurs titres consacrés à la Palestine a placé la librairie Violette and Co dans le collimateur de plusieurs profils, sur les réseaux sociaux, et médias d'extrême droite. Un livre de coloriage, From the River to the Sea, cosigné par Nathi Ngubane et Azad Essa, a concentré les critiques. Le commerce indique qu'une plainte a été déposée pour des dégradations commises sur sa vitrine.

12/08/2025, 16:58

ActuaLitté

Le phénomène La Femme de ménage : pourquoi on l’adore tant ?

La femme de ménage : 1,92 million de ventes. Les Secrets de la femme de ménage : 1,246 million. En format poche chez J’ai Lu, certes, mais tout de même. Car en grand format, le succès se perpétue chez City Editions : La Femme de ménage voit tout, plus de 377.000 exemplaires. La Femme de ménage se marie dépasse les 473.000 tomes. Alors, pourquoi ?

12/08/2025, 15:45

ActuaLitté

Le 12 août, soutenir le livre québécois en achetant local

C'est la douzième année consécutive qu’est célébrée l’initiative Le 12 août, j’achète un livre québécois !. L’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) souligne, dans un texte intégralement retranscrit ci-dessous, ce moment important de l’année pour l’industrie québécoise du livre, et encourage à se procurer un livre du territoire. Rappelons que cet événement a été inauguré en 2014 grâce aux auteur·trice·s et idéateur·trice·s Patrice Cazeault et Amélie Dubé.

12/08/2025, 14:49

ActuaLitté

Au Royaume-Uni, un prix pour les littératures LGBT dans la tourmente

Depuis 2011, le Prix Polari, au Royaume-Uni, se consacre à la célébration des littératures LGBTQ+, en saluant des œuvres et des auteurs pour leur accorder une plus large reconnaissance. Mais la sélection de cette année 2025 divise considérablement, puisqu'elle inclut un ouvrage de John Boyne. Lui-même homosexuel, l'écrivain irlandais revendique sa transphobie, se décrivant comme « TERF et fier de l'être ».

12/08/2025, 12:12

ActuaLitté

À Dijon, une librairie de romantasy défie la vague des fermetures

Alors que les fermetures de librairies s’enchaînent en France, un phénomène inattendu prend de l’ampleur : l’essor de librairies spécialisées dans la romance, la fantasy et la romantasy. C’est au tour de Dijon d’accueillir l’une d’elles : Les Dryades Rêveuses, qui vient d’ouvrir ses portes grâce au travail d’Émilie Bardeau et Annabelle Monin.

11/08/2025, 16:47

ActuaLitté

Il remplace des manuscrits rares par des faux… et passe inaperçu

Un vol digne d'une série télévisée. Un homme de 38 ans est accusé d’avoir remplacé, à l’aide de fausses identités et de reproductions soignées, pour plus de 200.000 $ (plus de 170.000 €) de manuscrits chinois rares dans les bibliothèques de l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA). 

11/08/2025, 14:20

ActuaLitté

États-Unis : la Constitution caviardée par la Bibliothèque du Congrès ?

La Bibliothèque du Congrès, plus ancienne bibliothèque fédérale des États-Unis, assume des missions patrimoniales cruciales pour le pays. Aussi, quand un site très officiel dont elle assure la gestion efface une partie de la Constitution américaine, l'émoi est considérable : l'incident découlerait d'un problème informatique, promet l'institution...

11/08/2025, 12:37

ActuaLitté

Plus de 200 auteurs appellent au boycott complet d’Israël

Plus de 200 écrivains britanniques et irlandais, dont Zadie Smith et Hanif Kureishi, appellent à un boycott complet d’Israël jusqu’à ce que la population « soit suffisamment approvisionnée en eau potable, nourriture et soins médicaux ». 

11/08/2025, 12:08

ActuaLitté

Romans du climat : une nouvelle forme d’activisme

Un roman peut-il changer le monde ? La question peut sembler naïve, mais de plus en plus d’auteurs de fiction climatique en font leur credo. Voici une nouvelle étape de notre dossier sur la CliFi, la fiction climatique : engagement et pouvoir des histoires.

11/08/2025, 10:11

ActuaLitté

On ne mégote pas avec la clope, interdite près des bibliothèques

Fin mai 2025, le ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles avançait des mesures supplémentaires de lutte contre le tabagisme et l'addiction à la nicotine. Les pouvoirs publics misent notamment sur l'instauration de nouveaux espaces sans tabac, dans les parcs, les abribus, les abords des écoles, mais aussi des bibliothèques.

11/08/2025, 10:03

ActuaLitté

Du cyberpunk au solarpunk : des utopies vertes pour demain

Le futur doit-il forcément être sombre ? Face à la déferlante de récits dystopiques dépeignant un monde post-apocalyptique ravagé par le climat, certains auteurs ont choisi de renverser la perspective. C’est ainsi qu’est né le courant Solarpunk, un mouvement artistique et littéraire qui propose des univers futurs harmonieux, écologiques et inclusifs.

