Caledonian Road : grandeur et chute dans le Londres d’aujourd’hui

Londres, 2021. Campbell Flynn, historien de l’art, connaît un succès inattendu grâce à une biographie consacrée à Vermeer. Originaire d’un quartier populaire de Glasgow et marié à une parente de la famille royale, il croit s’être affranchi des ombres de son enfance. Grave erreur. Une autre suivra : ne pas comprendre que l’époque est en pleine mutation.

En l’espace d’une année intense, son destin croise celui d’artistes et de responsables politiques, de figures de la mode et de travailleurs invisibles, d’oligarques russes et de jeunes rappeurs. L’ascension comme la chute de cet homme dévoilent les ressorts d’une corruption bien ancrée dans le monde contemporain.

Caledonian Road se déploie comme une vaste fresque de la société britannique d’aujourd’hui. Andrew O’Hagan y met en scène une capitale aux multiples visages, où se côtoient puissance et argent, art et marginalité.

Avec une construction habile, un humour mordant et une lucidité acérée, l’auteur saisit les contradictions d’un temps où la frontière entre vérité et mensonge, bien et mal, semble s’effacer. Une galerie de personnages mémorables, digne d’une nouvelle comédie humaine, en ressort.

Les éditions Métailié nous en proposent les premières pages en avant-première :

Né à Glasgow en 1968, Andrew O’Hagan a vu ses romans traduits dans plus de quinze langues et figurer à trois reprises parmi les finalistes du Booker Prize.

Collaborateur régulier de la London Review of Books et du New Yorker, il signe notamment Les Éphémères, finaliste du prix des Libraires 2025, récompensé par le Christopher Isherwood Prize et le Waterstones Scottish Book Award, ainsi que Caledonian Road, best-seller salué par la critique et le public, actuellement en cours d’adaptation pour l’écran.

