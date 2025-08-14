Kairos – Un amour toxique dans les ruines de l’Histoire

Berlin Est, années 80 : le communisme est à l’agonie, et un homme plus âgé prend possession d’une jeune femme comme on conquiert un territoire.

Emprise amoureuse dans un monde qui se délite

Katharina a 19 ans. Hans, écrivain d’État marié, en a 34 de plus. Ils se rencontrent par hasard, dans un bus, un jour de juillet. L’attirance est immédiate, brutale, presque irréelle. Elle emménage rapidement dans son appartement – ou plutôt dans sa vie, sa bibliothèque, ses exigences.

Ce qu’elle prend d’abord pour une initiation sensuelle se transforme, insidieusement, en soumission. Hans se montre tour à tour passionné, dominateur, cruel. Il lit ses journaux intimes à son insu, la rabaisse, la surveille. Elle se laisse faire. Ou croit le faire par amour.

Tout est là. L’ambiguïté, la fascination, la peur. Et cette lente désintégration de soi que l’on accepte, persuadé que c’est le prix à payer pour être aimé. Katharina s’efface. Elle consent, puis doute, puis résiste... mais trop tard. L’abus est déjà imprimé dans sa chair et dans sa pensée.

Un roman de la chute, intime et collective

Mais Kairos ne se réduit pas à une histoire d’amour destructrice. C’est aussi le portrait d’un régime à bout de souffle, celui de la RDA finissante. Le roman est traversé par les discours officiels, les phrases de propagande, les censures d’État – autant de voix qui contaminent les esprits.

Hans lui-même est une figure double : héritier d’un idéal socialiste, il en incarne aussi la rigidité paranoïaque. À mesure que le mur vacille, leur relation se délite. Le politique et l’intime, chez Erpenbeck, ne cessent de dialoguer.

Et ce titre, Kairos, n’est pas anodin. Il désigne en grec ancien l’instant décisif, l’opportunité à saisir. Mais ici, il devient presque ironique : rien n’est saisi, tout s’échappe. L’histoire, les êtres, les promesses.

L’art de l’implacable

Jenny Erpenbeck, avec sa prose tendue comme une corde, ne cherche jamais l’effet. Pas de lyrisme excessif ni d’épanchements : tout est retenu, épuré, chirurgical. Et c’est précisément cette rigueur qui bouleverse. Elle écrit la douleur sans pathos, la domination sans caricature. Le rythme épouse les soubresauts de l’héroïne : les pages s'accélèrent, puis s'enlisent, comme son esprit pris au piège.

Par moments, on pense à La Vague de Todd Strasser ou à Une femme sous influence de Cassavetes. Car c’est bien de cela qu’il s’agit : une conscience qui vacille sous la pression d’un monde trop fort pour elle.

Kairos est un roman glaçant, dérangeant, parfois difficile. Mais il fallait qu’il existe. Parce qu’il dit sans détour ce que d’autres suggèrent à peine. Parce qu’il fouille dans les plis de l’emprise amoureuse et de l’idéologie avec une précision impitoyable. Et parce que, derrière la noirceur, se cache peut-être un appel – à résister, à nommer, à se libérer.

À paraître le 28 août.

DOSSIER - Chroniques des livres de la Rentrée littéraire 2025, en avant-première

Par Cécile Mazin

