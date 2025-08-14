Trois romans finalistes pour le Prix des Horizons imaginaires 2025

Cette année, le comité de sélection était composé de l’écrivaine J.D. Kurtness, lauréate de la précédente édition, d’Éric Vignola, enseignant au Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu, et de Félix Beaudet, étudiant au Cégep du Vieux Montréal.

Ensemble, ils ont retenu trois œuvres finalistes que les étudiants et étudiantes des établissements inscrits liront à l’automne, avant d’en débattre et de désigner le ou la lauréate.

La première œuvre sélectionnée est L’étoile de la montagne (Leméac). L’autrice, Judy Quinn, embarque les lecteurs aux côtés d’une mère et sa fille réfugiées dans un lieu hors du temps. Ce récit à rebours, mêlant réalisme et onirisme, évoque l’errance, le déracinement et la perte de repères. « La puissance des personnages, l’écriture vive et fine, et le réalisme impitoyable du récit », ont été salués par le jury.

Les sentiers de neige (Héliotrope) de Kev Lambert, deuxième livre de la sélection, entraîne deux cousins, un soir de Noël, à la recherche d’une créature issue d’un jeu vidéo. Entre conte et chronique familiale, l’ouvrage « s’est démarqué par sa façon sensible et lumineuse de tisser les liens entre réel et imaginaire. Il saisit avec justesse l’essence de l’enfance, les douleurs qui la traversent, les dynamiques familiales et les drames ordinaires, dans une ambiance empreinte de l’hiver québécois », soulignent les jurés.

Troisième ouvrage en lice pour le titre de lauréat : Porter le masque (VLB éditeur), de Paul Serge Forest. L’auteur imagine un virus qui efface la ponctuation et l’expression. Dans un motel-hôpital, un médecin et ses collègues affrontent le chaos, dans un récit où « l’originalité, l’humour et l’inventivité se conjuguent avec une grande lucidité », selon les propres mots du jury.

L’an passé, le prix avait été attribué à J.D. Kurtness pour La vallée de l’étrange (L’instant même). Les inscriptions pour la 10ᵉ édition sont ouvertes jusqu’au 30 septembre.

« Un jeu de hasard aux airs surréalistes »

En parallèle, lors d’une émission spéciale du Cochaux Show, la Fondation Lire pour réussir a remis le premier Prix de la page 12. Créé par René Cochaux et coordonné par la Fondation, ce nouveau prix, qui coïncide avec le dixième anniversaire du Prix des Horizons imaginaires, récompense la meilleure page 12 parmi les ouvrages présentés cette année au Prix des Horizons imaginaires.

« Le caractère arbitraire du nombre 12 apparaît comme un clin d’œil aux littératures de l’imaginaire et à leur construction : un jeu de hasard aux airs surréalistes », précisent les organisateurs dans un communiqué. La récompense a été attribuée à Louis Roussel pour Hors-vivant (Éditions XYZ).

Crédits image : © L’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ)

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com