10/08/2025, 09:35

ActuaLitté

Mangas piratés : la justice japonaise frappe fort contre un site érotique

Au Japon, La Cour supérieure de la propriété intellectuelle a rappelé que, même dans l’univers haut en couleur du manga, les règles ne sont pas optionnelles. Elle a en effet confirmé, ce 28 juillet, la condamnation avoir mis en ligne, sans autorisation, des œuvres de trois mangakas… sur une plateforme spécialisée dans les contenus érotiques. 

10/08/2025, 09:03

ActuaLitté

Chine : prison ferme pour l’opérateur d’un site pirate d’anime japonais

En Chine, la sentence est tombée comme un générique de fin abrupt : le 4 juillet dernier, le tribunal intermédiaire de Chengdu a confirmé la condamnation d’un homme reconnu coupable d’avoir opéré Sakura Dongman (imomoe.ai), l’un des plus gros sites pirates d’anime japonais traduits en mandarin. 

10/08/2025, 08:56

ActuaLitté

Steamboat Evil : quand Mickey vire à l'horreur parodique (ou la parodie horrifique)

Steamboat Evil est une relecture fantaisiste et légèrement macabre de l’iconique dessin animé de Walt Disney Steamboat Willie : l'artiste italien Marco Fontanili injecte de son penchant dark horror dans une esthétique expressive... et muette. Dans une ambiance inédite, il rend hommage à la souris la plus célèbre de l’histoire de l’animation. Et chance : cet ouvrage sort bientôt en France !

08/08/2025, 19:29

ActuaLitté

À Toulon, L'Antique du Rôliste face à un redressement judiciaire

Installée à Toulon, au 17, rue Paul Lendrin, depuis le mois de juillet 2023, L'Antique du Rôliste est confrontée à des difficultés. La boutique, dédiée à la culture japonaise, y compris les mangas, et aux jeux, surtout de rôle, a été placée en redressement judiciaire.

08/08/2025, 16:47

ActuaLitté

Martinique : libraires et éditeurs éligibles à une nouvelle aide financière

Le décret n° 2025-776 du 7 août 2025, pris par le Premier ministre François Bayrou, introduit une « aide financière exceptionnelle » à destination des entreprises de la Martinique. Cette subvention prendra en charge jusqu'à 15.000 € de perte de chiffre d'affaires suite aux manifestations contre la vie chère, en octobre et novembre 2024, et aux couvre-feux instaurés par la préfecture.

08/08/2025, 14:35

ActuaLitté

Villa Swagatam : quand la littérature tisse des liens entre l'Inde et la France

ActuaLitté était invité par l'Institut français en Inde (IFI), un des 98 établissements de la diplomatie culturelle française, pour découvrir le réseau de résidences « Villa Swagatam », déployé dans le but de favoriser les échanges franco-indiens. L'occasion de comprendre un peu mieux comment la littérature peut concrètement créer des ponts entre deux pays.

08/08/2025, 14:20

ActuaLitté

Floride : 55 livres “odieux et répugnants” retirés des écoles

Lorsque la rentrée approche, un silence inquiétant s’installe dans les écoles du comté de Broward — une liste de 55 livres a été supprimée des bibliothèques scolaires, tandis que le débat sur la censure gagne du terrain. Pas une simple affaire de rayons à vider : plutôt une attaque en règle contre la liberté d’expression, des droits parentaux et de l’éducation.

08/08/2025, 13:49

ActuaLitté

James Patterson prépare un true crime consacré à Luigi Mangione

L'auteur de polars américain James Patterson et la journaliste d’investigation Vicky Ward (CNN) annoncent l’écriture d’un ouvrage consacré à l’assassinat du PDG de UnitedHealthcare, Brian Thompson, tué en pleine rue à Manhattan en décembre 2024. 

08/08/2025, 12:02

ActuaLitté

Ervin Rustemagić, figure majeure de la BD européenne, est mort

Ervin Rustemagić, éditeur, agent de droits et distributeur de bandes dessinées bosnien, s’est éteint le 26 juillet 2025 à l’âge de 73 ans, après une longue maladie. Figure discrète mais incontournable, il fut un acteur central de la diffusion internationale de la BD et un témoin direct du siège de Sarajevo, auquel il survécut.

08/08/2025, 11:59

ActuaLitté

Manga, anime et climat : le vent se lève sur l’écologie

L’archipel nippon, régulièrement frappé par les typhons, tsunamis et autres caprices du ciel, a depuis longtemps intégré la puissance de la nature dans son imaginaire. Pas étonnant que mangas et anime regorgent d’histoires écologiques, où l’environnement est à la fois source de menace et de merveilleux.

