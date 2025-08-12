FIBD 2026 : les auteurs et autrices maintiennent le boycott

La position est inchangée. Ce vendredi, le Syndicat des travailleurs et travailleuses artistes-auteurs (STAA) et le collectif Metoo BD ont réaffirmé que « le boycott est toujours d’actualité », dans les colonnes de Charente Libre. L’annonce intervient malgré les récentes évolutions autour du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême (FIBD), dont l’édition 2025 avait déjà été marquée par des tensions sur sa gouvernance.

« Sans nous, pas d’expositions, de rencontres, ni de dédicaces, et donc, pas de festival », rappellent les deux organisations, à l’origine de l’appel lancé mi-avril. Plus de 400 auteurs et autrices, dont Anouk Ricard, Grand Prix 2025, y ont apposé leur signature. Leur objectif : contraindre l’Association du FIBD à revoir le mode d’organisation de l’événement, jugé opaque et réservé à « une minorité qui l’accapare ».

Des annonces jugées insuffisantes

En juillet dernier, quelques jours après la diffusion, par l’association du FIBD, d’une consultation visant à confier l’organisation du Festival international de la bande dessinée à un nouveau prestataire, les financeurs publics de l’événement notaient « de réelles avancées dans la prise en compte de leurs différentes recommandations relatives à la transparence et à l’équité de la procédure ». Un appel à projets a ensuite été lancé, le 12 juillet, pour confier l’organisation à un nouveau prestataire à partir de 2028.

Surtout, l’organisateur historique, Franck Bondoux, fondateur de 9e Art+, a annoncé son départ prévu pour la fin 2027. De quoi, selon les financeurs, « apaiser le déroulement de l’édition 2026 », prévue du 29 janvier au 1er février.

Mais pour les signataires du boycott, ces changements relèvent davantage de la façade que de la réforme structurelle. « [Le boycott] reste le seul moyen de pression pour exiger des changements dans l’organisation du FIBD », affirment-ils.

La position des syndicats tranche avec celle des institutions publiques — Ville d’Angoulême, GrandAngoulême, Département de la Charente, Région Nouvelle-Aquitaine et ministère de la Culture — qui, dans un communiqué, annonçaient la « participation confirmée » des représentants de l’édition, des autrices et des auteurs à l’édition 2026.

Un contexte de longue défiance

Pour rappel, en janvier, une enquête de L’Humanité pointait des choix de gestion contestés, des conditions de travail dégradées et même une accusation de viol lors d’une édition précédente. En 2021 déjà, la Chambre régionale des comptes de Nouvelle-Aquitaine s’était penchée sur la gestion du festival, relevant notamment l'existence d'un montage financier « dont la cohérence interroge ».

Les syndicats rappellent qu’au-delà du nom de l’organisateur, c’est la gouvernance même du festival qui doit être repensée : la place des auteurs, la transparence des décisions, et l’équilibre des pouvoirs.

Par Louella Boulland

