Vandalisée, la librairie Violette and Co dénonce “une campagne d'intimidation

La présence en vitrine de plusieurs titres consacrés à la Palestine a placé la librairie Violette and Co dans le collimateur de plusieurs profils, sur les réseaux sociaux, et médias d'extrême droite. Un livre de coloriage, From the River to the Sea, cosigné par Nathi Ngubane et Azad Essa, a concentré les critiques. Le commerce indique qu'une plainte a été déposée pour des dégradations commises sur sa vitrine.
Le 12/08/2025 à 16:58 par Antoine Oury
19 Réactions | 43 Partages
Publié le :
12/08/2025 à 16:58
19
Commentaires
43
Partages
Ce 11 août, sur le réseau social Instagram, la librairie Violette and Co, installée dans le 11e arrondissement de Paris, a dénoncé « une campagne d’intimidation, de harcèlement, de cyberharcèlement, de dégradations et de menaces de l’extrême droite pour avoir mis des livres sur la Palestine en vitrine ».
À partir du mois de juin 2025, l'enseigne, qui se présente comme une librairie-café féministe, lesbienne et LGBTQIA+, a composé une vitrine estivale, « avec des livres sur l'extrême droite, le racisme, le colonialisme, la Palestine et des romans d'auteurices féministes et queer arabes et/ou d'origine d'Afrique du Nord et d'Asie du Sud-Est pour lutter contre les discours homonationalistes et fémonationalistes ».
Parmi les titres présentés, l'un d'entre eux a retenu l'attention après la diffusion de plusieurs photographies par un compte du réseau social X, le 7 août dernier : From the River to the Sea, un livre de coloriage cosigné par Nathi Ngubane et Azad Essa, publié par la maison d'édition Social Bandit Media. Ouverte en 2018, cette structure se présente comme un collectif indépendant, basé « entre Johannesburg et New York ».
Imaginé par Nathi Ngubane — ou Nkosinathi Ngubane —, auteur et illustrateur sud-africain, From the River to the Sea fait suite à une commande de son éditeur, après une première collaboration sur des ouvrages publiés lors de la pandémie de Covid-19, Duma says. « Notre but était de créer un ouvrage d'activités accessible aux enfants, qui leur apprendrait aussi des choses sur la lutte de la Palestine pour la liberté », expliquait Nathi Ngubane au Mail & Guardian en juin 2024.
La création de l'album découlerait, selon l'auteur, de la procédure engagée par l'Afrique du Sud contre l'État d'Israël, le 29 décembre 2023, devant la Cour internationale de justice, accusant notamment ce dernier de ne pas respecter la Convention contre le génocide à l'égard des Palestiniens de la bande de Gaza. Rappelons que, le 26 janvier 2024, la Cour internationale de justice avait ordonné à Israël de prendre des mesures pour empêcher tout acte génocidaire et assurer un accès humanitaire à Gaza.
Le titre présente différentes illustrations à colorier, des espaces pour dessiner, et de courts textes explicatifs : on y retrouve plusieurs figures palestiniennes, comme Edward Wadie Saïd (1935-2003), la journaliste Shireen Abu Akleh (1971-2022) ou encore l'écrivain Refaat Alareer (1979-2023), ces deux derniers ayant perdu la vie suite à des frappes israéliennes.
Dès sa parution, d'abord en Afrique du Sud, From the River to the Sea a suscité la polémique. Le Conseil des députés juifs d'Afrique du Sud, qui défend les intérêts de la communauté juive dans le pays, avait dénoncé un titre « appelant à l'oblitération des Juifs sur notre terre historique et légitime ». Une posture à laquelle l'organisation South African Jews for a Free Palestine (Juifs sud-africains pour une Palestine libre) avait répondu, évoquant pour sa part « une publication bien documentée et très bien produite ».
Le seul titre de la publication, From the River to the Sea, suffirait à la disqualifier. Signifiant De la rivière à la mer, l'expression a été utilisée par l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) qui, dans les années 1960, revendiquait la création d'un État s'étendant de la mer Méditerranée au Jourdain (fleuve ou rivière).
À LIRE - Actes Sud visée par le CRIF : une BD sur Gaza mise en cause
Un temps repris par le Likoud, parti israélien aujourd'hui présidé par Benyamin Nétanyahou, pour défendre un État strictement juif, le slogan a ensuite été utilisé par le Hamas, mouvement islamiste et nationaliste palestinien. Aujourd'hui, son utilisation est donc particulièrement polémique, puisqu'il peut, au choix, être qualifié de soutien au terrorisme ou d'appel à la création d'un État démocratique, dans lequel Israëliens et Palestiniens cohabiteraient avec les mêmes droits, comme le soulignait Libération en 2023.
Certains commentateurs relient l'ouvrage à une « propagande terroriste », sans avancer d'éléments pour accréditer cette lecture. Les bénéfices des ventes de l'ouvrage, selon l'éditeur, sont versés à Penny Appeal South Africa, une ONG qui mène des actions humanitaires, notamment dans la bande de Gaza. La librairie Violette and Co, sur Instagram, précise qu'elle « ne prend pas de pourcentage sur les ventes, qui seront entièrement reversées à des cagnottes de dons pour Gaza ».
