World War Z, Tortues Ninja... Chez Paramount, de la suite sans les idées ?

Hollywood tourne-t-il en boucle, jusqu'à se mordre la queue ? Le groupe médiatique Paramount, récemment repris par la société de production Skydance, s'inscrit en tout cas dans la tendance aux séries de films et autres reboots. Parmi les projets confirmés, une suite à World War Z, film de 2013 inspiré d'un livre de Max Brooks, et deux longs-métrages Tortues Ninja.
Le 14/08/2025 à 10:41 par Antoine Oury
14/08/2025 à 10:41
La société de production Skydance, fondée en 2006 par le producteur américain David Ellison, avait mis sur la table 8,4 milliards $ en 2024 pour s'approprier le groupe Paramount Global. Ce dernier possède les célèbres studios cinématographiques, donc, mais aussi de nombreuses chaines de télévision, et mène des activités dans près de 180 pays du monde...
Le 24 juillet dernier, la Federal Communications Commission (FCC), agence fédérale chargée de réguler les télécommunications, a donné son accord pour la fusion des deux entités, après plusieurs mois d'enquête.
Cette autorisation intervient quelques semaines après la fin d'un litige entre Donald Trump lui-même et le groupe Paramount : le président accusait la chaine CBS, propriété du groupe médiatique, d'avoir trafiqué un entretien avec sa rivale Kamala Harris lors de la campagne électorale de 2024. Trump avait porté plainte, réclamant 20 milliards $ de dommages et intérêts, mais Paramount a préféré négocier un accord financier, avec 16 millions $ versés au plaignant pour mettre fin à la procédure...
Après toutes ces dépenses, Skydance et ses actionnaires attendent désormais un retour sur investissement. Ce mercredi 13 août, David Ellison, magnat de l'audiovisuel américain, a exposé à des journalistes sa stratégie pour rentabiliser l'opération financière, mais aussi assurer la place de Paramount parmi les studios hollywoodiens qui comptent, rapporte Deadline.
Inutile de souligner que, comme d'autres grosses machines du cinéma US, les rouages de Paramount seront huilés par de nombreuses suites, reprenant le flambeau des licences les plus rentables de la firme.
Comme la concurrence, Paramount Skydance mise donc sur des franchises ayant fait leurs preuves et les longs-métrages qui se sont distingués au box office. Parmi les retours inattendus, celui de World War Z, film de zombie basé sur un ouvrage de Max Brooks, World War Z : Une histoire orale de la guerre des zombies (Calmann-Lévy, traduit par Patrick Imbert).
Le premier film, réalisé par Marc Forster et sorti en 2013, comptait Brad Pitt, Mireille Enos, ou encore Elyes Gabel au casting et avait cumulé plus de 500 millions $ de recettes, pour un budget de production de 190 millions $ environ. Après ce succès, une éventuelle suite — voire trilogie — était restée dans les cartons, malgré des rumeurs associant David Fincher à la réalisation.
David Ellison a révélé, ce mercredi 13 août, l'entrée en production prochaine d'une suite, sans aucune précision. Brooks, auteur du roman original, a signé d'autres textes évoquant les zombies, notamment Guide de survie en territoire zombie et quelques nouvelles, des écrits réunis dans le recueil Intégrale Z en France (Livre de Poche, traduction de Patrick Imbert).
À LIRE - Après un rachat, l'adaptation de La Quête d’Ewilan se poursuit
Une autre franchise, cette fois adaptée des comics, se développera dans les prochaines années : les Tortues Ninja. Le film d'animation de 2023, Ninja Turtles : Teenage Years, sera suivi d'un deuxième volet, coréalisé par Kyler Spears et Yashar Kassai, attendu pour 2027. Rappelons qu'une série d'animation a pris le relais du premier long-métrage, dans l'intervalle.
Un film en prise de vues réelles est également en préparation, selon David Ellison, qui serait produit par Walter Hamada, l'ancien président de DC Studios et architecte du DC Universe entre 2018 et 2023, précise The Hollywood Reporter.
Parmi les autres licences promises à un bel avenir, Ellison a cité Star Trek, Top Gun, mais aussi Transformers et G.I Joe, des gammes de jouets, à l'origine, qui ont connu de multiples déclinaisons, y compris éditoriales, par de nombreux comics.
Photographie : Image tirée de Ninja Turtles: Teenage Years, de Jeff Rowe et Kyler Spears (2023)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
Paru le 05/11/2014
1030 pages
LGF/Le Livre de Poche
12,90 €
Du 8 au 12 octobre 2025, au théâtre des Bouffes du Nord, Adèle Haenel présentera sa première mise en scène avec Voir clair avec Monique Wittig, lecture scénique et musicale inspirée de La pensée straight. Après son retrait du cinéma et son engagement accru dans le militantisme, l’actrice investit un autre espace d’expression : un cercle de paroles où résonnent textes féministes radicaux, sons et émotions partagées.
