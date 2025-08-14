Une bibliothèque olfactive signée Novellista : quand les parfums racontent des histoires

Et si l’on pouvait lire un roman à travers un parfum ? C’est le pari singulier de Novellista, qui compose une collection inspirée d’œuvres littéraires emblématiques. Chaque fragrance traduit l’univers d’un récit, entre émotion, décor et imaginaire. Ces eaux de parfum concentrées combinent des essences rares à des compositions raffinées, comme des chapitres que l’on découvre au creux du poignet.

Calypso Fountain – Le souffle d’un amour suspendu

Évocation sensorielle de L’Odyssée d’Homère, Calypso Fountain ouvre sur une brise hespéridée, entre bergamote, oranges chinotto et ananas. Le cœur floral (jasmin, lotus, rose) enveloppe la peau d’une douceur féminine, prolongée par un fond solaire de santal, palmier, musc et ambre. L’atmosphère de l’île d’Ogygie, où Ulysse fut retenu par la nymphe Calypso, se devine dans cette composition signée Caroline Sabas : lumineuse, enivrante, et pleine de retenue.

Blue Fortune – L’aventure comme ligne de force

Dans un tout autre registre, Blue Fortune puise son énergie dans Le Comte de Monte-Cristo d’Alexandre Dumas. L’ouverture fraîche (genévrier, limette, acore) annonce un parfum résolu, prêt à affronter le monde. Le cœur floral (jasmin, rose, cypriol) apporte de la nuance, avant un fond boisé et profond de patchouli, cèdre et élémi. C’est une fragrance d’endurance et d’élégance, pensée par Christian Vermorel, qui accompagne les hommes en quête de sens autant que de style.

Summer Flare – L’éclat fragile de l’été

Inspiré de Daisy Miller de Henry James, Summer Flare évoque la fraîcheur vive des premiers élans. Pamplemousse, pastèque, menthe et pêche composent une ouverture joyeuse, suivie d’un bouquet floral irradiant. Le fond, adouci de musc blanc, vanille et cèdre, rappelle la légèreté d’un été qui s’efface. Daniel Visentin signe une fragrance aussi spontanée que nuancée, à l’image de l’héroïne qui l’a inspirée.

Silk Destiny – L’élégance des silences

Enfin, Silk Destiny se nourrit de Madame Chrysanthème de Pierre Loti. En tête : mandarine, poire et poivre rose. Le cœur floral est porté par un duo jasmin–rose, tandis que le patchouli, l’ambre et le santal forment une base enveloppante, subtilement orientale. Marie Huguenot compose ici un parfum de suggestion plus que de séduction, où l’élégance se dit sans insister.

Une lecture sensorielle, au rythme des émotions

Lire avec le nez, ressentir un récit sans le lire, se laisser guider par l’empreinte d’un personnage ou d’un lieu : la collection Novellista ne se contente pas de parfumer. Elle propose une autre manière de voyager, plus intime, plus sensorielle — comme une littérature que l’on porterait sur soi.

