La dictature brésilienne dans le miroir d’un roman dystopique

Avec une précision remarquable et une écriture limpide, Bernardo Carvalho tisse des résonances saisissantes entre cette période sombre de l’histoire brésilienne et le récit dystopique. Des années plus tard, les souvenirs de ce voyage s’inscrivent dans la mémoire de l’homme que l’enfant est devenu, offrant un éclairage sur les enjeux brûlants de notre époque.

Méditation lucide sur le Brésil de la seconde moitié du XXᵉ siècle, ce roman entremêle urgence écologique, appétit démesuré pour la richesse et portrait bouleversant d’une relation père-fils. Un texte à la fois implacable et émouvant.

Les éditions Métailié nous en proposent les premières pages en avant-première :

Bernardo Carvalho, né en 1960 à Rio de Janeiro, a travaillé comme journaliste et correspondant du Jornal de São Paulo à New York puis à Paris. Il est l’auteur de Mongolia, Neuf nuits, Le soleil se couche à São Paulo, ’Ta mère, Reproduction, Sympathie pour le démon et La Dernière Joie du monde.

Par Inès Lefoulon