D'après la quatrième de couverture du titre, la publication est également soutenue par l'organisation FOA — Friends of Al Aqsa, une ONG britannique fondée en 1997 par Ismail Patel, particulièrement active dans la dénonciation de la situation à Gaza.
Après la diffusion du message sur X pointant la présence du livre de coloriage From the River to the Sea, de nombreux articles relaient l'information, en particulier du côté de médias d'extrême droite, comme Le Journal du Dimanche ou CNews.
Dans sa publication sur Instagram, la librairie indique que ces publications ont alimenté « le harcèlement » et relayé « de fausses informations ». Dès le 6 août, le commerce assure en effet avoir reçu la visite d'« un groupe de cinq personnes venues à la librairie pour nous intimider ». Dans la nuit du 7 au 8 août, la vitrine de la librairie a été plus directement visée, « taguée à la peinture à l'acide avec les inscriptions “ISLAMO COMPLICE” et “HAMAS VIOLEUR” »
Parmi les fausses informations diffusées, selon la librairie, l'idée que le commerce serait subventionné par la mairie de Paris, à hauteur de 17.500 € en 2025. L'association Violette and Co est en effet la véritable destinataire de cette aide, versée pour soutenir l'organisation d'« actions culturelles et lutte contre les discriminations sexistes, LGBTQIA+phobes et racistes ».
« Accompagnées par des avocat·es, nous avons évidemment porté plainte auprès du procureur de la République et nous espérons que nous pourrons identifier les auteurices de ces tags, afin de les empêcher de s'en prendre à d'autres lieux », expliquent les libraires, en soulignant le coût important du remplacement de la vitrine. « Nous sommes consternées qu'un livre de coloriage choque plus qu'un génocide », terminent-elles.
À LIRE - Acharnement ? Nouveau raid policier contre une librairie palestinienne
Nous avons fait parvenir des questions à la librairie par mail, restées sans réponse, et n'avons pas réussi à joindre l'enseigne pour obtenir des précisions.
Photographie : couverture de la version anglophone de From the River to the Sea, de Nathi Ngubane et Azad Essa, et une des illustrations du livre, qui présente l'écrivain palestinien Refaat Alareer, tué le 6 décembre 2023 par une frappe israélienne
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Alors que les fermetures de librairies s’enchaînent en France, un phénomène inattendu prend de l’ampleur : l’essor de librairies spécialisées dans la romance, la fantasy et la romantasy. C’est au tour de Dijon d’accueillir l’une d’elles : Les Dryades Rêveuses, qui vient d’ouvrir ses portes grâce au travail d’Émilie Bardeau et Annabelle Monin.
11/08/2025, 16:47
Installée à Toulon, au 17, rue Paul Lendrin, depuis le mois de juillet 2023, L'Antique du Rôliste est confrontée à des difficultés. La boutique, dédiée à la culture japonaise, y compris les mangas, et aux jeux, surtout de rôle, a été placée en redressement judiciaire.
08/08/2025, 16:47
Le centre-ville du Mans accueillera prochainement une nouvelle librairie d'occasion, située au 10, rue du Cornet. L'enseigne, T' à la page, proposera une offre généraliste de titres de seconde main, mais aussi de quoi boire et manger. Derrière ce projet, passé de la « boutade » à la réalité, Laurence Nicolas et Nanon Aubert.
08/08/2025, 10:50
Une page se tourne au 41, rue Jussieu. Mickaël Brun-Arnaud annonce la vente de sa librairie, Le Renard Doré, temple de la culture japonaise niché dans le 5ᵉ arrondissement de Paris. L’auteur des Mémoires de la Forêt confie les clés à un duo qu’il connaît bien : James Brissac et Noure Ait Mohand, libraires et éditeurs également passionnés de mangas.
05/08/2025, 13:04
Inaugurée en 2017 dans le 4e arrondissement de Paris, la librairie La Mouette Rieuse est entrée en redressement judiciaire. Une étape obligatoire dans un processus de négociation avec ses créanciers, indique son gérant, Louis Voelckel. Il assure que le dernier exercice de la librairie, clôturé le 30 juin, reste « positif ».
01/08/2025, 12:36
Depuis 1994, Jean-François Chou, alias « Jeff », tenait la bouquinerie Book’in à Nîmes, à deux pas des arènes. Il fermera boutique en octobre, étouffé par « la concurrence des plateformes de revente en ligne », assure-t-il.
31/07/2025, 11:23
Ouverte en fin d'année 2023 à Thury-Harcourt-Le-Hom, dans le Calvados, la librairie Les bonnes feuilles a cessé son activité, « [f]ace aux réalités économiques », selon sa gérante Juliette Lefèvre. Depuis le 26 juillet dernier, le commerce est définitivement fermé.
31/07/2025, 10:53
Installée au 16, rue du Général Leclerc, à Versailles, la Librairie Antoine a « définitivement et irrévocablement fermé ses portes » le 26 juin dernier, indique Antoine Michon, son dirigeant. Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte quelques jours plus tard.
28/07/2025, 12:33
Un nouveau souffle ? La Ville de Paris et l’association Paris Librairies lancent un appel à projets à destination des librairies parisiennes. Objectif : accompagner leur évolution, encourager l’accessibilité universelle, soutenir des investissements écologiques. Dossier à déposer avant le 15 septembre 2025 midi. En somme, même principe, mais nouvel angle.
