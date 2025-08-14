Raphaela Edelbauer dépeint un Vienne au bord de l’embrasement

Dans ce tumulte, Hans, jeune garçon de ferme, foule pour la première fois les rues de Vienne. Persuadé de posséder un don, il cherche à rencontrer une célèbre psychanalyste interprète des rêves. Sur son chemin, il croise Adam, aristocrate talentueux au piano, promis malgré lui à l’uniforme militaire par une famille prestigieuse.

À eux se joint Klara, l’une des rares femmes de son temps à préparer un doctorat en mathématiques, encouragée par les suffragettes. Tous trois vivront ensemble les dernières heures avant la mobilisation.

Par une prose intense et d’une maîtrise saisissante, Raphaela Edelbauer entraîne le lecteur au cœur de ce moment charnière. Entre palaces et bas-fonds, salons artistiques et casernes, la ville apparaît comme un creuset où se mêlent génie créatif, effervescence scientifique, violences imminentes et rêves incandescents.

Les éditions Métailié nous en proposent les premières pages en avant-première :

Née à Vienne en 1990, Raphaela Edelbauer a suivi des études en arts du langage à l’Université des arts appliqués. Artiste et romancière, elle a vu ses ouvrages figurer à deux reprises parmi les finalistes du Prix du livre allemand et obtenir le Prix du livre autrichien, le prix Ingeborg-Bachmann ainsi que le prix Theodor-Körner, entre autres distinctions. Les Incommensurables, son troisième roman, a rencontré un succès critique et public remarquable.

Par Inès Lefoulon

