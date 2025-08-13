Trump et Poutine en Alaska : amener la paix “au pas de charge

Dans ce paysage saturé d’analyses militaires, une question demeure : comment le monde des lettres, des romanciers aux essayistes, accueille-t-il cette diplomatie accélérée ? Si les romanciers et poètes “grand public”, hors espace ukrainien, se sont peu exprimés spécifiquement sur cette rencontre jusqu’ici, les auteurs historiens et intellectuels ont beaucoup à dire.

Commençons par l’évidence : le contexte. Officiellement, l’entretien vise un cessez-le-feu et un « cadre » pour la paix. Des fuites et commentaires officiels ont cependant semé le trouble : Donald Trump a laissé entendre que « des échanges de territoires » pourraient entrer dans l’équation—une perspective que Kyiv rejette sans ambiguïté.

Les Européens, eux, ont rappelé que rien ne peut être décidé sans l’Ukraine. Le tout, au moment même où la Russie pousse militairement dans le Donbass pour arriver en position de force. L’atmosphère ? Électrique, souligne Reuters.

Voix ukrainiennes : la paix, oui—l’abandon, non

Figure centrale du paysage littéraire ukrainien, Andreï Kourkov met en garde depuis des mois contre la tentation d’une « paix rapide » dictée de l’extérieur. Dans un long entretien publié en février par Voxeurop, l’écrivain décrit un pays épuisé mais lucide, craignant des pourparlers « au pas de charge » où les intérêts ukrainiens seraient relégués au second plan.

DOSSIER - La guerre de Vladimir Poutine contre l'Ukraine ou la Russie impériale

Les familles pleurent, les soldats tiennent, mais l’impatience des chancelleries ne doit pas se traduire par un marché de dupes. Son message : l’Ukraine peut négocier, pas capituler, assure Voxeurop.

Kourkov l’avait déjà dit plus crûment ailleurs : l’« imprévisibilité » de Trump rend nerveux, non par idéologie, mais parce que sur une ligne de front, l’improvisation se paie en vies humaines. (France 24, entretien télévisé). Dans ce climat, l’exclusion de Volodymyr Zelensky de la photo d’Alaska—au moins pour ce premier format bilatéral—passe mal, selon le Guardian.

Le président ukrainien a, lui, marqué une ligne rouge : aucune concession territoriale. Il a relié toute discussion à des garanties de sécurité tangibles et au retour des enfants déportés—un crime de guerre qui hante les débats. Là encore, le ton est sans ambages.

Historiens-écrivains : la mise en garde de Timothy Snyder

Chez les essayistes, Timothy Snyder—connu pour Bloodlands—déplie une critique méthodique. Dans une tribune pour le Kyiv Post (mars 2025), il résume ce qu’il appelle, non sans ironie, un « processus de paix mal nommé » : un cessez-le-feu immédiat exigé d’Ukraine, des concessions territoriales en filigrane, et une normalisation avec Moscou anticipée plutôt que conditionnée.

À l’entendre, ce script favorise le Kremlin et rendrait la paix fragile. Dans un podcast de Channel 4 (The Fourcast), rapporte, il va plus loin : une paix sans garanties ni justice ne tiendra pas. C’est dur, mais net Snyder n’est pas seul.

CHRONIQUE - Giuliano Da Empoli : Qui est Vladimir Poutine ?

Des centres de réflexion—par exemple l’International Peace Institute—décrivent une « médiation musclée » à l’américaine : menaces et leviers économiques pour forcer la main, au risque de contrats précipités. La formule peut arracher un silence des armes ; elle n’immunise pas contre la reprise des hostilités.

Un contre-chant britannique : Simon Sebag Montefiore

Le romancier-historien Simon Sebag Montefiore, spécialiste de la Russie impériale et soviétique, prend à rebrousse-poil une partie de ce chœur pessimiste. Dans un entretien à eKathimerini (janvier 2025), il pronostiquait un Trump « plus dur envers Poutine qu’il n’y paraît ».

Ce n’est pas une absolution, plutôt un pari sur l’effet de contraste entre l’emphase publique et la négociation réelle. L’axiome mérite d’être noté : et si l’esbroufe masquait, au fond, un marchandage plus âpre ? (Question qui fâche et qui intrigue.)

Exils russes : Ulitskaïa, Chichkine… le soupçon de légitimation

Côté russe, de nombreux écrivains exilés—Ludmila Oulitskaïa, Mikhaïl Chichkine—portent depuis des années un diagnostic sombre : le régime ne « veut » pas de culture critique et instrumentalise toute ouverture comme un gage de respectabilité. Oulitskaïa a été officiellement étiquetée « agente de l’étranger » par Moscou en 2024 ; elle dénonçait déjà, bien avant, le règne du mensonge d’État.

À LIRE - Même convalescent, Donald Trump n'ouvrira pas un livre

Rien, dans ce qu’ils ont écrit, ne vise spécifiquement l’Alaska 2025 ; mais leur grille de lecture aide à comprendre la fébrilité du monde littéraire face à un sommet qui, à tort ou à raison, peut être perçu comme une absolution symbolique estime le Moscow Times.

Chichkine, établi en Suisse, répète que « Poutinisme » et culture ne coexistent pas—la première asphyxiant la seconde. On peut discuter ses analogies historiques ; on ne peut ignorer la cohérence avec laquelle il associe toute forme d’accommodement à une défaite morale. Là encore, il ne commente pas l’Alaska en tant que tel, mais ses entretiens et essais récents cadrent l’horizon : « paix » comme gel de la violence, ou comme préface à la suivante ?

Manifestation à Genève - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Masha Gessen : le couteau et la carte

M. (Masha) Gessen, Prix Pulitzer, pose le problème autrement : si « la carte » est redessinée sans règle ni justice, l’autocrate gagne bien au-delà de l’Ukraine. Dans une chronique rapportée par Bard College (mars 2025) sur un article du New York Times, Gessen écrivait que « Poutine veut depuis longtemps tailler la planète ; Trump est en train de lui tendre le couteau ».

L’image est brutale. Elle traduit l’angoisse d’une partie des milieux intellectuels : qu’un deal tactique consacre une nouvelle ère de zones d’influence, avec les minorités, les opposants, les écrivains—toujours eux—en variable d’ajustement.

Rappel des prisonniers et du droit

Les associations de défense de la liberté d’écrire, de PEN International à PEN America, rappellent inlassablement que la paix ne peut ignorer le sort des prisonniers politiques ni la censure systémique.

À LIRE - Quand Trump aura fermé toutes les bibliothèques de son pays

Si leurs communiqués de 2025 n’appellent pas nommément le sommet d’Alaska, leur ligne est connue : pas de normalisation sans garanties sur les libertés. Cette position s’inscrit dans une veille plus large sur les écrivains emprisonnés et les lois liberticides.

Et maintenant ?

Les propagandistes russes savourent déjà l’« image » : Poutine reçu sur sol américain, à parité d’apparat. En face, Européens et Ukrainiens poussent pour un simple « arrêt de la casse »—un cessez-le-feu testé, sans reconnaissance de conquêtes. Entre ces pôles, les écrivains pèsent les mots : « compromis », « gel », « justice ».

On aimerait croire que la littérature, en rappelant la mémoire des vaincus, puisse contraindre la raison d’État à plus qu’un arrangement. Peut-être est-ce naïf. Mais l’histoire récente l’enseigne : une paix sans récit partagé devient une parenthèse. Et la parenthèse… se referme violemment.

Crédits photo : Presidential Press and Information Office, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com