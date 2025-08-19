Chloé Poitras : “L’accessibilité numérique nous a poussés à repenser l’édition, en profondeur

Chloé Poitras, éditrice engagée, raconte cette transition comme un virage, mais aussi comme une évidence. « On a pris le bateau au bon moment », sourit-elle. Il faut dire que la maison n’en est pas à ses premières expérimentations : « Nos livres traversent l’Atlantique d’abord en numérique, avant de s’y retrouver en papier, souvent 6 à 12 mois après la parution au Québec. D’où l’importance de rendre tous nos titres disponibles en numérique. »

Le défi technique des EPUB accessibles

Le basculement vers des EPUB accessibles a été appuyé par des formations, notamment proposées par De Marque. Il a fallu apprendre à écrire des textes alternatifs, à évaluer la pertinence de décrire ou non certaines images, notamment dans les albums illustrés pour enfants. « Les images mises à part, quand elles sont purement décoratives, n’ont pas toujours besoin d’un texte alternatif. Mais quand il y a des bulles, des interactions visuelles, il faut tout repenser », explique-t-elle.

Le chantier a exigé une déconstruction partielle de la mise en page, sauf pour les doubles pages illustrées qui conservent leur fonction esthétique. Cela n’a rien d’anodin. « Tous les illustrateurs ne sont pas forcément à l’aise avec l’idée qu’on déconstruise leur travail pour l’adapter à un écran », reconnaît-elle.

Mais pour la maison, le choix a été clair : même dans les cas où la législation prévoyait une exemption, pour complexité technique ou taille d’entreprise, la maison a préféré aller au bout de l’adaptation. « De toute manière, il faut fournir le même travail pour du fixed layout [dont la mise en page est moins flexible, NdR], alors autant viser la conformité. »

Une nouvelle organisation éditoriale

En interne, le passage au livre accessible a impliqué un renouvellement du travail éditorial. Chaque album — souvent d’une cinquantaine de pages — demande désormais deux à trois heures supplémentaires pour sa conversion. « Au début, les allers-retours étaient nombreux, mais aujourd’hui avec l’expérience acquise par tout le monde, au fil des ans, c’est beaucoup plus fluide », assure-t-elle.

Les métadonnées ont aussi été repensées. Grâce à l’entrepôt numérique de De Marque, une partie du processus est automatisée : les informations sont extraites directement des fichiers EPUB. Un confort non négligeable dans un contexte où l’édition numérique s’est déjà ajoutée au quotidien des équipes. « On aime le clef-en-main. Le numérique est arrivé. Puis l’accessibilité. Notre principal objectif, c’est la conformité. »

Entre conviction et perspectives d’avenir

L’incitation européenne a joué un rôle moteur. Le marché du livre numérique en Europe, où les ouvrages des éditions de Mortagne sont bien diffusés, a pesé dans la balance. Mais la maison n’a pas attendu les textes réglementaires pour se sensibiliser à ces enjeux.

« On a déjà travaillé sur des ouvrages traitant des troubles “dys”, alors la prise de conscience allait de soi. » La question de l’impact reste en suspens. « Il y a une part de moi qui se demande combien de personnes lisent vraiment avec des outils d’accessibilité. On n’en entend pas beaucoup parler. »

Une remarque qui justifierait à elle seule l’engagement de la maison et de l’éditrice : malgré les coûts, malgré le temps, travailler sur l’accessibilité, pour ses ouvrages, c’est aussi faire connaître l’existence de ces handicaps et y sensibiliser d’autres publics.

Des ouvrages pour tous

À l’horizon 2030, tous les livres devront être accessibles. Chloé Poitras le sait : une partie du fonds, remontant à 1978, devra faire l’objet de choix. « On ne pourra pas tout adapter. Il y a des titres, comme Le rêve et ses symboles, pour lesquels il faudra réfléchir. »

Et au-delà du territoire francophone, la production s’adapte aussi aux autres marchés : « Pour les langues étrangères, ce sont nos agents qui présentent nos ouvrages dans les foires de vente de droits. » Dans cette transition parfois technique, souvent humaine, l’équipe mène sa route. Avec pragmatisme, mais surtout avec conviction.

Crédits photo : Chloé Poitras

