Notre part féroce : la mort d'une louve, l'enfer d'une mère

« Pourquoi est-il si difficile d’opérer verbalement cette bascule alors que tout le monde semblait croire à tout et surtout n’importe quoi en silence ? » (p.155.) Sophie Pointurier, remarquable pour Femme portant un fusil, revient avec un nouveau récit
Le 14/08/2025 à 09:32 par Françoise Ballay
0 Réactions | 1 Partages
Publié le :
14/08/2025 à 09:32
0
Commentaires
1
Partages
On entre dans le récit actuel d’une femme battante, journaliste, tiraillée entre sa mère vieillissante, sa fille adolescente, et sa rédactrice en chef. Et puis on se retrouve bientôt à lire un roman déconcertant, étrange et fantastique, non dénué d’humour.
Hasard ou chemin inévitable, les sujets de ses articles croisent alors les énigmes éludées de sa vie.
« Je ne savais plus si mon imagination me jouait des tours ou si ma peur me racontait des histoires. J’entrais dans l’étrange en douceur, comme la grenouille trempée dans l’eau tiède qui ne s’échappe pas alors que la température monte jusqu’à l’ébouillanter. » (p119)
À nous d’en décider, entre récit de rêves et successions de rebondissements, tissés d’une matière très documentée.
Notre part féroce, à paraître le 21 août 2025.
DOSSIER - Chroniques des livres de la Rentrée littéraire 2025, en avant-première
Par Françoise Ballay
Contact : contact@actualitte.com
Paru le 21/08/2025
208 pages
Editions Phébus
19,90 €
Plus d'articles sur le même thème
Olivia Bianchi ne signe pas un roman historique ordinaire. Il s’agit d’une immersion toute en nuances, documentée, dans les ultimes années d’une sculptrice broyée par l’Histoire. Le récit épouse la forme d’une enquête fictive commandée par Eugène Blot, fondeur de Claudel, à un photographe chroniqueur chargé de retrouver et d’interviewer l’artiste enfermée à Montdevergues depuis seize ans.
14/08/2025, 10:29
Il est des livres qui vous laissent essoufflé – pas par leur fracas, mais par la lente morsure qu’ils infligent. Kairos, le nouveau roman fulgurant de Jenny Erpenbeck, traduit par Rose Labourie, est de ceux-là. Roman d’amour, certes. Mais surtout autopsie d’un empoisonnement lent, intime, dans un décor historique qui vacille.
14/08/2025, 10:29
Deux figures féminines dont les voix s’entrelacent dans un Paris saturé de travail, d’amour et de mémoire. Une prose intense qui interroge la filiation, le corps, et la condition des femmes dans l’espace public et intime. Le roman de Cloé Korman ne déçoit pas.
14/08/2025, 07:10
Trois portraits, très parisiens, croqués juste avant la fin du monde, à l’heure où remontent les souvenirs, viennent les regrets et tombent les masques. François Gagey fut diplômé de Sciences-Po puis consultant chez Deloitte avant de devenir avocat. Combustions est son premier roman, truffé de références à la vie parisienne des beaux quartiers (où l’on apprend beaucoup de choses).
13/08/2025, 15:02
Sous la forme d’un roman d’apprentissage inversé, Les Remplaçants de Bernardo Carvalho (trad. Elisabeth Monteiro Rodrigues) explore les vertiges d’une enfance marquée par les convulsions du Brésil des années 1970.
12/08/2025, 07:24
Conjuguez la brutalité de la politique migratoire britannique et les failles humaines de ses exécutants. On obtient alors cette fresque aussi polyphonique que tragique, que dépeint Anders Lustgarten, dans Trois enterrements. Un récit aussi tendu que précis, sans illusion sur le monde qu’il dépeint. Sur une traduction de Claro.
12/08/2025, 07:09
Quand Nancy Huston rassemble un quart de siècle de textes, l'intime croise le politique avec une liberté toujours détonnante. Un recueil testamentaire, volontiers inégal, qui refuse l’apaisement et cherche encore à déranger.
11/08/2025, 19:58
Sur les traces d’Eugene Sledge, ancien Marine hanté par l’enfer de la guerre du Pacifique, Bruno Cabanes propose un récit hybride et poignant. Mais à force de superposer les strates mémorielles, Les fantômes de l’île de Peleliu peine parfois à faire émerger une voix propre.
11/08/2025, 10:02
Camille de Toledo revient sur ses écrits de jeunesse pour se guérir de ses déceptions en commentant ses réflexions de l’époque. Il s’immisce en italique, interpellant, annotant ou corrigeant Alexis Mital, son ancienne identité.
