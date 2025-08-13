2000 € l'ouvrage : sur Amazon, le prix unique du livre ?

Parmi les arguments commerciaux développés par Amazon pour vanter ses services, la livraison rapide et gratuite, ou encore la disponibilité des produits rivalisent avec l'assurance de trouver, sur la plateforme, les prix les plus bas.

De riches lectures

En la matière, un ouvrage neuf vendu 2000 € semble quelque peu prohibitif : c'est pourtant le tarif affiché pour Les enfants expatriés, de Cécile Gylbert, publié par les Éditions du Net. Pas vraiment une bonne affaire, puisque la maison d'édition propose le même titre au prix de 18 €, au format broché, comme l'exemplaire mis en avant sur Amazon.

Capture d'écran du site Amazon, réalisée le 5 août dernier

Le prix de 2000 € a été fixé par un vendeur tiers, qui utilise la marketplace d'Amazon pour son activité de revente de livres. L'ouvrage est en effet d'occasion, une information que le site ne met pas vraiment en avant, mais cet état permet de choisir le tarif de vente de son choix. Quant à l'exemplaire vendu par l'éditeur sur Amazon, au prix fixe de 18 €, il est catégorisé au format poche, alors qu'il s'agit également d'une édition brochée.

« Amazon a changé la catégorisation du titre, c'est manifeste », souligne Henri Mojon, président des Éditions du Net, contacté par ActuaLitté. « Mon offre est présentée comme un exemplaire de poche, alors qu'elle n'en a aucune des caractéristiques. »

Pire encore, sur la page d'un autre titre proposé, là encore, à 2000 € pour un exemplaire de seconde main, l'offre de l'éditeur s'est retrouvée sanctionnée et désactivée par Amazon pour... « une possible erreur de prix bas ». Immersion d'un maton, de Fabrice Jalwin, est en effet vendu au tarif de 12 €, en neuf, par les Éditions du Net... Une belle affaire !

Le président des Éditions du Net a reçu plusieurs alertes de désactivation d'offres pour une « possible erreur de prix bas » et assure qu'Amazon affiche « des dizaines et dizaines de pages avec des références des Éditions du Net à plus de 1000 € ». Contactés, les services d'Amazon n'ont pas fourni de justifications concernant les désactivations des offres de l'éditeur, renvoyant simplement à une page d'aide destinée aux vendeurs utilisant ses services.

Un prix unique à géométrie variable

Les cas évoqués ci-dessus, déjà risibles, portent toutefois sur des exemplaires présentés comme « de seconde main », qui ne sont donc plus concernés par la loi sur le prix unique du livre, en vertu de laquelle l'éditeur fixe le tarif de vente d'un titre neuf, lequel s'applique ensuite à l'ensemble des vendeurs.

Henri Mojon a pourtant eu la désagréable surprise de trouver certains titres de son catalogue, présentés comme neufs sur Amazon, à des prix inférieurs à ceux qu'il avait fixés. Un exemplaire neuf de Révélations sur 50 ans d'humour, de René-Marc Guedj, s'achète ainsi à 17,41 € grâce à la boutique « monde_de_kamelia », quand l'éditeur a fixé son prix de vente à 19,90 € pour un ouvrage de première main.

Capture d'écran du site Amazon, le 13 août 2025

Sollicités sur ce cas, les services d'Amazon commentent, cette fois : « Amazon s'efforce d'offrir à ses clients la meilleure expérience d'achat possible grâce à une large sélection à des prix compétitifs. Les vendeurs tiers déterminent leurs propres prix, mais tous les nouveaux livres sur Amazon.fr sont soumis à la législation française sur le prix unique, quel que soit le vendeur (les livres d'occasion ne sont pas soumis à la législation sur le prix unique). »

Difficile, dans ce cas, de comprendre le montant affiché pour un exemplaire neuf de Révélations sur 50 ans d'humour...

Le médiateur du livre saisi

Les tarifs de vente délirants pour des ouvrages d'occasion et les infractions au prix unique du livre intriguent Henri Mojon, mais il confie être « encore plus gêné par la disparition des Éditions du Net » de la plateforme. En effet, quand les offres de l'éditeur ne sont pas désactivées pour cause de « prix trop bas », elles sont reléguées dans la partie « Autres offres D'occasion et Neuf », bien moins visible des clients.

« Les ventes Amazon représentent systématiquement 30 % des ventes librairies », confie-t-il : « En juin et juillet, mes ventes via ce canal ont baissé de 50 %, alors qu'elles ont augmenté sur d'autres canaux », ajoute-t-il, estimant que ce recul des volumes de vente tient à la relégation ou à la disparition de ses offres de la plateforme.

« En tant qu'éditeur, il devient de plus en plus dur de lutter contre Amazon », souligne Henri Mojon, déplorant que l'algorithme d'Amazon privilégie les offres des vendeurs qui expédient le plus rapidement les produits. Parce qu'elle imprime les ouvrages à la demande, la structure ne peut éviter certains délais, qui pénalisent ainsi sa présence sur la plateforme. Assurant également une activité de distribution pour des éditeurs tiers, elle pâtit de la situation, qui, selon Henri Mojon, « nous empêche ainsi de respecter nos contrats de distribution avec nos clients ».

Après une mise en demeure adressée à Amazon, mais restée sans réponse, l'éditeur s'est tourné vers le Syndicat national de l'édition (SNE), dont il est adhérent, par un courrier envoyé au président, Vincent Montagne. Contacté, le SNE n'a pas donné suite à nos questions.

Le 8 août dernier, Henri Mojon a saisi le Médiateur du livre, chargé de la conciliation des litiges portant sur l'application de la législation relative au prix du livre. Celui-ci s'est déjà intéressé à des questions relatives aux livres d'occasion et à leur commercialisation : sous son égide avait été présentée la charte relative au prix du livre, en 2017.

Amazon avait d'ailleurs cosigné ce texte, qui détaillait plusieurs engagements des vendeurs de livres, comme « l’adoption d’un mécanisme de prévention ou de notification automatisée des infractions à la législation sur le prix unique du livre », « la mise en place d’une procédure de signalement » en cas d'infraction ou encore « la distinction des offres de livres neufs et des offres de livres d’occasion », distinction qui devait être « explicitement formulée »...

Une condition loin d'être honorée, selon le président des Éditions du Net, qui a déjà contesté les méthodes d'Amazon sur sa marketplace, à l'occasion d'une assignation en intervention forcée pour « abus de position dominante », en début d'année 2021. Un différend juridique entre une éditrice et son prestataire — Les Éditions du Net, en l'occurrence — avait conduit la société à questionner l'utilisation faite par Amazon des données non publiques des vendeurs.

Une audience s'est déroulée, le 11 juin dernier, au Tribunal de commerce de Paris, dans le cadre de cette affaire, dont la conclusion est attendue le 25 septembre prochain.

En 2019, la Commission européenne elle-même s'était penchée sur l'usage fait par Amazon de ces données, avant d'estimer, l'année suivante, que celui-ci « faussait la concurrence loyale sur sa plateforme et empêchait l'exercice d'une concurrence effective ». Fin décembre 2022, la Commission avait accepté les engagements présentés par Amazon pour corriger le tir, effectifs pendant cinq ans, au minimum, avec un mandataire indépendant chargé de contrôler leur bon respect...

