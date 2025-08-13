Deadpool chez les Avengers ? Ryan Reynolds sème le doute (et le chaos)

Dans un article récent, EW souligne combien cette image, apparemment anodine, a semé la panique (au bon sens du terme) parmi les fans. L’icône Avengers, barbouillée d’un « A » rouge vif, laisse penser que Deadpool pourrait débarquer dans Avengers : Doomsday (sortie prévue le 18 décembre 2026). Pourtant, ni Marvel Studios ni Reynolds ne confirment quoi que ce soit ; ce serait une surprise ou un coup marketing très calculé.

On retrouve le même écho chez Times of India, qui rappelle que cette publication énigmatique a enflammé les réseaux sociaux, renforçant l’idée d’un possible crossover entre Deadpool et les Avengers — une perspective excitante… mais non officielle.

Mais qu’en pense l’artiste derrière le masque ?

La question n’est pas neuve, et Reynolds s’est déjà exprimé à ce sujet. Dans une interview rapportée par The Hollywood Reporter, il a expliqué pourquoi Deadpool doit rester un outsider — outsider revendiqué et précieux : « Pour qu’un personnage qui parle comme ça fonctionne, vous devez tout lui enlever … Deadpool devient un Avenger ou un X‑Man, nous sommes à la fin. C’est son accomplissement de souhait et vous ne pouvez pas lui donner ça. »

Ce positionnement n’est pas uniquement philosophique ; c’est l’ADN même de Deadpool. Le garder en marge, c’est préserver sa liberté de ton, son irrévérence, ses ruptures de quatrième mur. Une nature qui, selon Reynolds, ne fonctionne pas s’il devient un héros convenu.

Le paradoxe de l’outsider convoité

En dépit de ces déclarations, le personnage est désormais bien officiel dans le MCU — grâce à Deadpool & Wolverine (2024), qui a rapporté environ 1,3 milliard de dollars au box-office mondial, selon plusieurs bilans.

Marvel ne cache pas sa stratégie : offrir du fan service en invitant X‑Men, Fantastic Four ou Thunderbolts, comme l’explique la production d’Avengers : Doomsday — film-film prévu pour décembre 2026, tourné en Angleterre. Il y a donc un paradoxe délicat : Deadpool, « outsider par choix », est aussi un atout massif au box‑office — et les Avengers, désormais revisités, deviennent une arène possible pour son irruption spectaculaire.

Suspense et bluff

L’acteur cultive le mystère. Interrogé à plusieurs reprises (notamment par Variety), Reynolds se contente de déclarations évasives : « Je ne fais pas de mystère. Nous verrons ce qui se passera. » C’est un peu comme un magicien qui chuchote “je ne dévoile rien, mais tenez-vous prêts”.

Au fond, l’enjeu va bien au-delà d’un simple cliché Instagram. Il touche la structure narrative du MCU. Avengers : Doomsday est le début de la Phase Six, avec Secret Wars (2027) qui suit — les deux films promettent un multiversal crossover monumental.

L’arrivée potentielle de Deadpool — via un cameo furtif ou un rôle plus musclé — pourrait être un tour de maître à la fois attendu et redouté. Le personnage se présente comme le facteur X : drôle, imprévisible, anarchique.

Et dans les comics ?

Deadpool a intégré brièvement une équipe appelée les Uncanny Avengers (ou Unity Division), créée après l’événement Avengers vs. X-Men en 2012. Cette équipe, un mix d’Avengers et de X-Men, était dirigée par Captain America.

Deadpool y avait été recruté notamment pour son image médiatique et son soutien à l’idée de réconciliation entre humains et mutants — et, bien sûr, pour ses talents d’assassin… pas toujours orthodoxes.

Comme souvent chez Marvel, Deadpool a aussi été “Avenger” dans plusieurs réalités parallèles ou récits humoristiques : dans What If?, certaines histoires le placent au sein des Avengers pour des scénarios délirants. Des mini-séries comme Deadpool: Too Soon? ou Deadpool Kills the Marvel Universe jouent également avec l’idée, mais hors canon.

Même lorsqu’il est officiellement membre, Deadpool reste l’élément incontrôlable : blagues meta, décisions imprévisibles, exécutions expéditives. C’est souvent cette tension — entre rôle “officiel” et comportement anarchique — qui alimente le sel de ses arcs narratifs avec les Avengers.

