La Bibliothèque nationale de France au congrès mondial de l’IFLA à Astana

Du 18 au 22 août 2025, la capitale kazakhe Astana accueille le 89ᵉ Congrès mondial de la Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques (IFLA). Ce rassemblement annuel majeur pour la profession réunit chaque année entre 2000 et 3000 participants venus du monde entier. Il est précédé de réunions satellites, organisées sur une à deux journées, qui permettent d’approfondir les échanges autour de thématiques spécifiques.
Si l’actualité des bibliothèques et la stratégie de l’IFLA occupent une place centrale, l’événement est avant tout un moment de rencontres, de découvertes professionnelles et de partage de bonnes pratiques.
La Bibliothèque nationale de France est représentée cette année par une délégation d’agents élus dans diverses sections de l’IFLA. Coordonnée par Camille Ferrari (direction des Relations européennes et internationales), cette présence illustre un engagement de plus de trente ans au sein de la fédération. L’IFLA compte aujourd’hui plus de 1500 membres répartis dans 150 pays : associations nationales et internationales de bibliothécaires, bibliothèques publiques et privées, ou encore services bénévoles.
Les représentants de la BnF au sein de l’IFLA (2025-2029 ou en cours) :
Président de la Division professionnelle A et membre du Conseil professionnel : Jérôme Fronty (département de la Musique)
Comité des Normes : Mélanie Roche (Dépôt légal)
Section Bâtiments et équipement de la bibliothèque : Nadia Périgaud (Projet Amiens-IGDC)
Section Bibliographie, Présidente du Comité UNIMARC et membre du Comité des Normes : Florence Tfibel (Métadonnées)
Section Bibliothèques au service des personnes ayant des difficultés de lecture : Laurette Uzan (Métadonnées)
Section Bibliothèques nationales : Jean-François Roseau (Relations européennes et internationales)
Section Bibliothèques pour enfants et jeunes adultes : Romain Gaillard (Littérature et art / CNLJ)
Section Bibliothèques universitaires et de recherche : Héloïse Etienvre (Coordination affaires scientifiques et techniques – Collections)
Section Catalogage : Mathilde Koskas (Dépôt légal)
Section du Développement professionnel continu et de l’apprentissage en milieu de travail : Florian Forestier (Politiques et développement RH)
Section Livres rares et collections spécialisées : Louise Amazan (Réserve des livres rares)
Section Préservation et conservation : Céline Allain (Conservation)
Section Presse : Alexia Bauville (Droit, économie, politique)
Section Sujets, analyse et accès : Anne-Claire Brabant (Métadonnées)
Section Technologies de l’information : Deanna White (Dépôt légal)
Participation à titre personnel – Section Bâtiments et équipement : Annie Bonnaud (Conservation)
Parmi les réalisations récentes, la BnF a notamment contribué à la rédaction de lignes directrices pour la création d’un projet d’unification numérique, un outil destiné aux bibliothèques, archives et institutions patrimoniales envisageant ce type d’initiative.
Chaque année, le congrès de l’IFLA offre une vitrine au travail des sections, à travers un programme scientifique dense et la publication de plusieurs centaines de communications. Le tout premier congrès s’est tenu en 1929. La France l’a accueilli à deux reprises : en 1989 à Paris et en 2014 à Lyon.
Organisation internationale indépendante et à but non lucratif, l’IFLA œuvre à promouvoir des normes pour la fourniture de services de qualité par les bibliothèques et centres d’information, à faire reconnaître l’importance et la valeur de ces services, et à représenter les intérêts de ses membres à l’échelle mondiale.
Pour atteindre ces objectifs, elle s’appuie sur des sections et groupes d’intérêt couvrant un large spectre – bibliothèques nationales, catalogage, conservation, bibliographie, presse, intelligence artificielle ou encore bibliothèques pour enfants – dont les membres sont élus pour un mandat déterminé.
