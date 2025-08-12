Et si Madame Bovary se lisait… selon l'ordre alphabétique ?

On imagine volontiers Georges Perec penché sur cet ovni littéraire. Lui qui s’imposait des règles absurdes en littérature, jusqu’à écrire un roman entier sans utiliser la lettre « e », aurait reconnu en Ambroise Perrin un compagnon d’aventure. Dans Madame Bovary dans l’ordre, publié aux éditions Bourg Blanc, le Strasbourgeois reprend patiemment les mots du chef-d’œuvre de Flaubert, les compte, les classe et les aligne.

Le résultat se lit comme un dictionnaire. Si l’ouvrage n’a peut-être aucune utilité pratique, il offre néanmoins un éclairage original sur l’usage du vocabulaire dans Madame Bovary. On y apprend, par exemple, que le pronom « elle » apparaît 2124 fois, le mot « âme » 35 fois, et que le mot « cul » n’est employé qu’une seule fois — fait surprenant pour un roman centré sur l’adultère. « Gustave Flaubert a dit qu’il avait écrit sur rien en sondant la banalité du quotidien. J’ai voulu rendre hommage à ce “rien” » philosophe Ambroise Perrin dans les colonnes de France 3 Grand Est.

Pour cette réécriture intégrale, il lui a fallu 56 mois de travail. Il raconte avoir mobilisé « des puissants ordinateurs de l’armée française pour effectuer la mise en page, car même pour l’IA, la démarche était impossible à réaliser, car elle ne relève d’aucune logique ».

Un demi-millier de Madame Bovary

Mais la fascination de l’auteur pour Madame Bovary va plus loin. Ancien journaliste et conseiller politique, il vit au milieu de plus de 500 éditions du roman, collectées aux quatre coins du monde par ses amis et connaissances au fil de leurs voyages. Dans son appartement du quartier Golbery, à Strasbourg, ces exemplaires s’entassent dans des cartons et des sacs, formant peu à peu un véritable musée improvisé.

C’est à la suite d’une rencontre avec un comédien au festival d’Avignon que sa passion pour Madame Bovary a vu le jour. Le comédien lui avait alors lancé : « Quoi, tu ne connais pas Madame Bovary et tu es journaliste ? La honte. Lis ! Tu t’en fiches de l’histoire, elle est ennuyeuse. Tu regardes juste le style. C’est le style qui produit du sens. »

Un autre projet, encore plus insolite

Ambroise Perrin ne s’est pas arrêté au livre. Il a également fait imprimer l’intégralité du roman en 16 colonnes sur une affiche de 70 × 100 cm, un exploit typographique. « Je n’ai trouvé qu’un seul imprimeur capable de la réaliser », précise-t-il. Cette production est réalisée avec une encre spéciale pour billets de banque « pour que les lettres ne bavent pas », tant la police est petite.

Son prochain projet prend déjà forme. Il rassemblera les visages d’Emma Bovary tels qu’ils apparaissent dans ses centaines d’éditions, du profil serbe des années 1930 à des portraits directement inspirés de la Joconde.