13/08/2025, 18:22
Du 18 au 22 août 2025, la capitale kazakhe Astana accueille le 89ᵉ Congrès mondial de la Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques (IFLA). Ce rassemblement annuel majeur pour la profession réunit chaque année entre 2000 et 3000 participants venus du monde entier. Il est précédé de réunions satellites, organisées sur une à deux journées, qui permettent d’approfondir les échanges autour de thématiques spécifiques.
13/08/2025, 14:41
À Arles, fin août, les rues se rempliront de mots. Romans, essais, manifestes… mais aussi voix, débats et récits partagés. Pour sa sixième édition, Agir pour le Vivant consacre une place centrale au livre et aux rencontres en librairie, tout en continuant de défendre la presse indépendante. Deux piliers qui, ensemble, nourrissent une même ambition : maintenir vivante la diversité des récits et des idées.
12/08/2025, 15:19
Malgré le départ annoncé de l’organisateur historique du Festival d’Angoulême en 2027 et l’ouverture d’un appel à projets, le Syndicat des travailleurs et travailleuses artistes-auteurs et le collectif MeToo BD maintiennent leur appel au boycott du festival. Pour elles et eux, il demeure « le seul moyen de pression » pour réformer en profondeur l’événement.
12/08/2025, 11:09
Du 23 au 27 août, Arles accueille la sixième édition du festival Agir pour le vivant. Débats, performances, projections et ateliers rythmeront cinq jours de réflexion collective autour d’une écologie radicale, inclusive et décoloniale. La billetterie est ouverte.
11/08/2025, 18:12
Du 24 septembre au 4 octobre, le Festival international de la littérature (FIL) célébrera sa 31e édition à Montréal. Avant le dévoilement complet de la programmation prévu le 26 août, l’événement en donne un avant-goût avec quatre créations qui transporteront les mots sur scène, signées Xénia Gould, Nathalie Plaat, Kae Tempest et Chantal Akerman.
11/08/2025, 15:56
À l’orée de l’automne breton, un souffle s’élève — celui d’un discours littéraire qui se fait partage, dialogue, création commune. Du 8 octobre au 28 novembre 2025, la Fédération des Cafés‑Librairies de Bretagne déploie sa 15ᵉ édition sous le thème évocateur « Cultiver nos liens, inventer des communs », invitant autrices, auteurs et publics à tisser ensemble des territoires littéraires nouveaux.
09/08/2025, 10:17
Du 8 octobre au 28 novembre 2025, la Fédération des Cafés-Librairies de Bretagne organise la 15ᵉ édition de Libres en littératures. Dix-sept rencontres gratuites, réparties dans vingt cafés-librairies, inviteront à explorer comment la littérature peut nourrir nos liens et inspirer des communs.
08/08/2025, 18:12
Du 12 au 16 août, le Festival DécOUVRIR tiendra sa 23ᵉ édition en Corrèze. À l’affiche : lectures, chansons, textes en scène et hommages familiaux. Un programme où se croisent poètes, chanteurs, comédiens et même journalistes sportifs – une hybridité propre à l'événement, qui brouille volontiers les frontières entre les genres.
08/08/2025, 16:48
Avant d’envahir nos fils Instagram, les chats régnaient sur un autre espace : les marges des manuscrits. Le Walters Art Museum, à Baltimore (États-Unis), leur consacre une exposition insolite, intitulée Paws on Parchment, du 6 août 2025 au 22 février 2026.
07/08/2025, 13:00
À l’occasion de la première édition du salon littéraire martiniquais, Tous Créoles, à la Fondation Clément, Marijosé Alie, journaliste, musicienne, écrivaine et membre du Parlement des écrivaines francophones, évoque son parcours pluriel, ses œuvres littéraires et musicales, ainsi que l’importance d’un tel événement pour le rayonnement littéraire martiniquais.
06/08/2025, 17:29
À l’occasion du 150e anniversaire de la mort de Hans Christian Andersen, la ville d’Odense, au Danemark – sa ville natale, où se trouve aujourd’hui sa maison-musée – déploie un programme culturel exceptionnel. À partir du 4 août 2025 et jusqu’à la fin de l’automne, plus de 38 institutions proposent concerts, lectures, ateliers, expositions et spectacles dans une célébration à la fois festive et introspective de l’écrivain universel. C’est le moment d’aller à Odense en somme, qui se transforme, pour quelques mois, en véritable « ville-conte ».
