Le manga Baki de retour dans l'arène vidéoludique

Attendu sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC, Baki Hanma: Blood Arena se présente assez logiquement comme un titre de combat en arène, avec une esthétique 2D qui rappelle les dessins du shōnen original et de ses nombreux dérivés.

Développé par le studio argentin Purple Tree et publié par Purple Play, le titre s'inscrit dans la foulée des adaptations animées diffusées par Netflix depuis quelques années, qui ont participé à une nouvelle popularité du récit.

Parmi les autres versions vidéoludiques de Baki, citons Grappler Baki: Ultimate Championship, un jeu mobile apparu en 2017, ou Grappler Baki: Baki Saikyou Retsuden, mieux connu sous le titre Fighting Fury en Europe, sorti en 2000 pour la console PlayStation 2.

En France, la série originale Baki the Grappler a été publiée par Meian Éditions dans une traduction de Rémi Buquet, avec une adaptation assurée par Julien Di Giacomo et Marie-Gabrielle Berge.

