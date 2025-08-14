Notre part féroce : la mort d'une louve, l'enfer d'une mère

On entre dans le récit actuel d’une femme battante, journaliste, tiraillée entre sa mère vieillissante, sa fille adolescente, et sa rédactrice en chef. Et puis on se retrouve bientôt à lire un roman déconcertant, étrange et fantastique, non dénué d’humour.

Hasard ou chemin inévitable, les sujets de ses articles croisent alors les énigmes éludées de sa vie.

« Je ne savais plus si mon imagination me jouait des tours ou si ma peur me racontait des histoires. J’entrais dans l’étrange en douceur, comme la grenouille trempée dans l’eau tiède qui ne s’échappe pas alors que la température monte jusqu’à l’ébouillanter. » (p119)

À nous d’en décider, entre récit de rêves et successions de rebondissements, tissés d’une matière très documentée.

Notre part féroce, à paraître le 21 août 2025.

DOSSIER - Chroniques des livres de la Rentrée littéraire 2025, en avant-première

Par Françoise Ballay

Contact : contact@actualitte.com