06/08/2025, 15:12
L'Ombre, histoire de l'auteur danois Hans Christian Andersen publiée pour la première fois en 1847, est remise en lumière par un spectacle vivant et augmenté de la chorégraphe Blanca Li et la compositrice Édith Canat de Chizy. Cette coproduction du StoryLab de France Télévisions est sélectionnée pour la compétition immersive du Festival international du film de Venise.
06/08/2025, 10:21
Créé en 2022 en Martinique, le Festival en Pays Rêvé organise chaque année des rencontres littéraires gratuites et ouvertes à tous, des écoles aux centres pénitentiaires, en invitant des écrivains venus du monde entier. Confrontée à la baisse généralisée des financements publics pour la culture, y compris en Outre-mer, l’association ADC Atmosphérique, à l’origine de l’événement, lance aujourd’hui un appel à soutien.
05/08/2025, 18:28
Le château de Nègrepelisse accueille, les 6 et 7 septembre 2025, la seconde édition de Terra Mimbusia, festival immersif dédié à l’imaginaire. Quêtes, mystères, artisans, jeux de rôle et guildes transformeront les lieux en un nouveau monde imaginaire.
05/08/2025, 17:11
Le salon des éditeurs de Corse revient pour une deuxième édition, les 9 et 10 août 2025 à Luri, dans le Cap Corse. Organisé par l’Association des éditeurs de Corse, avec le soutien de la Collectivité de Corse et de la mairie de Luri, l’événement se tiendra sur la place de la mairie et dans la salle polyvalente du village.
05/08/2025, 13:22
Ancien doyen de la faculté des lettres, à l’époque où l’Université des Antilles et de la Guyane portait encore ce nom, André Claverie signe à 77 ans son premier livre sous le pseudonyme de P.S. Hoggar, chez l'Harmattan. Entre journal intime, commentaire et méditation philosophique, l’auteur est formel : il a inventé un véritable « nouveau dispositif littéraire ».
04/08/2025, 14:00
À travers une série de résidences, d’ateliers, de rencontres et d’explorations concrètes, la sixième édition du festival Agir pour le Vivant réaffirme que les territoires sont les premiers laboratoires d’un avenir écologique, démocratique et solidaire. Parce que c’est dans la proximité que germent les plus grands basculements.
04/08/2025, 11:53
Ce week-end, l’Habitation Clément accueille la première édition du Salon littéraire Tous Créoles, un événement imaginé pour célébrer et faire rayonner la diversité des littératures martiniquaises. Parmi les figures clés de cette initiative, Emmanuel de Reynal, vice-président de l’association Tous Créoles, était présent pour présenter ses ouvrages. Il partage avec nous sa vision de ce rendez-vous et de la place du livre sur l’île d'Aimé Césaire.
03/08/2025, 19:25
La bande dessinée de science-fiction traverse aujourd’hui une profonde transformation, impulsée par une nouvelle génération d’auteurs et d’autrices qui en repensent les codes. Co-commissaire avec Lloyd Chery de l’exposition Plus Loin – La Nouvelle science-fiction à la Cité de la BD d’Angoulême, Julie Sicault Maillé nous livre son coup de coeur le plus personnel.
03/08/2025, 08:36
Ce week-end, l’Habitation Clément accueille la première édition du Salon littéraire Tous Créoles, un événement entièrement consacré à la richesse et à la diversité des littératures martiniquaises. L’initiative porte la signature de l’association Tous Créoles, cofondée par Gérard Dorwling-Carter, qui revient sur la genèse et les ambitions de ce rendez-vous inédit.
02/08/2025, 22:43
Ce week-end, les jardins de l’Habitation Clément accueillent la première édition du Salon littéraire Tous Créoles, un événement entièrement dédié à la richesse et à la diversité des littératures martiniquaises. Parmi les quarante auteurs venus rencontrer le public, présenter leurs ouvrages et participer aux tables rondes, figure Catherine Marceline, qui a quitté le barreau après vingt-sept ans pour lancer sa propre maison d’édition, et y publier un ouvrage explosif.
02/08/2025, 21:48
Du 1er au 30 novembre 2025, le Mois du Film Documentaire s'invite dans de nombreuses bibliothèques et espaces culturels. Un événement national qui invite cinéphiles, curieuses et curieux à questionner notre époque à travers des films documentaires.
31/07/2025, 16:47
À partir du 5 septembre 2025, la Villa Marmottan à Boulogne-Billancourt accueillera trois artistes en résidence dans le cadre de son programme annuel initié par l’Académie des beaux-arts. Parmi eux, l’autrice de bande dessinée María José Suárez Sarrazin. Parallèlement, deux chercheurs en littérature bénéficieront d’une bourse de recherche liée au site, sans y résider.