26/07/2025, 09:54
À 38 ans, Michaël, ancien militaire et transporteur d’organes, tourne une page de sa vie. Cet été 2025, il quitte son quotidien sédentaire à Besançon (Doubs) pour parcourir les routes de France en vélo-roulotte, avec un projet : lancer une librairie ambulante vendant des livres d’occasion à prix libre. Reconverti en cyclo-nomade sous le nom de « Mika le roulotteur », il a entamé une transformation matérielle et existentielle, s’appuyant sur un modèle d’autonomie et de partage.
25/07/2025, 16:03
La librairie Manga No Tengoku, inaugurée le 12 juin 2023 à Morlaix (Finistère), devrait prochainement changer de propriétaire. L'actuel gérant, Benjamin Bleuse, recherche en effet un ou une libraire pour reprendre l'enseigne, en raison d'un déménagement.
23/07/2025, 16:02
Ouverte depuis 2017 à Douai (Nord) et membre du réseau Canal BD, la librairie Passion Bande Dessinée traverse une mauvaise passe, avec un placement en redressement judiciaire. Depuis plusieurs mois, son gérant Bernard Aimé assiste à une « baisse d'activité importante » qui a fini par porter atteinte à la trésorerie du commerce.
23/07/2025, 09:52
C’est une première à Montréal. La ville accueille sa toute première librairie-café-bar dédiée à la romance, la fantasy, la science-fiction et l’horreur. Joie de livres n’est pas une simple boutique, mais un refuge littéraire et bilingue, pensé comme un espace de liberté, de rêve et de nachos — un lieu né du vieux rêve de deux sœurs.
21/07/2025, 17:07
De la science-fiction post-apocalyptique aux récits historiques intimes, en passant par l’heroic fantasy et le roman graphique autobiographique, la sélection des titres les plus marquants du premier semestre 2025 témoigne de la vitalité et de la diversité du 9e art. Tour d’horizon des albums les plus salués par les libraires de BD Fugue, entre nouvelles séries prometteuses et fins attendues, avec, pour chacun, un résumé synthétique des œuvres.
18/07/2025, 17:45
Ce mercredi 16 juillet, la librairie Decitre de Grenoble, dirigée par Cynthia Le Clainche, a réouvert ses portes au 4ème étage des Galeries Lafayette, annonce le groupe Nosoli dans un communiqué.
17/07/2025, 19:23
Entre renouveau local et mutations structurelles, les librairies continuent de se réinventer aux quatre coins de la France. Qu’elles misent sur la romance, l’inclusion sociale ou les tiers-lieux culturels, ces nouvelles adresses témoignent d’un foisonnement d’initiatives. Mais derrière cet élan, des signaux d’alerte persistent : certaines enseignes changent de mains, peinent à survivre, ou ferment définitivement leurs portes. Tour d’horizon.
17/07/2025, 17:08
Les associations régionales de librairies indépendantes unissent leurs forces à l'occasion d'une campagne estivale. Que l'on soit en vacances, mais aussi en déplacement professionnel ou de loisir, en visite chez un proche, une carte interactive permet de parer à une pénurie de lectures ou à une envie d'achat d'ouvrages. Ce nouvel outil se présente sous un intitulé simple, Trouve ta librairie.
17/07/2025, 15:24
En mars dernier, les 300 € de crédits versés aux jeunes de 18 ans dans le cadre du Pass Culture se trouvaient divisés par deux, vraisemblablement pour des questions budgétaires. Le Syndicat de la librairie française, qui défend vigoureusement le dispositif, appelle la profession à se mobiliser « contre une fragilisation accrue ou une suppression du pass Culture ».
11/07/2025, 09:54
Un vent frais souffle sur la rue Cassette. Depuis quelques mois, une adresse attire les promeneurs, les curieux, les amoureux de livres et de débats : Le Delta. Située en plein cœur du 6ᵉ arrondissement, cette librairie généraliste et café littéraire se veut un lieu d’échanges, de découvertes et de réflexion.
10/07/2025, 16:58
Venons-nous d'assister au dernier volet de la bataille qui opposait les libraires indépendants du bassin stéphanois à l'entreprise Cultura ? La Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC), a retorqué ce 3 juillet le projet d'implantation d'un magasin de la firme à Villars, contre lequel se mobilisaient depuis plusieurs mois seize librairies locales.
09/07/2025, 18:06
Le boulevard Brune, à Paris (75014), abrite depuis plusieurs décennies un commerce du livre éponyme, la librairie-papeterie Brune. Jesson El Kharrat, qui avait repris le lieu il y a huit ans, recherche désormais un repreneur pour le local commercial. Son enseigne, elle, doit déménager en Seine-et-Marne.
08/07/2025, 17:47
La commission des finances du Sénat s'est livrée à une évaluation du soutien public de l'État à la filière du livre, aboutissant à un rapport de Jean-Raymond Hugonet (Essonne, Les Républicains). Ce dernier en saluait la mesure et l'efficacité, tout en suggérant quelques évolutions. Le Syndicat de la librairie française passe à son tour en revue le rapport, pour en extraire « des analyses ou des prises de position inquiétantes ».
