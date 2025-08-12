Une lettre inédite de Pierre Loti découverte par un libraire

« Cela permettra de préserver ce témoignage et d’éviter qu’il parte à l’étranger », explique le libraire auprès d'Actu Seine-et-Marne.

La découverte est survenue lors du tri d’ouvrages provenant de la descendance du marquis de Girardin. Parmi eux figuraient des volumes ayant appartenu à l’impératrice Eugénie et à la princesse Clémentine. C’est dans ce dernier ensemble que Dominique Enon a repéré le livre offert par Pierre Loti à la princesse Clémentine de Belgique. La lettre répond à une première missive de la princesse Clémentine de Belgique. L’auteur d’Aziyadé y confie notamment avoir été « touché et charmé » par les propos de sa prestigieuse interlocutrice.

Élu à l’Académie française en 1891, Pierre Loti comptait notamment, parmi ses relations de nombreuses figures de l’aristocratie et de la royauté européennes.

Ce n’est pas la première fois que Dominique Enon, également délégué départemental de l’Académie Arts Sciences Lettres, contribue au fonds du musée de Rochefort. En 2018, il y avait déjà envoyé une toile de Pierre Carrier-Belleuse représentant Pierre Loti, vendu pour un montant « dérisoire », assure le libraire à Actu.

Cette lettre « documente une relation pour laquelle nous ne disposions jusqu’ici que d’une seule trace écrite », commente Claude Stefani, conservateur en chef de la Maison Pierre-Loti. Elle enrichit ainsi les collections du musée.

Pierre Loti, de son vrai nom Julien Viaud (1850-1923), fut à la fois écrivain et officier de marine français, construisant une œuvre située à la croisée de l’exotisme, de la mélancolie et de l’autobiographie. Navigateur infatigable, il puisa dans ses escales et ses voyages une matière romanesque abondante, nourrie d’une fascination pour l’ailleurs. Des titres comme Aziyadé (1879), Le Mariage de Loti (1880) ou Pêcheur d’Islande (1886) mêlent ainsi journal intime, récit de voyage et fiction sentimentale. Son style, à la fois lyrique et impressionniste, restitue des paysages lointains et des amours souvent impossibles, traduisant une sensibilité qui séduisit largement le public de son époque.

Loti incarne une figure complexe : dandy orientaliste, catholique nostalgique et témoin de la fin d’un monde. Si son œuvre a pu être critiquée pour son orientalisme, elle continue d’interroger le regard européen porté sur l’étranger et les effets du déracinement. Il reste aussi un personnage romanesque à part entière : s’inscrivant lui-même dans ses récits, il a construit un véritable mythe littéraire autour de son existence, de ses voyages et de sa demeure spectaculaire à Rochefort, aujourd’hui transformée en musée.

Située au cœur de Rochefort, cette maison n’est pas seulement un lieu d’habitation : elle se présente comme une œuvre d’art totale. Il y façonna au fil des années un décor foisonnant, associant salons turcs, salles gothiques et salons chinois. Chaque espace reflète un fragment de ses voyages et de ses rêveries, composant une autobiographie par les objets, les étoffes et les mises en scène.

Inspiré par ses missions en mer et ses séjours à l’étranger, l’écrivain transpose dans son espace intime l’univers né de son imaginaire, créant un cadre hybride, théâtral, presque sacralisé. Ses romans, empreints d’exotisme et de mélancolie, y trouvent un écho visuel et sensoriel. Dans cette demeure, Loti rejoue sa vie, la met en scène et en fait un roman en soi, dont il est à la fois l’auteur, le protagoniste et le décorateur.

Le 10 juin dernier, après douze années de travaux, elle a rouvert ses portes au public.

Crédits photo : Domaine public

