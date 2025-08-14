World War Z VR, zombie or not to be

Franchise née du livre de Max Brooks, World War Z : Une histoire orale de la guerre des zombies, paru en 2009 en France (Calmann-Lévy, traduit par Patrick Imbert), World War Z entre dans la réalité virtuelle. World War Z VR propose de repousser des hordes d'infectés, comme si on y était.
Disponible depuis ce mercredi 13 août sur Meta Quest 3, Meta Quest 2, Meta Quest Pro et SteamVR, World War Z VR a été développé par Saber Interactive, déjà derrière le jeu vidéo de tir à la troisième personne inspiré de la franchise, sorti en 2019.
Pour cette nouvelle proposition, les joueurs se battront donc contre des hordes d'ennemis — jusqu'à 200 sont annoncés à l'écran —, dans différents environnements : New York, Tokyo et... Marseille. Sept personnages jouables sont disponibles, et il s'agira de gérer correctement l'espace, ses atouts et ses difficultés, pour survivre...
Signalons que le groupe Paramount Skydance a confirmé, ce 13 août également, la mise en chantier d'une suite au premier long-métrage World War Z, sorti en 2013.
