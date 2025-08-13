Mort de Sonallah Ibrahim, géant de la littérature arabe

L’écrivain égyptien Sonallah Ibrahim, figure littéraire de la « génération des années 1960 » et l’un des auteurs les plus engagés du monde arabe, est mort le 13 août 2025 au Caire, à l’âge de 88 ans, « des suites d'une longue maladie ». Romancier, nouvelliste et traducteur, il s’était imposé comme une conscience critique implacable des régimes successifs en Égypte, ses œuvres mêlant fiction, documentaire et observation politique.
Né en 1937 au Caire, alors royaume d’Égypte, Sonallah Ibrahim grandit dans un milieu contrasté. Son père, issu de la classe moyenne supérieure, était fonctionnaire, tandis que sa mère, d’origine modeste, avait été infirmière auprès de la première épouse paralysée de son mari. Entré à l’université du Caire en 1952 pour y étudier le droit, il rejoint rapidement le Mouvement démocratique pour la libération nationale (DMNL), de sensibilité marxiste.
Malgré le soutien initial du DMNL au coup d’État de Gamal Abdel Nasser, le régime engage dès la fin des années 1950 une répression contre les communistes. En 1959, Sonallah Ibrahim est arrêté et condamné à sept ans de prison par un tribunal militaire. Il est libéré en 1964, à l’occasion de la visite de Nikita Khrouchtchev pour l’inauguration du barrage d’Assouan. Des années d’incarcération qui marqueront profondément son œuvre, et notamment son premier livre, Cette odeur, un des textes fondateurs de la modernité littérature égyptienne.
En 1968, il participe à la création de la revue littéraire d’avant-garde Galerie 68. Romancier de conviction, Sonallah Ibrahim intègre dans ses récits de nombreux extraits de journaux, de magazines et de sources politiques, dans un style narratif froid, proche du reportage, afin de mettre en lumière des enjeux politiques ou sociaux précis.
Ses romans explorent la résistance aux grandes puissances politiques et économiques, dénonçant notamment l’emprise des multinationales sur le tiers-monde. Charaf ou L'honneur fustige ainsi les politiques des grands laboratoires pharmaceutiques dans les pays du Sud, tandis que Beyrouth Beyrouth dresse un tableau de la guerre civile libanaise et que Warda éclaire un épisode méconnu de l’histoire des mouvements communistes au Yémen et à Oman dans les années 1960-1970. Avec Amrikanli. Un automne à San Francisco, il détourne un terme arabe signifiant « à l’américaine » pour en faire une parodie historique, faisant écho au mot « Othmanly » associé à la domination ottomane.
Son œuvre est également marquée par une dimension kafkaïenne, comme dans Le Comité, où un protagoniste se heurte aux procédures d’une organisation obscure, prétexte à de longues réflexions politiques. Il y explore aussi, avec minutie et répétition, les thèmes de l’innocence enfantine, de l’ennui et de la frustration sexuelle : Le petit voyeur évoque l’enfance avec un père dans un petit appartement du Caire, tandis que Le Gel, publié en 2015, rend compte du désœuvrement d’un étudiant étranger dans la Russie soviétique.
En 2003, fidèle à ses principes, il refuse un prestigieux prix littéraire doté de 100.000 livres égyptiennes (près de 14.285 €), décerné par le ministère de la Culture., qui « à ses yeux, ne dispose d’aucune crédibilité pour ce faire ». Malgré tout, le ministre égyptien de la Culture actuel, Ahmed Fouad Heno, « a rendu hommage à l’héritage littéraire et humain du défunt, qui restera gravé dans la mémoire culturelle égyptienne et arabe ».
Et d'ajouter : « Les œuvres de Sonallah Ibrahim se caractérisaient par la profondeur de la vision et l’engagement envers les questions nationales et humaines. »
Sonallah Ibrahim par ailleurs a reçu, entre autres, le prix Al Owais pour la nouvelle, le roman et le théâtre et le prix Ibn Rushd pour la liberté de pensée en 2004.
En 2022, la collection Sindbad d'Actes Sud, qui a publié tous ses ouvrages, a réédité son deuxième roman, Étoile d'août, récit vibrant qui, sur fond de construction du Haut-Barrage d’Assouan, dévoilant les bouleversements sociaux et humains de l’Égypte des années 1960.
Crédits photo : ضد محاكمة الخيال (CC BY 3.0)