08/08/2025, 10:52

ActuaLitté

“Garantir l'accès aux livres” : T' à la page, librairie d'occasion au Mans

Le centre-ville du Mans accueillera prochainement une nouvelle librairie d'occasion, située au 10, rue du Cornet. L'enseigne, T' à la page, proposera une offre généraliste de titres de seconde main, mais aussi de quoi boire et manger. Derrière ce projet, passé de la « boutade » à la réalité, Laurence Nicolas et Nanon Aubert.

08/08/2025, 10:50

ActuaLitté

Vivendi vend le siège historique de Hatier pour 38 millions €

Le groupe Vivendi aurait trouvé preneur pour le bâtiment du 8, rue d'Assas, dans le 6e arrondissement de Paris, qui abritait notamment le siège historique des éditions Hatier. Une promesse de vente aurait été signée par la société de gestion d'actifs immobiliers Invested Partners, pour une somme de 38 millions €.

08/08/2025, 10:46

ActuaLitté

Inde : la police traque les livres d'Arundhati Roy dans les librairies

Une ombre plane sur les rayonnages des librairies de Srinagar, capitale du Cachemire, et dans la vallée. Les autorités indiennes ont récemment imposé l’interdiction de 25 ouvrages, y compris ceux d'Arundhati Roy, Prix Booker 1997, les accusant de véhiculer de « fausses histoires ». Et plus grave peut-être, d'encourager le « sécessionnisme », dans une région à majorité musulmane et hautement disputée.

08/08/2025, 09:35

ActuaLitté

À Strasbourg, liquidation judiciaire pour Chic Médias

Le tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé, le 21 juillet 2025, la liquidation judiciaire de la société Chic Médias. Fondée en 2008 par Bruno Chibane, l’entreprise était installée rue du Fossé des Treize à Strasbourg et spécialisée dans la création de contenus éditoriaux : magazines, livres, projets multimédias et autres événements culturels.

07/08/2025, 18:33

ActuaLitté

Comics & climat : les super-héros face au défi écologique

Aux États-Unis, le monde des comics – ces bandes dessinées souvent peuplées de super-héros en cape – n’est pas resté totalement imperméable aux enjeux climatiques. Certes, longtemps, le sujet est resté en arrière-plan ou traité de manière allégorique. 

07/08/2025, 08:47

ActuaLitté

Sanction record pour Fnac Darty : la répression des fraudes frappe fort

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a infligé en début de semaine une amende de 3,9 millions € à Fnac Darty, pour retards dans le paiement des factures de ses fournisseurs. Le groupe a aussitôt annoncé qu’il « contestera » ces décisions « devant les juridictions compétentes ».

06/08/2025, 17:58

ActuaLitté

Participez à la Calculette carbone pour les bibliothèques

Alors que les bibliothèques françaises s’interrogent de plus en plus sur leur impact environnemental, un projet inédit voit le jour : une calculette carbone adaptée à leur spécificité. Portée par l’Association des Bibliothécaires de France, la FNADAC, le ministère de la Culture et l’INET, cette initiative s’appuie sur un questionnaire participatif ouvert jusqu’au 1er septembre 2025.

06/08/2025, 12:42

ActuaLitté

Édition : Les 400 Coups remarquée pour ses initiatives accessibles

La maison d'édition québécoise Les 400 Coups, qui fête ses 30 ans d'existence en 2025, a reçu un beau cadeau : elle figure en effet parmi les éditeurs finalistes de l'ABC International Excellence Award for Accessible Publishing. Cette récompense distingue les structures et initiatives particulièrement engagées pour l'accès de tous et toutes aux livres et à la lecture.

06/08/2025, 10:22

ActuaLitté

Belgique : “une mobilisation inédite par son ampleur” face au piratage

Mi-juillet, sept organisations belges représentant des ayants droit, notamment des éditeurs et des auteurs, ont obtenu une ordonnance de blocage de cinq sites diffusant sans autorisation des œuvres protégées par le droit d'auteur. Une décision importante, assortie d'un suivi de son exécution par le SPF Économie, afin de lutter contre le phénomène des sites miroirs.

05/08/2025, 16:25

ActuaLitté

Mickaël Brun-Arnaud vend sa librairie Le Renard Doré

Une page se tourne au 41, rue Jussieu. Mickaël Brun-Arnaud annonce la vente de sa librairie, Le Renard Doré, temple de la culture japonaise niché dans le 5ᵉ arrondissement de Paris. L’auteur des Mémoires de la Forêt confie les clés à un duo qu’il connaît bien : James Brissac et Noure Ait Mohand, libraires et éditeurs également passionnés de mangas. 

05/08/2025, 13:04

Top Articles

“Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler” Stephen King dévoile les 10 romans du XXIe siècle qu'il préfère La bibliothèque idéale du prof de français voit le jour Le départ immédiat de Rachida Dati réclamé par la Culture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.