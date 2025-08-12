Un pirate de webtoons déclenche une crise diplomatique

En Corée du Sud, devant l'ambassade du Japon de Séoul, créateurs et créatrices de webtoons ont manifesté leur désarroi, ce lundi 11 août. Banderoles et slogans réclamaient l'extradition de l'opérateur de plusieurs plateformes pirates, lequel mènerait ses activités depuis l'archipel nippon...
Le 12/08/2025 à 10:23 par Antoine Oury
12/08/2025
NewToki, avec BookToki et ManaToki, forme une petite galaxie de la diffusion illégale de contenus, chacun avec sa spécialité : le premier se consacre aux webtoons et manhwa, le deuxième aux webnovels, et le troisième aux mangas. À lui seul, le premier aurait cumulé 130 millions de visites entre août 2024 et juillet 2025, selon un porte-parole de la présidence coréenne, rapporte Chosun Biz.
L'année dernière, la Korea Creative Content Agency (KOCCA), agence gouvernementale qui agit pour faciliter l'exportation des créations sud-coréennes, a estimé l'audience de NewToki à 12,2 millions de visiteurs mensuels, pour un préjudice évalué à 39,8 milliards de wons, soit 24 millions € environ. Sur ManaToki et BookToki, les catalogues seraient moins fournis, avec, respectivement, 1150 séries et 700 webnovels distribués illégalement.
Créateurs et créatrices s'inquiètent logiquement de cette diffusion non autorisée de leurs œuvres : l'Association des dessinateurs coréens et l'Association des auteurs de webtoon coréens réclament à présent l'extradition de l'opérateur de ces plateformes, lequel aurait été naturalisé au Japon en 2022, d'après les organisations.
« Depuis le 21 juillet, 6500 créateurs ont signé une pétition demandant l'extradition de l'opérateur de NewToki, qui détruit l'écosystème des webtoons et cause d'énormes préjudices aux créateurs », a souligné Kwon Hyeok-joo, président de l'Association des auteurs de webtoon coréens, lors d'une conférence de presse, ce lundi 11 août, organisé devant l'ambassade japonaise, à Séoul.
Le rassemblement de créateurs et créatrices coréens entend faire pression sur le gouvernement japonais, accusé de faire obstacle à l'extradition de l'opérateur de ces plateformes pirates, mais de conserver des informations sur le suspect. Les associations auraient tenté de porter plainte au Japon, mais, sans détails sur l'individu, « nous ne pouvons pas identifier une personne contre laquelle porter plainte, ce qui empêche toute action », expliquait un créateur de webtoons au Chosun Biz.
« Nous ne resterons plus silencieux et nous défendrons jusqu'au bout les droits des créateurs, jusqu'à ce que les coupables soient traduits en justice. Nous ne nous arrêterons que lorsque le gouvernement japonais nous aura répondu », ont souligné des manifestants, d'après le communiqué diffusé par l'Association des dessinateurs coréens.
Pour appuyer leurs demandes, les organisations ont solennellement remis la pétition des créateurs aux services de l'ambassade japonaise, assortie d'une lettre ouverte. Cette dernière pointe « l'impunité accordée aux personnes enfreignant le droit d'auteur par le Japon, en absence d'interpellation », mais aussi « la mise en place d'un réseau criminel, par l'affichage de publicités générant des revenus » sur les plateformes pirates.
Les organisations coréennes de créateurs espèrent désormais obtenir des plaintes de la part de grands groupes éditoriaux japonais, dont Kodansha et Shūeisha, afin d'accélérer la coopération entre les deux pays.
Lorsqu'il s'agit de défendre des ayants droit japonais, le gouvernement de l'archipel ne ménage pas ses efforts. Dans le cadre de son plan « New Cool Japan », destiné à valoriser l'image du pays et l'export culturel, le Japon souhaitait même renforcer sa lutte contre le piratage de mangas en... améliorant sa collaboration avec les autorités étrangères.
Selon le label ABJ (Authorized Books of Japan), les pertes financières liées aux plateformes illégales japonaises ont atteint, en 2023, 381,8 milliards de yens (soit environ 2,3 milliards €).
En 2021, ce montant était estimé à près de 6 milliards €. Les éditeurs japonais sont par ailleurs particulièrement préoccupés par l'expansion des sites pirates étrangers. D’après l'ABJ, parmi les 1200 sites piratés recensés en février 2024, seuls 24 % étaient en japonais, tandis que 38 % étaient en anglais, 14 % en vietnamien et 6 % en chinois.
Photographie : le personnage Albator, créé par Leiji Matsumoto en 1969 (illustration, Alexandra Zharkova, CC BY-SA 2.0)
