Les femmes lisent presque deux fois plus que les hommes au Québec

Menée auprès de plus de 16.000 personnes âgées de 15 ans et plus, l’Enquête québécoise sur les loisirs culturels et le divertissement (EQLCD), réalisée par l’Observatoire de la culture et des communications de l’Institut de la statistique du Québec, dresse un panorama complet des pratiques culturelles de la population en 2024.

Elle explore les jeux vidéo, les contenus télévisuels, le cinéma, la radio, ou encore les balados chez nos amis d'outre-Atlantique et les podcasts chez nous. Mais aussi la musique, la fréquentation des lieux et événements culturels ou des spectacles en arts de la scène. Parmi tous ces volets, celui consacré à la lecture et à l’écoute de livres révèle des tendances marquées, au cœur de notre article.

Ces données confirment que la lecture demeure une pratique culturelle largement partagée au Québec, mais que son intensité, ses formes et ses supports varient sensiblement selon les profils sociodémographiques.

Si la majorité lit au moins occasionnellement, les écarts entre hommes et femmes, entre niveaux de scolarité, groupes linguistiques et tranches de revenus traduisent l’influence déterminante de facteurs éducatifs, économiques et culturels sur l’accès au livre. Le goût prononcé pour les romans et nouvelles, conjugué à des motivations où le plaisir et la détente dominent, montre que la lecture reste avant tout une activité de loisir, même si la recherche de connaissances occupe une place importante.

L’écosystème québécois bénéficie d’un réseau dense, avec plus de 200 librairies et 1000 bibliothèques publiques desservant 97 % de la population, offrant un accès à plus de 42 millions de livres imprimés et numériques. Plus d’une centaine de maisons d’édition publient chaque année près de 7700 titres couvrant tous les genres littéraires.

Cependant, le poids non négligeable des obstacles – désintérêt, coût, manque de temps – rappelle que l’offre et la médiation doivent continuer à se renouveler pour toucher les publics les plus éloignés, notamment les jeunes adultes dont la fidélité à la lecture pourrait s’éroder avec l’âge.

En détails

Selon l’étude, environ 82 % des personnes âgées de 15 ans et plus ont lu un livre, imprimé ou numérique, sur leur temps libre au cours des 12 mois précédant l’enquête. Les femmes sont proportionnellement plus nombreuses que les hommes à lire (89 % contre 75 %), et elles lisent aussi plus souvent : 31 % d’entre elles déclarent lire tous les jours ou presque, contre 15 % des hommes.

La lecture tend à augmenter avec le diplôme : 68 % des personnes sans diplôme lisent des livres, contre 75 % des diplômés du secondaire, 85 % des titulaires d’un diplôme collégial et 93 % des diplômés universitaires.

Le revenu du ménage joue également : 89 % des personnes vivant dans un foyer à revenu élevé lisent des livres, contre 77 à 82 % pour les autres catégories. Les personnes nées au Québec sont légèrement moins nombreuses à lire (80 %) que celles nées à l’extérieur (88 %). La pratique est aussi plus forte dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal (85 %) et dans les autres RMR (83 %) que dans les zones hors RMR (75 %).

La langue parlée à la maison influence la lecture : 79 % des personnes parlant uniquement le français lisent des livres, contre 88 % à 90 % pour les autres groupes linguistiques. Environ 64 % des lecteurs lisent surtout en français, 17 % surtout en anglais, 16 % dans les deux langues et 3 % dans une autre langue. Cette proportion varie fortement selon l’âge : 48 % des 15-29 ans lisent principalement en français, contre 79 % des 75 ans et plus.

Genres et habitudes

Les romans et nouvelles sont le genre le plus lu (36 %), suivis par les livres de développement personnel (17 %) et les ouvrages pratiques tels que cuisine, décoration ou voyage (15 à 16 %). Les préférences varient selon l’âge : les romans séduisent particulièrement les plus âgés (40 % des 60-74 ans et 44 % des 75 ans et plus), tandis que les 45-59 ans sont les plus enclins à lire du développement personnel (20 %). Les bandes dessinées sont davantage prisées par les 15-29 ans (15 %), et les livres jeunesse par les 30-44 ans (20 %). Les biographies attirent surtout les 75 ans et plus (19 %).

Les principales raisons de lire sont le plaisir et le divertissement (82 %), la détente et l’évasion (80 %) et l’acquisition de connaissances (71 %). Les motivations varient selon l’âge : les 15-29 ans lisent moins souvent pour apprendre (62 %) et davantage pour passer le temps (64 %), tandis que les 30-44 ans se distinguent par la lecture à leurs enfants (50 %).

Parmi les 18 % de Québécois qui n’ont pas lu de livres durant l’année, 71 % invoquent un manque d’intérêt, 61 % le prix trop élevé et 44 % le manque de temps. Ce dernier frein touche surtout les 30-44 ans (60 %) et les 45-59 ans (51 %). Les difficultés de lecture sont plus souvent citées par les 75 ans et plus (29 %) et par les 15-29 ans non lecteurs (21 %).

Lecture numérique et audio

Le livre numérique séduit 24 % de la population, principalement les 15-29 ans (32 %) et les 30-44 ans (28 %). Sa pratique est plus répandue chez les diplômés universitaires (32 %), dans les ménages de quatre personnes et plus (31 %), et chez les personnes vivant à Montréal (28 %). Les personnes nées à l’extérieur du Québec (34 %) et celles parlant une autre langue que le français (29 à 36 %) sont proportionnellement plus nombreuses à adopter ce format.

L’écoute de livres audio concerne 15 % des Québécois, avec une forte présence chez les 15-29 ans (21 %) et les 30-44 ans (20 %). Elle diminue nettement avec l’âge (7 % des 60-74 ans et 5 % des 75 ans et plus) et est plus fréquente chez les diplômés universitaires (20 %). Montréal concentre là aussi les plus forts taux d’adoption (18 %), tout comme les ménages à revenu élevé (19 %).

Un Québec largement connecté

Au-delà de la lecture, l’Enquête québécoise sur les loisirs culturels et le divertissement montre un pays où le numérique domine largement. En 2024, 96 % des habitants utilisent Internet à des fins personnelles et 89 % sont actifs sur les réseaux sociaux, un taux qui grimpe à 98 % chez les 15-29 ans. Plus de la moitié de la population (54 %) joue à des jeux vidéo et près d’une personne sur deux (49 %) écoute des balados, cette pratique étant particulièrement populaire chez les jeunes adultes et les ménages à revenu élevé.

À LIRE - 3 millions de prêts : le livre numérique s’ancre dans les écoles du Québec

Les habitudes audiovisuelles confirment la montée en puissance des plateformes : 73 % des Québécois vivent dans un foyer abonné à un service non québécois de diffusion numérique, contre 67 % à la télévision traditionnelle, encore largement dominante chez les plus âgés. La musique reste omniprésente, écoutée par 96 % de la population, dont 69 % disposent d’un abonnement payant à une plateforme de streaming.

Le cinéma attire toujours : 70 % des Québécois s’y sont rendus au moins une fois en 2024, un chiffre qui atteint 89 % chez les 15-29 ans. Les musées et expositions rassemblent 51 % de la population, avec une fréquentation plus forte chez les personnes nées à l’extérieur du Québec. Mais l’étude révèle aussi un recul du contenu québécois dans les choix culturels : seuls 23 % des téléspectateurs, 31 % des auditeurs de musique et 63 % des lecteurs privilégient principalement des œuvres locales.

Par Hocine Bouhadjera