11/08/2025, 09:55
Philippe Delerm revisite ici le parcours du grand romancier anglais. Non pas sous l’angle de son œuvre, mais à travers sa fièvre de reconnaissance publique. Un portrait sensible mais parfois complaisant, où la tendresse finit par voiler le propos critique.
09/08/2025, 10:33
Dans Pente raide, Marin Fouqué et Samira Negrouche creusent dans les chairs de la mémoire franco-algérienne un dialogue poétique tendu, abrupt, à fleur de peau. Une œuvre brûlante, parfois saisissante, qui perturbe, mais toujours hantée par la nécessité de dire.
09/08/2025, 10:29
Barbie, mensonge et inceste : voici le récit d’une enfance empêchée. Michelle Lapierre-Dallaire reconstruit, dans une langue d’une acuité implacable, la fabrique intime de l’identité sous emprise. Un texte aussi dérangeant que nécessaire, où l’enfance est un théâtre de domination.
08/08/2025, 09:32
Alors que les mouvements diplomatiques entre États-Unis, Russie et Ukraine agitent les médias, les éditions Ystia & Cie proposeront un roman de Yaroslav Trofimov pour la rentrée. Une fresque romanesque dans l’Ukraine soviétique des années 1930, entre exaltation révolutionnaire et empêchement intime. Ou comment interroger le coût humain de l’Histoire en marche...
08/08/2025, 08:41
Le titre sonne comme une énigme, une plainte ou une prière. Ça finit quand, toujours ?, c’est d’abord la chronique tendre et implacable d’un XXe siècle qui n’en finit pas de mourir, où les destinées individuelles se débattent dans les remous de l’Histoire. Le dernier roman d’Agnès Gruda, journaliste et écrivaine québécoise, captive par sa maîtrise narrative autant que par sa lucidité émotionnelle.
07/08/2025, 08:42
À la table des loups (trad. Sabine Porte) d'Adam Rapp orchestre un huis clos américain où la lecture devient refuge, et le danger, une présence feutrée. Avec une langue dense et une construction maîtrisée, il explore le vertige adolescent sans jamais sacrifier la tension romanesque.
07/08/2025, 08:34
Dans Ils appellent ça l’amour, Chloé Delaume explore avec une férocité douce la mémoire traumatique d’une femme en exil intérieur. À travers la langue fragmentée et lucide de Clotilde, le roman met à nu la mécanique du déni, de la honte et de la réinvention de soi. Une mise en scène aiguë de la sidération.
06/08/2025, 22:22
Le plus célèbre écrivain français hanté par l’exil, la culpabilité et la perte. Dans un roman halluciné, entre fulgurances lyriques et élans mélodramatiques, Salim Bachi explore les limbes d’un esprit à la dérive, au risque parfois de la saturation. Et donne corps à un Victor Hugo d'anthologie.
05/08/2025, 08:48
Phoebe a vécu une vie terne et après deux ans d’un divorce qu’elle n’arrive pas à surmonter, elle souhaite mettre fin à ses jours avec panache. Pour cela, elle prend la plus belle chambre dans un hôtel luxueux pour se tuer. L’hôtel est entièrement occupé pour une semaine par des invités d’un mariage et pour la mariée, il est hors de question qu’un suicide vienne gâcher cette fête qui lui coûte un million de dollar.
04/08/2025, 11:54
Derrière les strass et les faux cils de Véro, la mère marseillaise “trop” tout, Mathilda Di Matteo orchestre un récit féroce sur l’ascension sociale, la honte de classe et la brutalité de l’amour filial. Un premier roman mordant, drôle et mélancolique.
04/08/2025, 11:27
Witi Ihimaera prolonge le destin de la mythique baleine tatouée dans un roman foisonnant, qui navigue entre Marseille et la Polynésie, entre métamorphose identitaire et quête d’héritage. Un récit ambitieux, parfois trop littéral dans son didactisme.
01/08/2025, 09:33
Dans Retour à Balbec, Renaud Meyer compose un récit où un ancien prodige du piano revient hanter les lieux de son enfance. Entre mémoire traumatique et quête d'apaisement, le roman explore les silences d’une vie fracassée, sur fond de rivages normands. Une élégie musicale portée par un style feutré, qui flirte parfois avec la redondance.
