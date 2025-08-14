World War Z, Tortues Ninja... Chez Paramount, de la suite sans les idées ?

La société de production Skydance, fondée en 2006 par le producteur américain David Ellison, avait mis sur la table 8,4 milliards $ en 2024 pour s'approprier le groupe Paramount Global. Ce dernier possède les célèbres studios cinématographiques, donc, mais aussi de nombreuses chaines de télévision, et mène des activités dans près de 180 pays du monde...

Le 24 juillet dernier, la Federal Communications Commission (FCC), agence fédérale chargée de réguler les télécommunications, a donné son accord pour la fusion des deux entités, après plusieurs mois d'enquête.

Cette autorisation intervient quelques semaines après la fin d'un litige entre Donald Trump lui-même et le groupe Paramount : le président accusait la chaine CBS, propriété du groupe médiatique, d'avoir trafiqué un entretien avec sa rivale Kamala Harris lors de la campagne électorale de 2024. Trump avait porté plainte, réclamant 20 milliards $ de dommages et intérêts, mais Paramount a préféré négocier un accord financier, avec 16 millions $ versés au plaignant pour mettre fin à la procédure...

Après toutes ces dépenses, Skydance et ses actionnaires attendent désormais un retour sur investissement. Ce mercredi 13 août, David Ellison, magnat de l'audiovisuel américain, a exposé à des journalistes sa stratégie pour rentabiliser l'opération financière, mais aussi assurer la place de Paramount parmi les studios hollywoodiens qui comptent, rapporte Deadline.

Inutile de souligner que, comme d'autres grosses machines du cinéma US, les rouages de Paramount seront huilés par de nombreuses suites, reprenant le flambeau des licences les plus rentables de la firme.

Jamais deux sans trois (suites)

Comme la concurrence, Paramount Skydance mise donc sur des franchises ayant fait leurs preuves et les longs-métrages qui se sont distingués au box office. Parmi les retours inattendus, celui de World War Z, film de zombie basé sur un ouvrage de Max Brooks, World War Z : Une histoire orale de la guerre des zombies (Calmann-Lévy, traduit par Patrick Imbert).

Le premier film, réalisé par Marc Forster et sorti en 2013, comptait Brad Pitt, Mireille Enos, ou encore Elyes Gabel au casting et avait cumulé plus de 500 millions $ de recettes, pour un budget de production de 190 millions $ environ. Après ce succès, une éventuelle suite — voire trilogie — était restée dans les cartons, malgré des rumeurs associant David Fincher à la réalisation.

David Ellison a révélé, ce mercredi 13 août, l'entrée en production prochaine d'une suite, sans aucune précision. Brooks, auteur du roman original, a signé d'autres textes évoquant les zombies, notamment Guide de survie en territoire zombie et quelques nouvelles, des écrits réunis dans le recueil Intégrale Z en France (Livre de Poche, traduction de Patrick Imbert).

Une autre franchise, cette fois adaptée des comics, se développera dans les prochaines années : les Tortues Ninja. Le film d'animation de 2023, Ninja Turtles : Teenage Years, sera suivi d'un deuxième volet, coréalisé par Kyler Spears et Yashar Kassai, attendu pour 2027. Rappelons qu'une série d'animation a pris le relais du premier long-métrage, dans l'intervalle.

Un film en prise de vues réelles est également en préparation, selon David Ellison, qui serait produit par Walter Hamada, l'ancien président de DC Studios et architecte du DC Universe entre 2018 et 2023, précise The Hollywood Reporter.

Parmi les autres licences promises à un bel avenir, Ellison a cité Star Trek, Top Gun, mais aussi Transformers et G.I Joe, des gammes de jouets, à l'origine, qui ont connu de multiples déclinaisons, y compris éditoriales, par de nombreux comics.

Photographie : Image tirée de Ninja Turtles: Teenage Years, de Jeff Rowe et Kyler Spears (2023)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com