Aux États-Unis, l'Associated Press abandonne la critique de livres

L'Associated Press, une des plus importantes agences de presse au monde, ne donnera plus son avis sur les livres publiés aux États-Unis. Anthony McCartney, rédacteur en chef responsable des rubriques « divertissement » et « lifestyle » au sein de la structure, a en effet signé un mémo envoyé aux critiques littéraires de l'AP, relayé par Media Nation.

« Je vous écris pour annoncer que l'AP met fin à ses critiques de livres hebdomadaires, à partir du 1er septembre », indique-t-il pour ouvrir son message. « Il s'agit d'une décision difficile, prise après un examen approfondi des articles proposés par l'AP, des contenus les plus lus sur notre site web et nos applications mobiles, ainsi que des fonctionnalités les plus utilisées par nos clients », justifie le rédacteur en chef.

Il assure encore que l'Associated Press « ne peut plus dégager le temps nécessaire pour prévoir, coordonner, écrire et corriger les critiques de livres ». Pour l'instant, aucun départ n'a été annoncé au sein des équipes, et les rédacteurs devraient donc se consacrer à d'autres sujets, dont certains porteront sur l'industrie de l'édition.

Comme le remarque LitHub, la fin des critiques de livres par l'AP signifie aussi une place réduite pour la littérature dans la presse locale américaine, puisque certains titres reproduisaient ces articles dans leurs colonnes.

Coopérative à but non lucratif, l'Associated Press a annoncé des audiences records en 2024, avec 2,6 milliards de pages vues dans l'année, soit une croissance de 39 % par rapport à l'année précédente. Selon Press Gazette, qui rapportait l'information, les revenus de la structure, y compris ceux provenant de l'affichage publicitaire, auraient gagné 20 % sur la même période.

Toutefois, deux groupes médiatiques américains, Gannett et McClatchy, qui publient notamment USA Today et le Miami Herald, avaient rompu leurs contrats avec l'AP en 2024, conduisant cette dernière, en fin d'année, à annoncer le départ d'environ 8 % de ses effectifs. D'après les informations communiquées à l'époque par The Wrap, environ 120 journalistes étaient concernés dans les services dédiés à l'information.