01/08/2025, 09:24
Village au cœur de Pyrénées, perché en hauteur, loin de la civilisation. Ici, des traditions et des légendes tissent le quotidien des quelques habitants qui peuplent encore ce coin où peu de personnes parviennent à se sentir à leur place. Dans une des maisons, celle qui semble être la plus éloignée, la plus enfoncée dans la forêt, vit Nina. Ou, comme tout le monde a fini par la surnommer, Mont Perdu. Une adolescente pas comme les autres.
31/07/2025, 16:58
Sous des airs faussement candides, Mémoires de Mayron Schwartz de Jean-François Beauchemin déploie un récit fragmentaire où l’humour, la tendresse et la rêverie pastorale masquent une profonde mélancolie. Un roman singulier, à mi-chemin entre la chronique familiale et la méditation existentielle, où l’élégance du style n’empêche ni le doute, ni le désenchantement.
30/07/2025, 08:01
Dans un monde qui ressemble au nôtre, à ceci près qu’il semble irrémédiablement brisé, Laurent Gaudé explore, avec Zem, les restes d’une société consumériste à l’agonie. Plus roman noir que roman d’idées, ce texte séduit autant par son atmosphère sombre que par son cynisme lucide.
30/07/2025, 08:01
Quand une romancière explore la figure de sa mère défunte à travers une prose intime, dense, parfois cruelle, les souvenirs sont mis à lourde contribution. Une œuvre mémorielle sans concession, qui mêle souvenirs domestiques, confidences littéraires et creusement existentiel. Le tout dans une tension entre affect et lucidité.
29/07/2025, 10:39
Sinan Antoon replonge dans l’histoire récente de l’Irak à travers les vies déchirées de deux exilés irakiens installés aux États-Unis. Une méditation saisissante sur la complexité des mémoires d’un pays devenu étranger à lui-même et sur le chaos des guerres interventionnistes.
28/07/2025, 12:26
Roman américain qui retrace la vie d’une femme d’une soixantaine d’années, Eleanor, revenue dans la maison où elle avait fondé une famille avec son ex-mari Cam parti, des années plus tôt, avec la baby-sitter (Coco).
25/07/2025, 12:11
On découvre parfois avec surprise qu'une part de notre histoire est logée dans la mémoire de quelqu'un d'autre. Un proche, un copain d'enfance, un être qu'on a peu connu un jour, un inconnu même, détient des souvenirs de nous qu'on a parfois oubliés.
25/07/2025, 11:46
Revenir sur les lieux de son enfance est un exercice courant en littérature, souvent, l'auteur confronte ses souvenirs à la situation actuelle. C'est parfois l'occasion de revenir sur un secret de famille ou un fait divers entraînant des conséquences directes ou indirectes sur la vie du personnage principal. Retour en arrière comme un besoin de se pencher sur ce qui fut pour comprendre ce qui est.
25/07/2025, 11:45
Dans un récit sans concession, Vanessa Schneider exhume la figure paternelle à la fois admirable et toxique. Une méditation sur la filiation, l’héritage et la douleur d’aimer, entre l’ombre d’un père encombrant et la lumière vacillante des souvenirs.
24/07/2025, 09:01
Quand la romancière sonde les élans de l’amitié et les premières impressions qui dessinent une relation. Sous ses airs feutrés, ce roman soulève une question moins légère qu’il n’y paraît : peut-on encore croire à la pureté des liens, sans posture ni calcul ?
24/07/2025, 08:57
Chavirée par les vagues de l’intime, la plume de Camille Corcéjoli cartographie les zones troubles du corps et du genre dans Transatlantique, récit autobiographique d'une transition, mais surtout d'une quête d'espace et de respiration.
22/07/2025, 09:54
Autres articles de la rubrique Livres
C’est un beau titre, L’exil de la pensée. Le sous-titre l’est encore plus : « Livre – vie ». Je n’ai jamais lu ça ailleurs. Ce recueil d’aphorismes, de variations et de maximes est un vagabondage érudit sur les terres de la littérature, de la philosophie et de la musique, tout ceci est mêlé et entremêlé.
14/08/2025, 10:59
Depuis longtemps, le parfum entretient un dialogue intime avec la littérature. Dans les romans comme dans la poésie, il agit en déclencheur de mémoire, en signe de séduction ou en marque d’identité. Un simple effluve suffit à convoquer un souvenir enfoui, à installer une atmosphère ou à révéler un trait de caractère.
