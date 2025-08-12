Dalloway : Cécile de France et Mylène Farmer chez Tatiana de Rosnay

Le réalisateur Yann Gozlan a jeté son dévolu sur Les Fleurs de l'ombre, de Tatiana de Rosnay, pour le scénario de son film Dalloway, attendu en salles le 17 septembre prochain. Cécile de France y incarne une romancière rendue paranoïaque par une intelligence artificielle à laquelle Mylène Farmer prête sa voix...
Le 12/08/2025
Publié le :
12/08/2025 à 13:18
Paru en 2020 aux éditions Robert Laffont/Héloïse d'Ormesson, Les Fleurs de l'ombre, de Tatiana de Rosnay, traite d'un sujet très contemporain, les intelligences artificielles et leurs effets sur notre psyché... Yann Gozlan s'est emparé du livre pour le scénario de son prochain film, Dalloway.
Avec Nicolas Bouvet (Boîte noire, 2021 ; Demain tout commence, 2016) et Thomas Kruithof (Les Promesses, 2021), il a adapté l'ouvrage et ses personnages pour le grand écran, afin de proposer un film de science-fiction qui flirte avec l'horreur psychologique.
Au casting, aux côtés de Cécile de France, Lars Mikkelsen, Anna Mouglalis ou encore Frédéric Pierrot.
Paru le 12/05/2021
347 pages
8,70 €