08/07/2025, 11:35
À l’heure où l’été bat son plein, les librairies en France se transforment-elles en havres de fraîcheur pour les vacanciers ? Entre les découvertes de nouvelles enseignes et les moments de détente à l’ombre, certaines peinent à survivre, et d’autres ferment leurs portes. Pourtant, chaque étape dessine les contours vibrants de ces refuges du savoir et de la culture, toujours en quête de renouveau, même en période de turbulences...
27/06/2025, 18:28
Maison de la Presse lance sa campagne estivale « Sur les routes de France », destinée à promouvoir la diversité culturelle des territoires français et à renforcer son lien avec les clients. Cette animation met en avant l’ancrage local des points de vente, présents dans des villes comme Lyon, Toulouse, Albi, Givet, Saint-Siméon-de-Bressieux, et dans plus de 900 villes de tailles variées à travers la France.
19/06/2025, 15:49
La librairie Kléber, située au 9, place Kléber à Strasbourg, prévoit une fermeture complète pour une durée d’environ dix mois à partir de janvier 2026. Cette décision s’inscrit dans le cadre d’un vaste chantier de rénovation et de restructuration du bâtiment, mené conjointement par la ville, propriétaire du bâtiment, et son locataire, la librairie Kléber. Durant cette période, un ou plusieurs lieux provisoires sont activement recherchés en centre-ville afin de continuer à accueillir le public et les événements littéraires.
19/06/2025, 13:06
À Rosny-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, la librairie Les Jours heureux a été à deux reprises victime d'actes de vandalisme. Qu'est-ce qui lui a valu ces attaques ? Avoir organisé une rencontre autour d'un livre présentant des portraits d'Israéliens refusant de rejoindre leur armée. Une importante mobilisation des habitants de la ville s'est depuis spontanément organisée en soutien au commerce.
18/06/2025, 17:50
Les librairies Momie fêtent leurs quarante ans cette année et pour l'occasion, vous proposent de participer à un tirage au sort pour remporter l'un des exemplaires réalisés en partenariat avec différents éditeurs du 9e Art. Pour la suite des concours que nous organisons avec eux, voici la saga de Gaet’s et Julien Monier : RIP.
17/06/2025, 11:26
« Et si l’on vendait de la lecture, plutôt que des livres ? » C’est l’hypothèse explorée depuis deux ans par l'équipe du Bureau des acclimatations engagée dans le projet Décarboner le livre et l’édition. Ces travaux aboutiront prochainement à une phase expérimentale : une formule d’abonnement sera testée dans trois librairies jeunesse, avec la participation de dix maisons d’édition de tailles diverses, ainsi que de leurs auteurs et autrices.
05/06/2025, 16:44
Dans le cadre d'un plan stratégique sur la période 2024-2028, l'enseigne Gibert Joseph s'est séparée d'un entrepôt situé à Vitry-sur-Seine et des salariés qui y travaillaient. Une partie des contrats a été reprise par ID Logistics, dans des conditions qui ne satisfont pas pleinement les premiers concernés.
05/06/2025, 12:08
Un vent de passion souffle sur la rue Saint-James. Le 6 juin prochain, Bordeaux verra s’ouvrir les portes d’un nouveau temple dédié aux lectures qui font vibrer : Book Lovers (littéralement : amoureux du livre ?), une librairie spécialisée dans la Romance, la Romantasy, le Young Adult et la Fantasy. Une initiative qui promet de séduire un lectorat avide d’émotions, de frissons et d’épopées enflammées.
30/05/2025, 18:39
Le groupe Gibert, entreprise spécialisée dans la vente de produits culturels neufs et d’occasion, annonce l’acquisition de la librairie Doucet, située au Mans. Fondée il y a plus de 90 ans, la librairie Doucet rejoint ainsi un groupe qui exploite déjà 25 points de vente en France.
30/05/2025, 18:32
Depuis quelques années, une inquiétante vague de censure de livres déferle sur les États-Unis, qui ne va pas en s'arrangeant avec ce nouveau mandat de Donald Trump. Pour mettre en lumière ce phénomène et affirmer le caractère émancipateur de la culture, de nombreuses librairies et bibliothèques françaises décident de faire une place spéciale aux livres touchés « retirés » de l'autre côté de l'Atlantique.
30/05/2025, 17:19
Dans la nuit du dimanche 25 au lundi 26 mai, deux jeunes hommes de 16 et 19 ans se sont introduits dans la fameuse librairie bordelaise en forçant l'entrée. Ils ont immédiatement été interpelés en flagrant délit de cambriolage par la police.
28/05/2025, 11:01
Réunie le lundi 19 mai dernier, l'assemblée générale du Syndicat de la librairie française a procédé à l'élection des membres de son conseil d'administration. 32 libraires composent ce dernier.
23/05/2025, 11:01
Direction l’Occitanie, dans le Gard, où la librairie La Place aux Herbes part à la rencontre des lecteurs. Pour ce faire, elle s’associe à Mobilivre et lance le Book-Book, un tuk-tuk littéraire itinérant, sillonnant les routes des 35 villages de l’Uzège pour apporter les livres dans les endroits où ils se font rares.
