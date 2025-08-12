Paris : la librairie Violette and Co dénonce “une campagne d'intimidation

Ce 11 août, sur le réseau social Instagram, la librairie Violette and Co, installée dans le 11e arrondissement de Paris, a dénoncé « une campagne d’intimidation, de harcèlement, de cyberharcèlement, de dégradations et de menaces de l’extrême droite pour avoir mis des livres sur la Palestine en vitrine ».

À partir du mois de juin 2025, l'enseigne, qui se présente comme une librairie-café féministe, lesbienne et LGBTQIA+, a composé une vitrine estivale, « avec des livres sur l'extrême droite, le racisme, le colonialisme, la Palestine et des romans d'auteurices féministes et queer arabes et/ou d'origine d'Afrique du Nord et d'Asie du Sud-Est pour lutter contre les discours homonationalistes et fémonationalistes ».

Colorier et apprendre

Parmi les titres présentés, l'un d'entre eux a retenu l'attention après la diffusion de plusieurs photographies par un compte du réseau social X, le 7 août dernier : From the River to the Sea, un livre de coloriage cosigné par Nathi Ngubane et Azad Essa, publié par la maison d'édition Social Bandit Media. Ouverte en 2018, cette structure se présente comme un collectif indépendant, basé « entre Johannesburg et New York ».

Imaginé par Nathi Ngubane — ou Nkosinathi Ngubane —, auteur et illustrateur sud-africain, From the River to the Sea fait suite à une commande de son éditeur, après une première collaboration sur des ouvrages publiés lors de la pandémie de Covid-19, Duma says. « Notre but était de créer un ouvrage d'activités accessible aux enfants, qui leur apprendrait aussi des choses sur la lutte de la Palestine pour la liberté », expliquait Nathi Ngubane au Mail & Guardian en juin 2024.

La création de l'album découlerait, selon l'auteur, de la procédure engagée par l'Afrique du Sud contre l'État d'Israël, le 29 décembre 2023, devant la Cour internationale de justice, accusant notamment ce dernier de ne pas respecter la Convention contre le génocide à l'égard des Palestiniens de la bande de Gaza. Rappelons que, le 26 janvier 2024, la Cour internationale de justice avait ordonné à Israël de prendre des mesures pour empêcher tout acte génocidaire et assurer un accès humanitaire à Gaza.

Le titre présente différentes illustrations à colorier, des espaces pour dessiner, et de courts textes explicatifs : on y retrouve plusieurs figures palestiniennes, comme Edward Wadie Saïd (1935-2003), la journaliste Shireen Abu Akleh (1971-2022) ou encore l'écrivain Refaat Alareer (1979-2023), ces deux derniers ayant perdu la vie suite à des frappes israéliennes.

Un livre de coloriage polémique

Dès sa parution, d'abord en Afrique du Sud, From the River to the Sea a suscité la polémique. Le Conseil des députés juifs d'Afrique du Sud, qui défend les intérêts de la communauté juive dans le pays, avait dénoncé un titre « appelant à l'oblitération des Juifs sur notre terre historique et légitime ». Une posture à laquelle l'organisation South African Jews for a Free Palestine (Juifs sud-africains pour une Palestine libre) avait répondu, évoquant pour sa part « une publication bien documentée et très bien produite ».

Le seul titre de la publication, From the River to the Sea, suffirait à la disqualifier. Signifiant De la rivière à la mer, l'expression a été utilisée par l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) qui, dans les années 1960, revendiquait la création d'un État s'étendant de la mer Méditerranée au Jourdain (fleuve ou rivière).

À LIRE - Actes Sud visée par le CRIF : une BD sur Gaza mise en cause

Un temps repris par le Likoud, parti israélien aujourd'hui présidé par Benyamin Nétanyahou, pour défendre un État strictement juif, le slogan a ensuite été utilisé par le Hamas, mouvement islamiste et nationaliste palestinien. Aujourd'hui, son utilisation est donc particulièrement polémique, puisqu'il peut, au choix, être qualifié de soutien au terrorisme ou d'appel à la création d'un État démocratique, dans lequel Israëliens et Palestiniens cohabiteraient avec les mêmes droits, comme le soulignait Libération en 2023.

Certains commentateurs relient l'ouvrage à une « propagande terroriste », sans avancer d'éléments pour accréditer cette lecture. Les bénéfices des ventes de l'ouvrage, selon l'éditeur, sont versés à Penny Appeal South Africa, une ONG qui mène des actions humanitaires, notamment dans la bande de Gaza. La librairie Violette and Co, sur Instagram, précise qu'elle « ne prend pas de pourcentage sur les ventes, qui seront entièrement reversées à des cagnottes de dons pour Gaza ».

</center>

D'après la quatrième de couverture du titre, la publication est également soutenue par l'organisation FOA — Friends of Al Aqsa, une ONG britannique fondée en 1997 par Ismail Patel, particulièrement active dans la dénonciation de la situation à Gaza.

Des « dégradations » au « harcèlement »

Après la diffusion du message sur X pointant la présence du livre de coloriage From the River to the Sea, de nombreux articles relaient l'information, en particulier du côté de médias d'extrême droite, comme Le Journal du Dimanche ou CNews.

Dans sa publication sur Instagram, la librairie indique que ces publications ont alimenté « le harcèlement » et relayé « de fausses informations ». Dès le 6 août, le commerce assure en effet avoir reçu la visite d'« un groupe de cinq personnes venues à la librairie pour nous intimider ». Dans la nuit du 7 au 8 août, la vitrine de la librairie a été plus directement visée, « taguée à la peinture à l'acide avec les inscriptions “ISLAMO COMPLICE” et “HAMAS VIOLEUR” »

Parmi les fausses informations diffusées, selon la librairie, l'idée que le commerce serait subventionné par la mairie de Paris, à hauteur de 17.500 € en 2025. L'association Violette and Co est en effet la véritable destinataire de cette aide, versée pour soutenir l'organisation d'« actions culturelles et lutte contre les discriminations sexistes, LGBTQIA+phobes et racistes ».

</center>

« Accompagnées par des avocat·es, nous avons évidemment porté plainte auprès du procureur de la République et nous espérons que nous pourrons identifier les auteurices de ces tags, afin de les empêcher de s'en prendre à d'autres lieux », expliquent les libraires, en soulignant le coût important du remplacement de la vitrine. « Nous sommes consternées qu'un livre de coloriage choque plus qu'un génocide », terminent-elles.

À LIRE - Acharnement ? Nouveau raid policier contre une librairie palestinienne

Nous avons fait parvenir des questions à la librairie par mail, restées sans réponse, et n'avons pas réussi à joindre l'enseigne pour obtenir des précisions.

Photographie : couverture de la version anglophone de From the River to the Sea, de Nathi Ngubane et Azad Essa, et une des illustrations du livre, qui présente l'écrivain palestinien Refaat Alareer, tué le 6 décembre 2023 par une frappe israélienne

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com