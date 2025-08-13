Italie : un livre rare de 1819 rejoint la bibliothèque de Fusignano

Le 12 août 2025, la bibliothèque municipale Carlo Piancastelli de Fusignano, dans la province de Ravenne, a reçu un don d’une valeur patrimoniale importante. Gigliola Mascanzoni, originaire de Lugo, a remis à l’établissement un exemplaire original de Notizie storiche di Fusignano [Informations historiques sur Fusignano en français, NdR], publié en 1819 par l’imprimeur Giovanni Melandri à Lugo.

L’œuvre a été écrite par Giuseppe Antonio Soriani, originaire de la commune. Rédigée au début du XIXᵉ siècle, elle réunit des informations précises sur l’histoire locale. On y trouve notamment la généalogie des comtes de Cunio, famille influente dans la région, ainsi qu’une lettre de l’auteur adressée au marquis Francesco Calcagnini.

Ce volume, dû à la plume de Giuseppe Antonio Soriani, natif de Fusignano, manquait jusqu’alors au fonds local de l’établissement. La municipalité, par la voix du maire Nicola Pondi et de la première adjointe Lorenza Pirazzoli, chargée de la Culture, a salué l’initiative.

« La municipalité exprime toute sa gratitude à Mme Mascanzoni pour ce geste. Ce type d’attention devient rare et notre bibliothèque ne possédait pas la première édition de cet ouvrage majeur, un atout inestimable pour préserver et mettre en valeur la mémoire historique de notre ville. »

Située à Fusignano, commune d’environ 8000 habitants dans la province de Ravenne, en Émilie-Romagne, la bibliothèque municipale Carlo Piancastelli met à disposition plus de 40.000 volumes, près de 2000 CD et un fonds de DVD.

Crédits image : Image d'illustration, Église de Fusigano, par Lalupa - Public Domain

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com