21/05/2025, 17:37
Autres articles de la rubrique Métiers
Alaska, 15 août : un rendez-vous qui pèse lourd. Donald Trump doit rencontrer Vladimir Poutine à Anchorage pour évoquer la guerre d’Ukraine. L’information n’est plus une rumeur : elle est confirmée par l’agence Reuters, par Le Monde, par des médias américains et européens, et même par le Kremlin — qui juge le choix de l’Alaska « assez logique ».
13/08/2025, 19:23
« En tant qu'éditeur, il devient de plus en plus dur de lutter contre Amazon », affirme Henri Mojon, président des Éditions du Net. Sur la plateforme de ecommerce, plusieurs ouvrages de sa maison sont vendus à des tarifs élevés, jusqu'à 2000 €, ou trop bas, en infraction à la loi sur le prix unique du livre, tandis que ses propres offres « disparaissent » ou sont « déréférencées ». Après une mise en demeure d'Amazon et un signalement au Syndicat national de l'édition, l'éditeur a saisi le Médiateur du livre.
13/08/2025, 16:26
Faut-il revenir aux gestes simples pour apprendre à lire ? Une étude menée auprès de plus d’un millier d’enfants de trois à six ans montre qu’écrire son prénom, repérer des lettres ou jouer avec leurs sons reste plus efficace que les jeux éducatifs, dont l’effet demeure modeste, même en complément.
13/08/2025, 16:24
L’écrivain égyptien Sonallah Ibrahim, figure littéraire de la « génération des années 1960 » et l’un des auteurs les plus engagés du monde arabe, est mort le 13 août 2025 au Caire, à l’âge de 88 ans, « des suites d'une longue maladie ». Romancier, nouvelliste et traducteur, il s’était imposé comme une conscience critique implacable des régimes successifs en Égypte, ses œuvres mêlant fiction, documentaire et observation politique.
13/08/2025, 14:25
L'Associated Press, agence de presse américaine fondée par six journaux new-yorkais au mitan du XIXe siècle, ne publiera plus de critiques d'ouvrages parus, dès le 1er septembre prochain. Le message diffusé en interne évoque « des audiences relativement faibles ».
13/08/2025, 10:48
Cette année, le monde commémore les 80 ans d’Hiroshima. Et, pour la première fois, Le Tripode publie un manga : Gen aux pieds nus de Keiji Nakazawa, fresque presque autobiographique sur le bombardement. Un projet né d’un coup de foudre de sa directrice éditoriale, Charlotte Bréhat, qui entend faire redécouvrir cette œuvre indisponible depuis plusieurs années, à une nouvelle génération de lecteurs.
12/08/2025, 17:28
La femme de ménage : 1,92 million de ventes. Les Secrets de la femme de ménage : 1,246 million. En format poche chez J’ai Lu, certes, mais tout de même. Car en grand format, le succès se perpétue chez City Editions : La Femme de ménage voit tout, plus de 377.000 exemplaires. La Femme de ménage se marie dépasse les 473.000 tomes. Alors, pourquoi ?
12/08/2025, 15:45
C'est la douzième année consécutive qu’est célébrée l’initiative Le 12 août, j’achète un livre québécois !. L’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) souligne, dans un texte intégralement retranscrit ci-dessous, ce moment important de l’année pour l’industrie québécoise du livre, et encourage à se procurer un livre du territoire. Rappelons que cet événement a été inauguré en 2014 grâce aux auteur·trice·s et idéateur·trice·s Patrice Cazeault et Amélie Dubé.
12/08/2025, 14:49
Depuis 2011, le Prix Polari, au Royaume-Uni, se consacre à la célébration des littératures LGBTQ+, en saluant des œuvres et des auteurs pour leur accorder une plus large reconnaissance. Mais la sélection de cette année 2025 divise considérablement, puisqu'elle inclut un ouvrage de John Boyne. Lui-même homosexuel, l'écrivain irlandais revendique sa transphobie, se décrivant comme « TERF et fier de l'être ».
12/08/2025, 12:12
Architecte, écrivain, journaliste et pédagogue, François Chaslin est décédé le 7 août à Lanildut, dans le Finistère, à l’âge de 76 ans. Figure respectée de la critique architecturale, il a marqué plus de quarante ans de réflexion et de débat autour de l’architecture et de la ville, croisant les disciplines et les points de vue avec exigence et ouverture.
11/08/2025, 17:19
Un vol digne d'une série télévisée. Un homme de 38 ans est accusé d’avoir remplacé, à l’aide de fausses identités et de reproductions soignées, pour plus de 200.000 $ (plus de 170.000 €) de manuscrits chinois rares dans les bibliothèques de l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA).
11/08/2025, 14:20
La Bibliothèque du Congrès, plus ancienne bibliothèque fédérale des États-Unis, assume des missions patrimoniales cruciales pour le pays. Aussi, quand un site très officiel dont elle assure la gestion efface une partie de la Constitution américaine, l'émoi est considérable : l'incident découlerait d'un problème informatique, promet l'institution...
11/08/2025, 12:37
Plus de 200 écrivains britanniques et irlandais, dont Zadie Smith et Hanif Kureishi, appellent à un boycott complet d’Israël jusqu’à ce que la population « soit suffisamment approvisionnée en eau potable, nourriture et soins médicaux ».
