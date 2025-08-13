Adèle Haenel et Monique Wittig : l’art est toujours politique

Du 8 au 12 octobre 2025, au théâtre des Bouffes du Nord, Adèle Haenel présentera sa première mise en scène avec Voir clair avec Monique Wittig, lecture scénique et musicale inspirée de La pensée straight. Après son retrait du cinéma et son engagement accru dans le militantisme, l’actrice investit un autre espace d’expression : un cercle de paroles où résonnent textes féministes radicaux, sons et émotions partagées.
Le 13/08/2025 à 18:22 par Hocine Bouhadjera
Publié le :
13/08/2025 à 18:22
Si en 2022, Adèle Haenel avait déjà interprété Le Voyage sans fin de Monique Wittig, lors d’une lecture musicale à la Maison de la Poésie, avec Voir clair, elle franchit un autre cap : celui de la conception, mise en lecture et écriture.
Avec Voir clair avec Monique Wittig, la comédienne et militante s’empare du recueil culte La pensée straight (1992), ouvrage essentiel dans l’histoire des études de genre et du féminisme radical. Dans ce texte, Wittig déconstruit les structures politiques et culturelles qui naturalisent l’hétérosexualité comme norme universelle, et met en lumière le rôle du langage dans la reproduction des rapports de domination. Elle y forge une critique implacable de la catégorie « femme » telle qu’imposée par le système patriarcal, plaidant pour une révolution des représentations et des modes de pensée.
Dans Voir clair, ces thèses se trouveront mises en dialogue avec les écrits d’autres grandes voix féministes – Sarah Ahmed, Audre Lorde, Adrienne Rich, Elsa Dorlin – pour former un tissu de réflexions sur la lutte, la langue et l’émancipation collective. Sur scène, Adèle Haenel sera accompagnée de la batteuse et compositrice Caro Geryl, avec qui elle forme le collectif DameChevaliers. Ce groupe à géométrie variable mêle création sonore, écriture et action politique, transformant l’espace théâtral en un lieu vivant où se rencontrent pensée théorique, expérience sensible et engagement militant.
La mise en lecture est signée Adèle Haenel, la dramaturgie et la lumière confiées à Gisèle Vienne, figure du théâtre sensoriel et politique. La production est portée par Alma Office. Ce spectacle, d’un peu moins d'une heure, est présenté comme une expérience théâtrale exigeante : un cercle de paroles militant, où émotions et pensée collective se mêlent pour « voir clair ».
Adèle Haenel est aujourd’hui perçue comme bien plus qu’une comédienne : elle incarne l’une des voix féministes et radicales les plus marquantes de sa génération. Révélée dès 2007 dans Naissance des pieuvres de Céline Sciamma, elle s’est imposée au fil des années comme l’une des actrices les plus talentueuses du cinéma français, remportant deux César - celui du meilleur second rôle féminin en 2014 pour Suzanne et celui de la meilleure actrice en 2015 pour Les Combattants.
Son parcours a pris un tournant majeur en novembre 2019 lorsqu’elle a accordé un entretien à Mediapart, dans lequel elle accusait le réalisateur Christophe Ruggia, qu’elle avait rencontré à l’âge de 12 ans sur le tournage des Diables (2002), d’« attouchements » et de « harcèlement sexuel » répétés entre ses 12 et 15 ans. Ces révélations ont provoqué une onde de choc dans le monde du cinéma français, propulsant l’affaire au cœur du mouvement #MeToo dans l’Hexagone.
Adèle Haenel a par ailleurs marqué les esprits lors des César 2020 en quittant la salle en pleine cérémonie, dénonçant la récompense attribuée à Roman Polanski pour J’accuse. Ce geste, capté en direct, est devenu un symbole de contestation face aux violences sexuelles dans le milieu culturel.
L’enquête judiciaire ouverte contre Christophe Ruggia a duré plusieurs années. En février 2025, le tribunal correctionnel de Paris l’a reconnu coupable d’agression sexuelle sur mineure de 15 ans et l’a condamné à quatre ans de prison, dont deux avec sursis, assortis d’une surveillance électronique par bracelet pour la partie ferme. Cette décision a été saluée comme une étape importante, même si certains observateurs et militantes féministes ont regretté qu’elle ne débouche pas sur une incarcération effective.
En mai 2023, Adèle Haenel a annoncé son retrait définitif du cinéma, dénonçant la « complaisance généralisée » de l’industrie face aux agresseurs sexuels - une décision politique, teintée de militantisme, qu’elle qualifie de « politisation de sa retraite ». Elle explique qu’elle préfère désormais le théâtre, pour son caractère moins « réactionnaire, raciste et patriarcal ».
Parallèlement, elle s’est engagée publiquement aux côtés du mouvement d’extrême gauche Révolution permanente, notamment lors de la campagne présidentielle 2022, et s’est positionnée contre le capitalisme, pour les droits LGBT+, la lutte antiraciste et féministe.
Crédits photo : Touam (Hervé Agnoux) (CC BY-SA 4.0)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
