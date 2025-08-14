Mettre au monde, ou accoucher de soi

Mettre au monde suit Jill, sage-femme en banlieue parisienne, et Marguerite, universitaire quadrillant les archives, dans une fresque urbaine et sensorielle qui mêle veille clinique, maternité et recherche. L’une revient de garde, l’autre vit les derniers jours d’un amour printanier. Toutes deux traversent le réel en le palpant, l’une avec ses mains, l’autre avec ses mots.

Ce qui frappe de prime abord, c’est la densité de l’écriture. Chaque phrase semble chargée comme une veine sous tension, alourdissant parfois la lecture mais rendant compte de la charge physique et mentale que supportent les personnages.

La langue épouse leurs états de corps, entre fluides, fatigue, cris de bébés et gestes du soin. Les images sont puissantes, voire dérangeantes, comme cette odeur mêlée de javel, de sang et d’ammoniaque, ou les naissances qui hantent Jill jusque dans le métro.

Cloé Korman fait le pari de la continuité : pas de chapitres, peu de respiration. Une immersion assumée, qui convoque aussi bien Hélène Cixous que Simone de Beauvoir, et articule intimement le politique et le personnel.

Pourtant, cette ambition déborde parfois le roman lui-même. L’alternance entre Jill et Marguerite, complémentaire, fait perdre pied : la tension dramatique du premier fil, très incarné, semble s’effriter dans les préoccupations plus cérébrales du second.

Mais cet ouvrage charnel et exigeant, parfois à la limite de la saturation, qui porte haut une réflexion sur ce que signifie mettre au monde : des enfants, un métier, un héritage. Et sur le prix à payer pour ne pas s’effacer dans le processus.

Parution le 20 août 2025.