11/08/2025, 12:08
Un roman peut-il changer le monde ? La question peut sembler naïve, mais de plus en plus d’auteurs de fiction climatique en font leur credo. Voici une nouvelle étape de notre dossier sur la CliFi, la fiction climatique : engagement et pouvoir des histoires.
11/08/2025, 10:11
Fin mai 2025, le ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles avançait des mesures supplémentaires de lutte contre le tabagisme et l'addiction à la nicotine. Les pouvoirs publics misent notamment sur l'instauration de nouveaux espaces sans tabac, dans les parcs, les abribus, les abords des écoles, mais aussi des bibliothèques.
11/08/2025, 10:03
Le futur doit-il forcément être sombre ? Face à la déferlante de récits dystopiques dépeignant un monde post-apocalyptique ravagé par le climat, certains auteurs ont choisi de renverser la perspective. C’est ainsi qu’est né le courant Solarpunk, un mouvement artistique et littéraire qui propose des univers futurs harmonieux, écologiques et inclusifs.
10/08/2025, 09:35
Au Japon, La Cour supérieure de la propriété intellectuelle a rappelé que, même dans l’univers haut en couleur du manga, les règles ne sont pas optionnelles. Elle a en effet confirmé, ce 28 juillet, la condamnation avoir mis en ligne, sans autorisation, des œuvres de trois mangakas… sur une plateforme spécialisée dans les contenus érotiques.
10/08/2025, 09:03
En Chine, la sentence est tombée comme un générique de fin abrupt : le 4 juillet dernier, le tribunal intermédiaire de Chengdu a confirmé la condamnation d’un homme reconnu coupable d’avoir opéré Sakura Dongman (imomoe.ai), l’un des plus gros sites pirates d’anime japonais traduits en mandarin.
10/08/2025, 08:56
Steamboat Evil est une relecture fantaisiste et légèrement macabre de l’iconique dessin animé de Walt Disney Steamboat Willie : l'artiste italien Marco Fontanili injecte de son penchant dark horror dans une esthétique expressive... et muette. Dans une ambiance inédite, il rend hommage à la souris la plus célèbre de l’histoire de l’animation. Et chance : cet ouvrage sort bientôt en France !
08/08/2025, 19:29
Le décret n° 2025-776 du 7 août 2025, pris par le Premier ministre François Bayrou, introduit une « aide financière exceptionnelle » à destination des entreprises de la Martinique. Cette subvention prendra en charge jusqu'à 15.000 € de perte de chiffre d'affaires suite aux manifestations contre la vie chère, en octobre et novembre 2024, et aux couvre-feux instaurés par la préfecture.
08/08/2025, 14:35
ActuaLitté était invité par l'Institut français en Inde (IFI), un des 98 établissements de la diplomatie culturelle française, pour découvrir le réseau de résidences « Villa Swagatam », déployé dans le but de favoriser les échanges franco-indiens. L'occasion de comprendre un peu mieux comment la littérature peut concrètement créer des ponts entre deux pays.
08/08/2025, 14:20
Lorsque la rentrée approche, un silence inquiétant s’installe dans les écoles du comté de Broward — une liste de 55 livres a été supprimée des bibliothèques scolaires, tandis que le débat sur la censure gagne du terrain. Pas une simple affaire de rayons à vider : plutôt une attaque en règle contre la liberté d’expression, des droits parentaux et de l’éducation.
08/08/2025, 13:49
L'auteur de polars américain James Patterson et la journaliste d’investigation Vicky Ward (CNN) annoncent l’écriture d’un ouvrage consacré à l’assassinat du PDG de UnitedHealthcare, Brian Thompson, tué en pleine rue à Manhattan en décembre 2024.
08/08/2025, 12:02
Ervin Rustemagić, éditeur, agent de droits et distributeur de bandes dessinées bosnien, s’est éteint le 26 juillet 2025 à l’âge de 73 ans, après une longue maladie. Figure discrète mais incontournable, il fut un acteur central de la diffusion internationale de la BD et un témoin direct du siège de Sarajevo, auquel il survécut.
08/08/2025, 11:59
L’archipel nippon, régulièrement frappé par les typhons, tsunamis et autres caprices du ciel, a depuis longtemps intégré la puissance de la nature dans son imaginaire. Pas étonnant que mangas et anime regorgent d’histoires écologiques, où l’environnement est à la fois source de menace et de merveilleux.
08/08/2025, 10:52
Le groupe Vivendi aurait trouvé preneur pour le bâtiment du 8, rue d'Assas, dans le 6e arrondissement de Paris, qui abritait notamment le siège historique des éditions Hatier. Une promesse de vente aurait été signée par la société de gestion d'actifs immobiliers Invested Partners, pour une somme de 38 millions €.
08/08/2025, 10:46
Une ombre plane sur les rayonnages des librairies de Srinagar, capitale du Cachemire, et dans la vallée. Les autorités indiennes ont récemment imposé l’interdiction de 25 ouvrages, y compris ceux d'Arundhati Roy, Prix Booker 1997, les accusant de véhiculer de « fausses histoires ». Et plus grave peut-être, d'encourager le « sécessionnisme », dans une région à majorité musulmane et hautement disputée.
