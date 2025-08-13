Après un rachat, l'adaptation de La Quête d’Ewilan se poursuit

Les premières images d'une adaptation animée de La Quête d’Ewilan remontent déjà à 2019 : inutile de souligner que les attentes autour de ce projet sont très importantes. Le studio d'animation Andarta Pictures, à l'œuvre sur cette nouvelle version du récit conté par Pierre Bottero dans sa trilogie de livres, s'est toutefois retrouvé dans une situation complexe.

En début d'année 2025, le studio basé à Bourg-lès-Valence (Drôme) se retrouvait en effet placé en redressement judiciaire. À l'origine de ses difficultés financières, selon la communication de la société, un projet de sous-traitance pour la production de la série Lana Longuebarbe. Comme le détaille le média 3DVF, « un conflit avec le client avait causé un trou financier tel que le studio Andarta était en cessation de paiement ».

S'ajoutaient à cet écueil des problématiques liées aux conditions de travail au sein de la structure : des enquêtes de 3DVF, à nouveau, et de Mediapart relayaient les témoignages d'anciens salariés, après plusieurs dizaines de ruptures de contrats contestées par une partie des intéressés. Certains ont d'ailleurs ouvert des procédures auprès des prud’hommes pour obtenir la requalification de leur contrat.

Aujourd'hui sorti de la procédure de redressement judiciaire, le studio Andarta a été racheté par le groupe Ankama, suite à une prise de participation majoritaire de ce dernier, à hauteur de 51 % du capital.

« Une évidence artistique »

Dans un communiqué, Anthony Roux, fondateur et directeur créatif d’Ankama, assure que ce rapprochement ouvre des perspectives communes : « Cette alliance unit deux studios qui partagent une même vision : celle d’une animation indépendante, exigeante, porteuse de sens. Ensemble, nous voulons créer des sagas fortes, à la croisée des chemins entre aventure et quête de soi. C’est un nouveau chapitre, à la fois créatif et structurant, qui s’ouvre avec Andarta. Une évidence artistique, mais aussi une décision stratégique tournée vers l’avenir. »

Les deux entreprises ont déjà travaillé ensemble par le passé, notamment sur la mini-série d'animation Lance-Dur (2023), diffusée sur ADN et France.tv Slash.

« Après un premier semestre difficile pour Andarta Pictures, toute l’équipe se réjouit de rejoindre le groupe Ankama ! Leur confiance et leur soutien nous permettent de maintenir nos ambitions et d’aborder l’avenir avec sérénité », indique pour sa part Sophie Saget, fondatrice et productrice du studio Andarta.

Le message des deux entités cite le développement de l'adaptation animée La Quête d’Ewilan, assurant que leur collaboration « ouvre de nouvelles perspectives de production, de diffusion, et de développement narratif ».

Par ailleurs, Ankama et Andarta envisagent un travail sur « de nouveaux formats autour de licences existantes ou originales », sans plus de précisions pour l'instant.

Le groupe Ankama, connu pour les jeux vidéo Dofus et Wakfu, dispose de sa propre filiale d'édition, laquelle fête ses 20 ans en 2025.

Signalons que le groupe Ankama, dont le siège se trouve à Roubaix, a lui aussi rencontré, dernièrement, plusieurs situations conflictuelles avec d'anciens employés, culminant avec une condamnation, en 2023, pour une procédure judiciaire abusive à l'encontre d'un ex-salarié.

Photographie : Extrait de La Quête d’Ewilan (Andarta)

Par Antoine Oury

