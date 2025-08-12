Dalloway : Cécile de France et Mylène Farmer chez Tatiana de Rosnay

Paru en 2020 aux éditions Robert Laffont/Héloïse d'Ormesson, Les Fleurs de l'ombre, de Tatiana de Rosnay, traite d'un sujet très contemporain, les intelligences artificielles et leurs effets sur notre psyché... Yann Gozlan s'est emparé du livre pour le scénario de son prochain film, Dalloway.

Avec Nicolas Bouvet (Boîte noire, 2021 ; Demain tout commence, 2016) et Thomas Kruithof (Les Promesses, 2021), il a adapté l'ouvrage et ses personnages pour le grand écran, afin de proposer un film de science-fiction qui flirte avec l'horreur psychologique.

Au casting, aux côtés de Cécile de France, Lars Mikkelsen, Anna Mouglalis ou encore Frédéric Pierrot.

Par Antoine Oury

