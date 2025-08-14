L’exil de la pensée : un voyage vers l'écriture

Dans ce recueil, composé de deux parties, « Avant l’exil » où on lit des notations, et « L’exil de la pensée » qui sont des variations, la pensée et les mots s’unissent en un même chant.

Le premier volet alterne des fragments courts et des pensées éparses sur à peu près tous les sujets. Il est souvent question du rapport à l’autre et de la vie, en tant que projet.

La seconde phase propose des variations-fragments sur la pensée, son voyage vers la création, et vers l’écriture. Avec Nietzsche en chef de file, que l’auteur aime particulièrement, suivi de près par quelques maîtres musiciens mentionnés (Mahler, Beethoven, Bach, Chopin), cette partie plus ténue réserve une approche particulière au thème de l’exil abordé minutieusement.

Exil de la pensée, qu’est-ce ? Un abandon, la recherche d’un espace indéfinissable y compris par les mots, une échappatoire, une quête spirituelle sans contours prédéfinis, une épiphanie ?

L’exil de la pensée relève d’une pensée éprise de philosophie et de musicalité. L’objet de ce livre semble être la recherche de la grâce, de l’épure, de l’esprit, dans une environnement précis qui lui, ne l’est pas : c’est l’ailleurs, l’inachevé, ce sur quoi aucune emprise n’est possible.

Quelque chose de minimaliste se dégage de ce recueil érudit, et pourtant on y entend des sons : Une voix. Une mélopée. Ce qui en justifie la nécessité. J’aime particulièrement ceci : « La bonté est la beauté de la beauté. » C’est clair, net et précis. Et on ne saurait dire mieux.

Les partitions de ce Livre-vie devraient être lues par tous. Bel exemple de travail fécond et d’unité. Bel exemple d’universalisme. On y célèbre la vie et la pensée humaine ensemble. Ce n’est plus si fréquent.

Extrait (p. 173) : Se sentir le plus souffrant et le plus vivant ensemble est le prodige du détournement du christianisme ; où le plus terrible est devenu, par le filtre de la réminiscence nostalgique, le plus enviable. Ce mélange de tourment et de plaisir jamais atteignables, cette éternisation fantasmatique de l’instant douloureux, créent un poison persistant dont certains se repaissent à l’infini. Il connut sa plus haute transfiguration chez Wagner — la musique étant de tous les arts le plus poreux aux sentiments ambivalents.

Extrait — En trois temps (p. 174) : Je n’aime pas les livres en soit mais la musique propre que diffusent certains d’entre eux. Quoi qu’ils véhiculent, ils offrent, bercés par elle, un vaisseau qui suffit. Comme l’affirme Nietzsche pour lui-même, il ne faudrait écrire des livres qu’à « défaut d’autre chose », poésie, ou musique, qui en est finalement la seule raison d’être.

Par Laurence Biava

Contact : laurence.biava@cegetel.net