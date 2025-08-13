Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé

Seft, artisan talentueux, traverse la Grande Plaine sous le soleil brûlant pour assister aux rituels marquant le début d’une nouvelle année. Il se rend à la foire du solstice d’été pour proposer son savoir-faire et retrouver Neen, la jeune femme qu’il aime. Issue d’une famille prospère, elle représente pour lui l’espoir d’échapper à la brutalité de son père et de ses frères, éleveurs de troupeaux.

Joia, sœur de Neen, prêtresse visionnaire et meneuse hors pair, assiste avec fascination à la cérémonie du solstice. Elle nourrit un projet audacieux : ériger un vaste monument de pierre. Mais déjà, sur les collines et dans les forêts de la Grande Plaine, la tension monte.

Joia imagine un cercle de pierres gigantesque, construit par les tribus rivales de la Plaine. Ce rêve inspire profondément Seft et, ensemble, ils décident d’y consacrer leur vie. Les obstacles ne manquent pas : la sécheresse détruit les récoltes, la méfiance s’installe entre agriculteurs et éleveurs, et un acte de violence extrême va déclencher une guerre ouverte entre les clans.

Les éditions Robert Laffont nous en offrent les premières pages en avant-première :

Ken Follett est un habitué des romans historiques. Ses trente-six livres se sont vendus à plus de 188 millions d’exemplaires. Il connaît son plus grand succès avec Les Piliers de la Terre, paru en 1989.

C’est le début de la saga Kingsbridge, poursuivie avec Un monde sans fin, Une colonne de feu, Le Crépuscule et l’Aube et Les Armes de la lumière, et vendue à plus de 54 millions d’exemplaires dans le monde.

Le roman paraîtra en librairie le 25 septembre 2025

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com