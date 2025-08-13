Folies ordinaires d’un Bukowski bruxellois en quête de rédemption

Depuis sa rupture la plus récente, Éric s’enfonce dans la pénombre. Abandonné par tous, il se persuade d’une solitude définitive. Jusqu’à cette rencontre improbable : une psychologue au tempérament aussi singulier que déroutant.

Sous son influence, ou peut-être sous son égarement, il entreprend un voyage de Bruxelles à Paris, multipliant les visages et les situations, animé par l’obsession de saisir le bonheur qu’il estime à sa portée. Mais la vie, tenace et cruelle, s’accroche à ses proies. Éric en fera l’amère expérience, au fil d’une tranche de vie où l’ordinaire se charge d’une intensité inattendue.

Les éditions F deville, nous en proposent les premières pages en avant première :

Né il y a plus d’un demi-siècle et élevé à Bruxelles, Éric ne se destinait ni à l’écriture ni à la poésie. Pourtant, le hasard des rencontres l’a conduit sur ce chemin il y a une dizaine d’années, par ce qu’il aime appeler la faute d’un jeune éditeur français.

Depuis cette entrée en littérature, il a signé plusieurs romans et recueils de nouvelles, tout en apportant sa plume à différentes revues et magazines.

Par Inès Lefoulon

Contact : il@actualitte.com