14/08/2025, 09:31
Vienne, 31 juillet 1914. La capitale de l’Empire austro-hongrois retient son souffle à l’approche de l’échéance fixée par l’ultimatum allemand. Trente-six heures à peine avant l’embrasement et la métamorphose irréversible du monde, la ville gronde d’une agitation fiévreuse.
14/08/2025, 09:00
Sous la dictature brésilienne, un père et son fils survolent la forêt amazonienne dans un petit avion. Tandis que le premier mène des affaires troubles avec les militaires, l’enfant, plongé dans un roman de science-fiction, suit un groupe d’élus explorant l’espace après la disparition de la Terre
14/08/2025, 08:00
Un Bukowski venu de Bruxelles, quinquagénaire cabossé, oscille entre verres d’alcool, obsessions compulsives et rendez-vous thérapeutiques. Invité à se livrer par l’écriture, il déverse tout. Naît alors un roman qui frappe autant qu’il réconforte, miroir des folies du quotidien.
13/08/2025, 17:03
Dans son nouveau roman, Ken Follett s’attaque à l’un des plus grands mystères de l’humanité : l’édification de Stonehenge, aux alentours de 2500 avant notre ère. Un roman traduit de l’anglais par Pierre Reignier, Odile Demange, Renaud Morin et Christel Gaillard-Paris.
13/08/2025, 16:43
À l'image de l'Histoire russe, complexe et déconcertante, le récit de Lebedev met en scène trois âmes tourmentées, poursuivies par les fantômes du passé, dans une confrontation qui vient questionner les mystères du mal, de la science et de la morale.
13/08/2025, 15:06
L’itinéraire fulgurant d’un historien de l’art rattrapé par ses contradictions et les mutations d’un monde en pleine effervescence. Entre coulisses du pouvoir, scènes artistiques et destins brisés, Andrew O’Hagan signe un grand roman social du XXIᵉ siècle, à l’énergie vibrante et au regard acéré.
12/08/2025, 14:43
La perte de ses boucles, dont il avait toujours tiré fierté, bouleverse M. Fiorello. Plus encore lorsque trois mèches rebelles persistent, braquant l’attention sur un crâne désormais dégarni. Toutes ses tentatives pour s’en débarrasser échouent. Et si, au lieu de les combattre, ces survivantes devenaient l’amorce d’un nouvel élan ?
11/08/2025, 16:23
Histoire belge : celle de la parade bruxelloise Ommegang de 1549, ressuscitée en 1930 et fêtée chaque été depuis. Un album historique et folklorique pour mieux connaître ce pays. Voilà un album bien curieux que cet Ommegang 1930.
09/08/2025, 16:17
Née au creux d’un coquelicot, P’tite Pousse ne mesure que quelques centimètres, mais rien n’égale sa soif de découverte. Elle glisse une coquille de noix sous le bras et prend le large, prête à embrasser le monde, quelle que soit sa taille.
09/08/2025, 08:00
Adieu les confitures, les aiguilles à tricoter et les mises en plis : Mémé Harley fait valser les clichés. Sur sa moto rugissante, elle enchaîne les virées et les soirées karaoké à plein volume. Pas de thé à la camomille au programme, mais une énergie folle et un goût prononcé pour l’imprévu...
09/08/2025, 07:00
Hegel reste l’un des penseurs les plus énigmatiques de la tradition philosophique. Tantôt perçu comme un intellectuel conservateur, proche du pouvoir prussien en pleine période répressive, tantôt vu comme l’auteur le plus abscons de son époque.
08/08/2025, 15:27
En cette 31e semaine de l’année (du 28 juillet au 3 août), les meilleures ventes ressemblent davantage à une course d’endurance qu'à un classement littéraire. Autant le dire tout de suite : si vous cherchez du suspense, des remontadas spectaculaires ou une échappée solitaire sortie de nulle part… Passez votre chemin. Car une seule femme file droit vers la victoire sans jamais se retourner : Freida McFadden, accompagné de sa traductrice Karine Forestier.
08/08/2025, 12:24
Patrice Duhamel raconte l’histoire d’une photographie qui aurait pu changer le destin de la France. Pierre Péan s’était emparé de ce cliché en 1994 pour Une jeunesse française (Fayard) dans laquelle il est permis de lire François Mitterrand. En août 1994, d’après une archive télévisuelle diffusée dans C à vous, Péan confiait que Mitterrand « adhère complètement au maréchal et à la révolution nationale » dans un premier temps. « On peut dire qu’il est pétainiste à deux exceptions près », ajoute-t-il : « Il est antiallemand et il n’est pas antisémite. »
07/08/2025, 09:00
La pensée de Georg Lukács connaît aujourd’hui un regain d’attention. Avec une sélection de onze extraits issus de ses écrits de jeunesse, de ses textes des années 1920, mais aussi de ses œuvres plus tardives, Alix Bouffard propose une plongée dans l’évolution de ce penseur marxiste majeur du XXe siècle.
