Guy Delisle et Manu Larcenet en lice pour les Harvey Awards 2025

Les Eisner Awards concentrent peut-être l'attention médiatique, mais les Harvey Awards ne sont pourtant pas en reste. Nommés d'après Harvey Kurtzman (1924-1993), ces prix saluent des bandes dessinées parues en anglais aux États-Unis et au Canada, en se basant sur les votes de professionnels de l'édition. Plusieurs auteurs francophones font partie de la sélection 2025.
Le 14/08/2025 à 10:34 par Antoine Oury
Publié le :
14/08/2025 à 10:34
Final Cut de Charles Burns (Pantheon)
Ultimate Spider-Man Vol. 1 de Jonathan Hickman et Marco Checchetto (Marvel Comics)
Beneath the Trees Where Nobody Sees de Patrick Horvath (IDW Publishing)
Helen of Wyndhorn de Tom King et Bilquis Evely (Dark Horse)
Precious Metal: From the World of Little Bird de Darcy Van Poelgeest et Ian Bertram (Image Comics)
Sarah’s Scribbles de Sarah Anderson (Go Comics)
Castle Swimmer de Wendy Lian Martin (Webtoon)
Morgana and Oz de Miyuli (Webtoon)
Resenter de Gigi Murakami (VIZ Manga)
The Mafia Nanny de SH00 et Violet Matter (Webtoon)
Mixed-Up de Kami Garcia et Brittney Williams (First Second)
Free Piano (Not Haunted) de Whitney Gardner (Simon & Schuster Books for Young Readers)
Chickenpox de Remy Lai (Allen & Unwin)
Song for You and I de Kay O’Neil (RH Graphic)
The Cartoonists Club de Raina Telgemeier et Scott McCloud (Graphix)
Weirdo de Tony Weaver Jr., Jess Wibowo, et Cin Wibowo (First Second)
How It All Ends d'Emma Hunsinger (Greenwillow Books)
Raised by Ghosts de Briana Loewinsohn (Fantagraphics)
Strange Bedfellows d'Ariel Slamet Ries (HarperAlley)
Ash’s Cabin de Jen Wang (First Second)
Navigating with You de Jeremy Whitley, Cassio Ribeiro, et Nikki Foxrobot (Maverick/Mad Cave)
The Guy She Was Interested in Wasn’t a Guy at All de Sumiko Arai, traduit par Ajani Oloye (Yen Press)
Tokyo These Days de Taiyo Matsumoto, traduit par Michael Arias (Viz Media)
The Summer Hikaru Died de Mokumokuren, traduit par Ajani Oloye (Yen Press)
Wind Breaker de Satoru Nii, traduit par Jacqueline Fung (Kodansha Comics)
Witch Hat Atelier de Kamome Shirahama, traduit par Stephen Kohler (Kodansha Comics)
Blacksad: They All Fall Down Part 2 de Juan Díaz Canales et Juanjo Guarnido, traduit par Diana Schutz et Brandon Kaner (Dark Horse Books)
Muybridge de Guy Delisle, traduit par Helge Dascher et Rob Aspinall (Drawn & Quarterly)
The Road: A Graphic Novel Adaptation de Manu Larcenet, d'après le roman de Cormac McCarthy (Abrams)
Mothballs de Sole Otero, traduit par Andrea Rosenberg (Fantagraphics)
Sunday d'Olivier Schrauwen (Fantagraphics)
Agatha All Along (Disney+), dirigée par Jac Schaeffer. D'après Agatha Harkness (Marvel Comics), création de Stan Lee et Jack Kirby
Berlin: The Play (Court Theatre), adapté par Mickle Maher et dirigé par Charles Newell. D'après Berlin de Jason Lutes (Drawn & Quarterly)
Boop! The Musical, sur une musique de David Foster, des paroles de Susan Birkenhead, et un livret de Bob Martin. D'après Betty Boop, crée par Max Fleischer et Grim Natwick
Cat Kid Comic Club!: The Musical, sur une musique de Brad Alexander, livret et paroles de Kevin Del Aguila. D'après Cat Kid Comic Club de Dav Pilkey (Graphix)
Daredevil: Born Again (Disney+), dirigé par Dario Scardapane. Inspiré par Daredevil: Born Again de Frank Miller et David Mazzucchelli. Daredevil, une création de Stan Lee et Bill Everett
The Fantastic Four: First Steps (Marvel Studios), réalisé par Matt Shakman. D'après The Fantastic Four (Marvel Comics), création de Stan Lee et Jack Kirby
Paying For It, réalisé par Sook-Yin Lee. D'après Paying For It de Chester Brown (Drawn & Quarterly)
The Penguin (Max Original), dirigé par Lauren LeFranc. D'après The Penguin (DC Comics), création de Bob Kane et Bill Finger
Superman (DC Studios), réalisé par James Gunn. D'après Superman (DC Comics), création de Jerry Siegel et Joe Schuster
Thunderbolts (Marvel Studios), réalisé par Jake Schreier. D'après Thunderbolts (Marvel Comics), création de Kurt Busiek et Mark Bagley
Les lauréats et lauréates des Harvey Awards 2025 seront connus le 10 octobre prochain. Le palmarès complet de l'édition 2024 est accessible à cette adresse.
