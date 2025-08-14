Les Corps à l'abandon selon Camille Claudel : une vie et une autre

La force du livre repose sur sa capacité à faire sentir l’effacement progressif de Claudel, non par apitoiement, mais par confrontation lucide aux mécanismes qui ont conduit à son internement : misogynie, conformisme bourgeois, collusion entre médecine et pouvoir familial.

L’approche est frontale. Les corps à l’abandon selon Camille Claudel n’enjolive rien. Il montre comment la sœur de Paul Claudel fut d’abord réduite au statut de “femme déviante”, avant d’être effacée comme artiste. Chaque page documente cette dépossession : des œuvres détruites, un corps figé dans le froid de l’asile, une correspondance censurée.

La plume est élégante, parfois trop. L’érudition du narrateur alourdit certains passages, et les références littéraires ou historiques s’accumulent au risque de diluer l’émotion. Toutefois, quand le texte s’ancre dans le regard porté sur les œuvres – L’Âge mûr, La Petite Châtelaine – ou dans les dialogues avec l’infirmière Blanche, il gagne en justesse. L’écriture s’efface alors devant ce qu’elle cherche à saisir : la dignité têtue de Claudel, sculptée dans la solitude.

Ce roman n’ajoute pas à la légende tragique de Camille Claudel, il la réinterroge. Il rappelle, sans démonstration, combien son œuvre fut autobiographique, et combien sa mise à l’écart fut politique. À travers une habile construction, le texte mêle introspection, critique sociale et mémoire artistique.

À une époque où les discours sur la santé mentale se font plus audibles, ce texte, malgré ses faiblesses, pose une question encore brûlante : que fait une société de ses artistes quand ils ne se laissent pas dompter ?

À paraître le 28 août.

Par Victor De Sepausy

Par Victor De Sepausy