08/08/2025, 09:35
Le tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé, le 21 juillet 2025, la liquidation judiciaire de la société Chic Médias. Fondée en 2008 par Bruno Chibane, l’entreprise était installée rue du Fossé des Treize à Strasbourg et spécialisée dans la création de contenus éditoriaux : magazines, livres, projets multimédias et autres événements culturels.
07/08/2025, 18:33
En Israël, l'opposition à la posture agressive du gouvernement Netanyahou et à la guerre à Gaza se manifeste sous différentes formes. Plus d'un millier d'artistes, et notamment des auteurs, ont choisi de signer une pétition appelant à mettre fin à « l’horreur à Gaza ». Pointant « le meurtre d’enfants et de civils » ou encore la famine, le texte a suscité une vive réaction de rejet des autorités et de leurs soutiens.
07/08/2025, 11:12
Aux États-Unis, le monde des comics – ces bandes dessinées souvent peuplées de super-héros en cape – n’est pas resté totalement imperméable aux enjeux climatiques. Certes, longtemps, le sujet est resté en arrière-plan ou traité de manière allégorique.
07/08/2025, 08:47
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a infligé en début de semaine une amende de 3,9 millions € à Fnac Darty, pour retards dans le paiement des factures de ses fournisseurs. Le groupe a aussitôt annoncé qu’il « contestera » ces décisions « devant les juridictions compétentes ».
06/08/2025, 17:58
Sous le slogan nationaliste « La Pologne d'abord, les Polonais d'abord », le candidat conservateur Karol Nawrocki s'est attiré la majorité des suffrages lors de l'élection présidentielle de juin dernier. Historien de formation, il est un auteur prolifique dans son pays, aux thèses et pratiques parfois controversées.
06/08/2025, 15:43
Ils ont bercé l’enfance de plusieurs générations, et n’ont pas pris une ride. Créés à la fin des années 1960 dans une brasserie parisienne, les Barbapapa, personnages métamorphes et multicolores aux convictions écologiques précoces, célèbrent cette année leur 55e anniversaire. Portée et réinventée par les enfants de leurs créateurs, cette saga familiale continue de traverser les générations avec une étonnante vitalité, en phase avec les sensibilités contemporaines de la jeunesse.
06/08/2025, 15:22
Alors que les bibliothèques françaises s’interrogent de plus en plus sur leur impact environnemental, un projet inédit voit le jour : une calculette carbone adaptée à leur spécificité. Portée par l’Association des Bibliothécaires de France, la FNADAC, le ministère de la Culture et l’INET, cette initiative s’appuie sur un questionnaire participatif ouvert jusqu’au 1er septembre 2025.
06/08/2025, 12:42
La maison d'édition québécoise Les 400 Coups, qui fête ses 30 ans d'existence en 2025, a reçu un beau cadeau : elle figure en effet parmi les éditeurs finalistes de l'ABC International Excellence Award for Accessible Publishing. Cette récompense distingue les structures et initiatives particulièrement engagées pour l'accès de tous et toutes aux livres et à la lecture.
06/08/2025, 10:22
Mi-juillet, sept organisations belges représentant des ayants droit, notamment des éditeurs et des auteurs, ont obtenu une ordonnance de blocage de cinq sites diffusant sans autorisation des œuvres protégées par le droit d'auteur. Une décision importante, assortie d'un suivi de son exécution par le SPF Économie, afin de lutter contre le phénomène des sites miroirs.
05/08/2025, 16:25
19 Commentaires
Ingrid
13/08/2025 à 09:34
Un peu trop facile comme défense de la libraire. Refaat Alareer était un proche du Hamas alors si on commence aussi à en faire l’éloge, cela va être difficile de garder son sang-froid. De plus, qui dit que ces dégradations viennent d’extrême droite ? On peut très bien être au centre ou de droite et ne pas accepter l’antisémitisme de cette librairie qui prône la haine puis se victimise ensuite. Il faudrait assumer à un moment donner de vendre des torchons pareils qui si on entre dans le texte sont au-delà d’orientés. La librairie a une responsabilité morale et doit assumer ses ventes. On ne vous soutiendra pas Violette and Co.
rez
13/08/2025 à 10:13
d'accord. Remplace Gaza par Varsovie, netanyahu par hitler (au présent il n'y a pas beaucoup de différences entre les 2 "blocages") et reviens poster ce commentaire.
Ingrid
13/08/2025 à 10:23
On entend ce discours toute l’année chez LFI. Essaie d’être plus original pour monter ton niveau de culture géopolitique.
Marie
13/08/2025 à 10:24
Un peu trop facile comme accusation d'antisémitisme. Parlez pour vous, ici on soutient Violette and co :)
Ingrid
13/08/2025 à 11:05
Aucun auteur isréalien, ni juif dans cette librairie : surement une première en France. Je crois que cela est déjà assez équivoque. Par contre les livres faisant propagande pour le Hamas sont foison. Quand on connait le gout des gazaouis et du Hamas pour la cause LGBT on marche vraiment sur la tête. Masochisme en folie.
R.
13/08/2025 à 12:01
"Aucun auteur isréalien, ni juif dans cette librairie : surement une première en France."
Il y au moins du Ilan Pappe en vitrine de la librairie...
