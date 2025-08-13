Le vétéran Rambo trouve une seconde jeunesse, exit Sylvester Stallone

Millennium Media — à l’initiative des volets récents de la saga Rambo depuis John Rambo en 2008, ainsi que de la franchise Expendables — aurait déjà trouvé, selon Deadline, son interprète pour le long-métrage qui racontera les origines de Rambo, en la personne de Noah Centineo. Le film John Rambo sera réalisé par Jalmari Helander, d’après un scénario signé par le duo Rory Haines et Sohrab Noshirvani. Le tournage est prévu pour début 2026 en Thaïlande.

Noah Centineo a été révélé par ses rôles dans la série Netflix À tous les garçons que j’ai aimés et The Recruit. L’acteur doit également incarner Ken Masters dans l’adaptation en prises de vues réelles de Street Fighter produite par Legendary, aux côtés de Jason Momoa et Andrew Koji, sous la direction de Kitao Sakurai. La sortie est prévue pour 2026.

Récemment, Centineo est apparu dans Warfare, film A24 réalisé par Ray Mendoza et Alex Garland, ainsi que dans Our Hero, Balthazar, le premier long-métrage d’Oscar Boyson.

Si l’intrigue précise n'a pas encore été révélée, le personnage a été créé par David Morell dans son roman First Blood. John Rambo, aujourd'hui l’un des héros d’action les plus iconiques du cinéma américain, apparaissait dans l’adaptation de 1982 sous les traits de Sylvester Stallone. Ce vétéran des forces spéciales, contraint par un shérif brutal et ses adjoints à se réfugier dans les montagnes, menait ensuite une guerre solitaire et croissante contre ses poursuivants.

Le premier, plus proche du thriller psychologique que du pur film d’action, aborde les séquelles de la guerre et les tensions sociales d’une Amérique divisée.

Son succès mondial entraîne la création d’une saga où Rambo devient un symbole de l’action héroïque des années 1980, dans un mélange de patriotisme, de vengeance et d’exploits militaires, chaque épisode amplifiant l’iconographie du personnage : bandeau, couteau de survie, muscles saillants et sens de la justice expéditive.

À LIRE - Cinéma : Cédric Jimenez adapte Chien 51 de Laurent Gaudé

Les cinq ont généré plus de 800 millions $ dans le monde. Le plus récent et dernier opus de la première série, Rambo: Last Blood (2019), produit par Millennium en collaboration avec la société Balboa de Stallone, a rapporté 92 millions $ au box-office. Pour ce nouveau Rambo, l'interprète de Rocky, aux dernières nouvelles, ne participe pas au projet.

Bien qu’aucun accord définitif ne soit encore conclu, Lionsgate apparaît comme le favori pour distribuer le film. Le studio a déjà sorti les deux derniers volets de la franchise et connaît bien le réalisateur, avec lequel il a collaboré sur le film Sisu. Le long-métrage sera produit par Templeton Media, avec des membres de Bonfire Legends en tant que producteurs exécutifs.

Crédits photo : Sylvester Stallone dans Rambo 3 (1988)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com