06/08/2025, 17:48
Voici Ratures, excellent premier court roman écrit par Amanda Bard, artiste, sculptrice et peintre. C’est un texte brillant, extrêmement bien écrit, avec un sens inné de la formule et de la petite note qui fait mouche. Est-ce l’histoire d’une vie ? Sans doute.
06/08/2025, 10:17
Ciel changeant - Haïkus du jour et de la nuit est le quatrième ouvrage que consacre la journaliste Pascale Senk à sa passion pour le haïku. Cette réédition en 2025, chez Pocket, intervient après la parution du numéro 88 - hors série de Psychologies Magazine qu’elle coordonne - dont l’intitulé n’est autre que « Les chemins de la résilience »... Est-ce donc un hasard si l’autrice donne la parole à Lisette Lombé en préface ? Par Sandrine Daraut.
05/08/2025, 12:36
Christophe rencontre William dans sa jeunesse, alors que ce dernier est encore étudiant. Entre eux se noue une relation de dix-huit mois, faite de week-ends partagés, de discussions, de lectures et d’intimité. Les liens qu’ils tissent mêlent fascination, influence, domination et parfois culpabilité.
04/08/2025, 16:23
La violence est multiformes : des bouffées collectives les plus spectaculaires, illustrées par le retour des guerres, jusqu’aux manifestations les plus intimes, que l’actualité ne cesse de mettre en lumière, en passant par ses formes structurelles. Comment les penser ensemble ? Pourquoi est-il si difficile de les documenter, de les qualifier et de les représenter ? Et comment expliquer que ses manifestations soient tour à tour occultées ou justifiées ?
04/08/2025, 12:55
Amazon lève le voile sur les ouvrages qui captivent les lecteurs en ce cœur d’été. Les amateurs de sensations fortes confirment leur passion pour le thriller psychologique. La série de Freida McFadden La femme de ménage, La Psy et La Prof continue d’attirer l’attention. Le public se tourne aussi vers le dernier roman de Franck Thilliez, À retardement, et le percutant Clamser à Tataouine de Raphaël Quenard.
01/08/2025, 15:25
Il n'y a plus de saison, dit-on. En cette semaine 30 (du 21 au 27 juillet 2025), le marché nous prouve qu'il est possible d'hiberner en plein été. Depuis de longues semaines, les mêmes titres règnent sans aucun partage sur le haut du classement des ventes, La Femme de ménage au sommet de cette ossature sclérosée. Vivement que vienne la rentrée pour mettre un bon coup de pied dans la fourmilière.
01/08/2025, 12:11
« D’accord. Mais seulement une semaine, pas deux. Après, peu importe ce que vous direz ou ce que prévoit la loi, il sera à nous. » Une semaine. C’est le temps dont dispose l’inspecteur Ombir Singh pour découvrir l’identité de celui qui a commis le plus odieux des crimes, ici, dans le petit village indien de Teetarpur.
01/08/2025, 09:00
Nous vivons une révolution silencieuse. Chaque jour, nous confions à nos téléphones nos souvenirs, nos savoirs, nos réflexes. Et si cette externalisation progressive n’était pas neutre ? Si elle provoquait une atrophie réelle du cerveau, objectivée par l’imagerie médicale ?
01/08/2025, 08:00
Après le drame qui a détruit sa famille, Maya déménage à Phoenix pour sa rentrée à l’université. Mais lorsqu’elle assiste bien malgré elle à un meurtre, elle comprend que ce nouveau départ ne se déroulera pas comme elle l’avait imaginé.
31/07/2025, 08:00
Selina Mills vit depuis sa naissance avec une forte déficience visuelle qui s’est accrue avec l’âge et, plus récemment, avec l’apparition d’une cataracte. En faisant part de son diagnostic, elle a pris conscience que peu de gens comprenaient ce que la perte de la vue impliquait véritablement pour elle.
30/07/2025, 08:00
Sur la terre rendue aux tempêtes de poussière et aux crues, il ne reste plus beaucoup d’humaines. Quelques-unes sont parvenues à fonder la grande verdure, communauté perchée dans les hauteurs d’une ville abandonnée.
30/07/2025, 07:00
Commenter cet article