"Quand on connait le gout des gazaouis et du Hamas pour la cause LGBT on marche vraiment sur la tête. Masochisme en folie. "
C'est à la Pride de Tel Aviv qu'un activiste israelien a tué des personnes LGBTI https://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2015/07/30/six-personnes-poignardees-lors-de-la-gay-pride-de-jerusalem_4705306_3218.html . En Israel, il n'y a pas le mariage pour tous non plus.
Et de manière générale, je ne vois pas pourquoi un peuple devrait être annihilé sous prétexte que ses dirigeants seraient hostiles aux personnes LGBTI... Dans ce cas là, il faudrait annihiler l'Italie de Meloni, la Hongrie de Orban, la Slovaquie de Fico, les USA de Trump, la Russie de Poutine... Ainsi que toutes les collectivités et circonscriptions dont les élus sont des anciens de La Manif Pour Tous...
R.
13/08/2025 à 10:28
Alors on n'est plus contre la cancel culture ???
D75
13/08/2025 à 12:01
Votre message semble être "ils l'ont bien cherché".
Je suis désolé, nous sommes en démocratie, si "menacer de brûler une librairie, les menaces de mort en privé sur leur compte de réseau sociaux, etc..." est normal pour vous, il faut vous poser des questions ...
Ingrid
13/08/2025 à 12:21
Elles ne l'ont pas bien cherché mais elles attisent la haine avec ce genre de livre. Encore personne ici et ailleurs n'a été capable de me prouver que l'intérieur du livre n'est pas immonde, abjecte et antisémite. Vous répondez tous sur d'autres sujets car vous savez pertinemment que la faute est présente. Ce que je dénonce c'est la victimisation alors qu'elles ont agité le drapeau sans jamais 1; s'excuser. 2; remettre en question ce livre. 3. En défendant des "écrivains" proches du Hamas; 4. etre écrivain n'exonère en rien surtout quand on soutient un mouvement TERRORISTE. le bataclan a été oublié apparemment par beaucoup de français. Le hamas utilise la même propagande que l'état islamique et Al Qaida avant lui. 5. Attiser le feu et l'antisémitisme permet à ceux qui se sentent visés à se défendre. Quand on est adulte, humain, on s'excuse et on assume au lieu de se victimiser. La première infraction est celle de la librairie.
Do75
13/08/2025 à 12:48
On parle d'une devanture attaquée à l’acide !
Si au moins, vous aviez posté dans votre commentaire, un message qui clairement se positionnait contre ces attaques, je pourrai comprendre vos reserves mais votre commentaire ne l'a pas fait...
D75
13/08/2025 à 13:04
"La première infraction est celle de la librairie". Vous vous rendez compte de ce que vous avez posté ? Infraction devant quoi ? Pas la loi en tout cas donc ils sont menacés de mort, une façade attaqué à l'acide mais vous parlez d'infraction de la librairie...
léa
13/08/2025 à 18:50
Quand on est adulte, humain. On ne ferme pas les yeux face à un génocide. On ne regarde pas des gens mourir sous des bombes ou mourir de faim, sans rien faire. On prend position, on appelle au cesser le feu, à l'arrêt du massacre. C'est ça être humain.
Louis
13/08/2025 à 10:10
Ou sont les défenseurs de la librairie indépendante et de la liberté d’expression ? Aucun soutien du ministère de la culture ? Une fois de plus ceux qui expriment leur solidarité a un peuple martyrisé depuis des décennies sont intimidés et bâillonnés sous des prétextes fallacieux.
R.
13/08/2025 à 10:33
Et c'est pas la première fois en plus https://actualitte.com/article/124463/librairie/hamas-violeur-les-lecteurs-defendent-leur-librairie-vandalisee
D'ailleurs, Les jours heureux a été dégradée car elle présentait un livre consacré aux objecteurs de conscience israeliens, et ça a suffi à les faire traiter de "complices du Hamas"...
On voit donc qu'il y a un chantage. Soit on accepte l'anéantissement du peuple palestinien, soit on est "hamas-terroriste-violeur-islamiste" bla bla bla
Cyril Balcon
14/08/2025 à 02:27
Oui oui on connait les "Free Gaza/Palestine mais pas antisémite juste antisioniste" ils pullulent sur les RS sans JAMAIS mettre le drapeau Palestinien et Israélien côte à côte (on comprends très vite à qui on a faire).
R.
14/08/2025 à 07:48
Vos amis ont dégradé une librairie car elle présentait un livre autour d'ISRAELIENS POUR LA PAIX.
Stoppez le bla bla, vous n'en avez rien à faire de l'antisémitisme, on le sait très bien
Cyril Balcon
13/08/2025 à 12:27
"From the River to the Sea" devrait être considéré comme un appelle au génocide de tous les Juifs au moins de tous les Israéliens, c'est une abomination/horreur défendu par "la nouvelle gauche"🤮
léa
13/08/2025 à 18:43
Vous affabulez complètement, rien dans cet ouvrage n'appelle au génocide des juifs ou des israéliens. Il parle simplement du peuple palestinien, de son histoire et de l'oppression dont il est victime actuellement
Cyril Balcon
13/08/2025 à 12:29
"Violette and Co" devrait être boycotté pas harcelé cependant.