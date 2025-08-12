Le 12 août, soutenir le livre québécois en achetant local

C'est la douzième année consécutive qu’est célébrée l’initiative Le 12 août, j’achète un livre québécois !. L’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) souligne, dans un texte intégralement retranscrit ci-dessous, ce moment important de l’année pour l’industrie québécoise du livre, et encourage à se procurer un livre du territoire. Rappelons que cet événement a été inauguré en 2014 grâce aux auteur·trice·s et idéateur·trice·s Patrice Cazeault et Amélie Dubé.
Cette journée de célébration du livre québécois crée une réelle effervescence dans les librairies d’ici, où les libraires travaillent sans relâche à mettre en avant notre culture foisonnante et diversifiée.
Plusieurs libraires, de Montréal à Baie-Comeau, en passant par Québec, Rimouski et plus encore, profitent de cette journée pour proposer au public des sélections innovantes, des œuvres à redécouvrir, des coups de cœur fraîchement sortis des presses, et même pour inviter des auteur·trice·s à des séances de dédicaces. C’est l’occasion idéale d’aller visiter votre librairie de quartier ou de région à la recherche d’une prochaine lecture 100 % québécoise !
Sur les réseaux sociaux, plusieurs maisons d’édition participent au 12 août, j’achète un livre québécois ! en suggérant des œuvres de leur catalogue ou en proposant différentes initiatives. Les comptes Instagram et Facebook Je lis québécois soulignent d’ailleurs l’événement et font la promotion du livre québécois tout au long de l’année.
Découvrez toutes les activités en lien avec Le 12 août, j’achète un livre québécois sur l’événement Facebook dédié.
L’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) regroupe la grande majorité des maisons d’édition de langue française au Québec et au Canada. Sa mission est de représenter et soutenir ses membres afin de favoriser la santé de l’édition québécoise et franco-canadienne ainsi que le rayonnement du livre et des créateur·trice·s à l’échelle nationale et internationale.
Les maisons d’édition membres de l’Association publient divers types d’ouvrages, du roman au manuel scolaire en passant par l’essai et le livre jeunesse.
