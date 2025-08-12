Livres et voix libres : Agir pour le Vivant célèbre la librairie comme lieu de résistance

La librairie comme agora

À la Librairie Actes Sud, le festival tisse un programme où chaque échange devient un acte politique. De Sophie Swaton (L’œil du jaguar), qui interroge nos perceptions du réel à travers les cultures autochtones, à Tanguy Descamps (Engagez-vous qu’ils disaient), qui explore les multiples visages de l’engagement écologiste, la parole circule librement, hors des formats contraints.

Les discussions s’ouvrent aussi à la science et à la philosophie : Système Terre, avec Nathanaël Wallenhorst et Dominique Bourg, replace les connaissances planétaires au cœur du débat public, tandis que Activisme d’élite, porté par Lionel Astruc, plonge dans les luttes concrètes menées contre les infrastructures fossiles.

Ici, les auteur·rices ne viennent pas seulement dédicacer : ils et elles entrent en conversation avec le public, nourrissant un espace où l’on prend le temps de penser, d’écouter et de se contredire.

Lundi 25 août, 17h-18h : Sophie Swaton présente L’œil du jaguar, voyage philosophique au cœur de la conscience, modéré par Sabah Rahmani.

Mardi 26 août, 17h-18h : Engagez-vous qu’ils disaient, avec Tanguy Descamps, essai incisif sur les mille visages de l’engagement écologique.

Mardi 26 août, 18h15-19h15 : Système Terre, avec Nathanaël Wallenhorst et Dominique Bourg, un échange sur les savoirs contemporains liés au système Terre.

Mercredi 27 août, 18h-19h : Activisme d’élite, Lionel Astruc raconte les victoires obtenues face aux grands projets fossiles.

Des médias indépendants sur la place publique

À quelques pas de là, Place Nina Berberova, les stands des médias indépendants prolongent cet esprit critique. La Disparition, Dard Dard, Ballast, Socialter, Reliefs… autant de titres qui refusent l’uniformisation et travaillent à des récits ancrés dans le réel, loin des logiques de concentration éditoriale.

Discussions, ateliers et créations collectives rappellent que défendre une presse libre, c’est défendre notre capacité à imaginer d’autres futurs. L’atelier Mobilisation Géniale convie ainsi le public à concevoir un journal éphémère pour soutenir une lutte locale, tandis que Fake news climatosceptiques propose des outils pour contrer la désinformation.

Mardi 26 août, 14h-16h : atelier Fake news climatosceptiques avec le CNRS, pour apprendre à déjouer la désinformation.

Mardi 26 août, 14h-18h : Mobilisation Géniale contre la ligne à très haute tension, création d’un journal collectif militant.

Mardi 26 août, 16h-17h : Déborder Bolloré, débat sur la concentration éditoriale, avec Censored et AFRIKADAA.

Mardi 26 août, 17h-18h : Informer depuis les ruralités, comment faire exister d’autres voix dans l’espace médiatique.

Des passerelles entre écrit et oral

Le livre et le journal se déploient au-delà des murs : lectures-performances, tables rondes et cafés-rencontres créent une circulation permanente entre l’écrit et la parole. L’événement Déborder Bolloré interroge l’emprise des grands groupes sur le monde du livre, tandis que Informer depuis les ruralités cherche à rendre visibles les voix éloignées des centres urbains.

Ces formats ouverts invitent à brouiller les frontières entre auteur·rice, lecteur·rice et citoyen·ne. On lit, on débat, on co-écrit ; chacun repart avec des histoires qui ne se contentent pas de rester sur la page.

Une écologie du récit

Agir pour le Vivant ne sépare pas les combats : défendre le vivant, c’est aussi préserver les conditions matérielles de la création. Ici, le livre et la presse sont envisagés comme des écosystèmes : ils ont besoin de diversité, de temps long et d’attention pour prospérer.

Dans ce festival, chaque rencontre en librairie devient un maillon d’une chaîne plus vaste, où savoirs, imaginaires et luttes se répondent. Et chaque média indépendant présent rappelle que l’information, comme la littérature, est un bien commun.

À l’heure où l’espace public se réduit et où la concentration éditoriale menace la pluralité, Agir pour le Vivant érige livres et journaux comme des lieux de résistance. En 2025, à Arles, les récits ne seront pas seulement lus : ils seront vécus, discutés, réinventés — pour que la parole, libre et multiple, continue de faire battre le cœur du vivant.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