31/07/2025, 16:02
Du 18 au 20 septembre 2025 à Guéret (Creuse), Les Rencontres de Chaminadour rendent hommage à Pier Paolo Pasolini, assassiné dans la nuit du 1er au 2 novembre 1975, en Italie. Cinquante ans après sa disparition, intellectuels, écrivains, artistes et chercheurs se réunissent à Guéret pour interroger l’œuvre, la trajectoire et l’héritage de ce poète, cinéaste, romancier et polémiste hors norme, dont la mort reste encore aujourd’hui entourée de zones d’ombre.
31/07/2025, 11:10
La richesse de la vie culturelle se lit aussi à travers ses festivals — et en 2024, ils ont été nombreux. Des grands rassemblements musicaux aux événements littéraires plus intimistes, la France a accueilli des milliers de manifestations, certaines réunissant plus de 30.000 festivaliers. Grâce aux réponses de 2000 organisateurs, le Baromètre des festivals du ministère de la Culture fait état de leurs diversités, des tendances du milieu et des défis du secteur.
29/07/2025, 17:27
Dès la rentrée 2025, la capitale accueillera La Cité Immersive des Fables, une exposition spectaculaire installée à deux pas des Champs-Élysées. Sur plus de 1000 m2, ce parcours immersif et ludique propose une relecture innovante de l'œuvre de Jean de La Fontaine à travers des décors foisonnants, des effets spéciaux de pointe et des performances d’acteurs de renom.
29/07/2025, 14:52
Le festival Saveurs & Savoirs, installé à Uzès, a vu le jour en 2023, à la suite d’une rencontre entre François-Régis Gaudry et son équipe de l’émission On va déguster, et un groupe de personnes investies dans différents domaines culturels (édition, cinéma, spectacle vivant).
29/07/2025, 12:32
Organisé par la Librairie Jaubert, le 13e Salon du livre de Riez, baptisé La Ruche des mots, se tiendra les vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 août 2025 sous les allées ombragées du centre de Riez, dans les Alpes-de-Haute-Provence.
29/07/2025, 11:56
À l’occasion du salon Lire en Poche qui se tiendra à Gradignan du 10 au 12 octobre, plusieurs figures de l’édition et de la librairie se réuniront à la médiathèque pour explorer les enjeux économiques, éditoriaux et de diffusion liés à ce segment stratégique du marché du livre.
29/07/2025, 11:18
Et si, plutôt que de rechercher la performance à tout prix, l’entreprise s’inspirait du vivant pour devenir robuste, résiliente et écologiquement engagée ? À l’heure des crises en chaîne, la sixième édition du festival Agir pour le Vivant ouvre un chantier fondamental : repenser l’économie depuis les lois du vivant. L'événement se tiendra du 23 au 27 août 2025 en Arles.
29/07/2025, 09:41
Les samedi 2 et dimanche 3 août 2025, de 10h à 18h, les jardins de l’Habitation Clément accueilleront la première édition du Salon littéraire de Tous Créoles, entièrement consacré à la richesse et à la diversité des littératures martiniquaises.
28/07/2025, 17:21
Du 28 juillet au 1er août 2025, le domaine des Davids, à Viens, en Haute-Provence, accueillera une nouvelle édition des Estivales du Haut-Calavon, dont la ligne éditoriale s’enracine dans un dialogue fécond entre littérature, sciences du vivant et arts de la scène. Placée sous le signe de « Que ma joie demeure ! », cette édition rend un hommage appuyé à Jean Giono, figure tutélaire d’un imaginaire rural et humaniste qui irrigue toute la programmation.
28/07/2025, 13:15
1 Commentaire
Kuroki Tomoko
14/08/2025 à 11:27
Oui effectivement, Hollywood manque d'idées mais le public aide pas vraiment :
-A Minecraft Movie = $955,149,195 / aucun intérêt
-Lilo & Stitch = $1,028,366,128 / streaming pour moi
-Superman = $583,184,195 / bon là je soutiens
-Jurassic World : Rebirth = $801,699,470 / streaming pour moi
-How to Train Your Dragon = $623,754,560 / streaming pour moi
-The Fantastic Four : First Steps = $439,733,903 / bon là je soutiens
-F1 : The Movie = $415,101,577 / je sais pas si le Film va sortir en Blu-ray ou sur Apple TV+
-Elio = $147,820,154 / là c'est totalement nouveau ni une IP mais le Film à pas l'air top (m'inspire pas)
Il y a bien "Ne Zha 2" mais sur $2,150,000,000 de BO la Chine représente $1,862,459,345 e BO, le Film pourrait m'intéresser (mais je connais pas le Mythe il faudra aussi investir dans le 1er "Ne Zha").
Gros échecs pour "28 Years Later" et "Ballerina" et "Mission : Impossible - The Final Reckoning".
Globalement le box office mondial est médiocre, donc les studios jouent la prudence et le public manque clairement de curiosité.
Pour les TMNT je vais rester au Comics "IDW Publishing".