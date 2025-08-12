Bardella, du fromage et des sardines : un panier garni qui finit au tribunal

Ces affaires sont survenues fin novembre 2024 : dans le cas des vols comestibles, elles ont été réalisées dans un Carrefour Market - qui n'existent donc pas seulement dans le quartier d'Alain Souchon, dans celui de l’ouvrage programmatique du président du Rassemblement national, dans la librairie Martelle, installée 3 Rue des Vergeaux à Amiens.

Un « geste politique »

Une libraire de l’enseigne explique au Courrier Picard qu'en deux jours, l'accusé avait volé six livres, avant de l'intercepter avec un septième exemplaire dans sa besace. Il l’aurait rendu, mais aurait refusé de payer les six autres, avant de bousculer une vendeuse et de prendre la fuite. Elle précise l’avoir identifié comme un étudiant à la faculté d’art. Un employé du Carrefour Market affirme l’avoir également reconnu.

Le mis en cause répond : « J’avais faim, j’ai proposé de payer mais ils m’ont agressé. Je n’ai fait que me défendre et prendre la fuite. » Le commerçant conteste de son côté cette version, évoquant « une résistance violente » et « aucune volonté de régler la marchandise ».

Concernant ce choix de dérober des exemplaires du premier ouvrage de Jordan Bardella, il admet en avoir volé un, et revendique un « geste politique ». Il raconte qu’avec d’autres militants d'extrême-gauche, il avait déplacé plusieurs exemplaires dans des recoins obscurs de la librairie, côté BD ou rayons scolaires, pour saboter la sortie de l’ouvrage. Il nie par ailleurs avoir fait tomber une employée.

Les faits les plus graves qui lui sont reprochés lors de son audience ne sont pas celles-ci : sa possible participation aux émeutes survenues à Saint-Leu, dans la nuit du 31 mai au 1er juin, après la victoire du PSG contre l’Inter en Champions League. Selon l’accusation, il aurait notamment volé et dégradé les tables et chaises d’un bar, le Lobby, et jeté des projectiles sur les policiers.

Là-encore, il conteste les accusations, quand la police affirme l’avoir reconnu, visage à moitié masqué et lunettes de piscine sur le nez, lors de l’érection d’une barricade. Une perquisition à son domicile a permis de retrouver une grenade de police dégoupillée, un masque de plongée et des vêtements correspondant à ceux vus sur une vidéo. L'accusé se défend : « Je n’y étais pas. Et il y avait des dizaines de personnes qui vivaient dans ce squat de la rue de Longueville. Ces affaires, je ne les connais pas. »

Me Sonia Houzé, pour la défense, relève que son client a été dénoncé par « les anciens renseignements généraux, pour qui il est un leader des anarchistes amiénois », ironisant : « D’ailleurs, à ce titre, je ne vois pas trop quel est le lien avec un club possédé par le Qatar ! »

La procureure a expliqué avoir « beaucoup de mal à croire à ces explications qui surviennent le jour de l’audience, quand elles sont invérifiables ».

Au final, la justice a tranché : six Bardella envolés mais pas condamnés, les émeutes effacées, et seulement un livre et quelques victuailles retenus à charge. Après délibéré, le tribunal a prononcé la relaxe pour six des sept ouvrages de Bardella ainsi que pour les émeutes de Saint-Leu. Julien a toutefois été condamné à six mois de prison avec sursis pour le vol d’un livre et celui commis au Carrefour Market.

Bukowski y verrait peut-être la preuve que, souvent, le livre flirte avec l’épicerie… Et que certains ouvrages se rapprochent dangereusement d'un fromage ou d'une boîte de sardines...

Jordan Bardella publiera un nouveau livre le 29 octobre 2025, toujours chez Fayard, moins d’un an après Ce que je cherche. L’eurodéputé, absent du Parlement européen où son parti est soupçonné d’avoir détourné 4,3 millions €, cale cette sortie avant les municipales et peut-être une campagne présidentielle...

L’ouvrage, présenté comme une série de portraits de « la France du travail », servirait surtout d’outil promotionnel pour une tournée nationale. Le précédent livre avait provoqué plusieurs polémiques : soupçons de coécriture par le journaliste Jean-François Achilli, offres de livres en échange de dons au RN, et campagne publicitaire annulée par Mediatransports pour atteinte à la neutralité. Jordan Bardella avait alors dénoncé une censure. En avril 2025, le Tribunal des activités économiques a condamné Mediatransports pour inexécution fautive, estimant que le visuel n’était pas politique.

Photographie : Jordan Bardella, le 30 mai 2022 (BootEXE, CC BY-SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com