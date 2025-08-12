Les remplaçants, ou le paradis déchu des pères

Le récit s’ouvre dans un avion de tourisme au-dessus de l’Amazonie : un père, affairiste ambitieux en collusion avec les militaires, et son fils de onze ans, lecteur passionné de science-fiction, survolent un territoire encore sauvage.

Le vol, censé les mener à une fazenda achetée pour presque rien grâce aux manigances du régime, devient le théâtre d’un basculement : le père est saisi en plein ciel d’une crise violente de paludisme. L’enfant, paralysé de peur, devra piloter l’appareil seul, sous ses ordres tremblants. Tout le roman se déploie ensuite en spirales autour de cet événement fondateur.

Le garçon, déjà sujet à des crises de vertige depuis le divorce de ses parents, voit dans son livre préféré — une odyssée spatiale où des enfants "élus" doivent coloniser une planète de remplacement — une métaphore transparente de sa propre existence. À bord d’un vaisseau (ici, un bimoteur), il est arraché au monde connu, exilé, sans mémoire claire ni place définie. Le lien entre les deux récits – celui de la fiction et celui de la réalité – se resserre avec une habileté saisissante.

À l’image du héros du roman de science-fiction, l’enfant de Carvalho est le passager d’un monde qui l’exclut. Dans ce Brésil qui brade l’Amazonie comme s’il s’agissait d’un jeu de société grandeur nature, les figures paternelles – affairistes, cyniques ou fous – sont les véritables architectes du désastre.

Le père, entrepreneur brutal, impose à son fils une pédagogie violente : vols acrobatiques imposés, manipulations, discours autoritaires déguisés en confessions d’amour. On croise aussi un directeur de banque véreux, un éleveur poète fasciste, un médecin impuissant, et des militaires exaltés qui promettent de « dompter la nature avec une armée d’hommes, de femmes et d’enfants ».

La dystopie n’est plus un horizon : elle est le miroir du réel. Comme l’enfant du vaisseau spatial, le narrateur découvre que la planète promise n’est qu’un désert d’illusions, vidé de toute vie. Les remplaçants, ce sont ces générations élevées dans le mythe du progrès, promises à la grandeur, mais envoyées sur une terre ravagée. À la fin, reste une certitude désenchantée : les choses sont toujours pires de près.

Le roman s'inscrit dans une tradition romanesque où l’intime et le politique s’imbriquent sans jamais se dissocier. Le dispositif narratif — un drame aérien vu à travers le regard d’un enfant — fonctionne comme une chambre d’échos, où les secousses du cockpit réverbèrent les soubresauts d’un Brésil en mutation brutale. La focalisation interne, épousant les perceptions fragmentées du narrateur, confère au récit une tension continue : chaque geste, chaque silence prend valeur de signe, chaque paysage devient un écran où se projettent peurs et visions d’avenir.

Il joue aussi sur une mise en abyme habile entre la science-fiction que lit le garçon et la trajectoire réelle qu’il subit. Ce double plan (après le bimoteur, le biplan ?) déplace la frontière entre réel et fiction, interroge la fabrication des mythes collectifs — ici, celui d’un progrès conquérant, dissimulant la dépossession et la destruction.

La langue traduite multiplie les images de vertige et d’apesanteur, avec un sens aigu du détail narratif et entretient un effet d’oscillation permanente entre l’épopée et la chute. Cette esthétique, à la fois réaliste et visionnaire, fait de Les Remplaçants un texte où le roman de formation devient acte politique.

BernardoCarvalho orchestre la confrontation depuis les nues – et la dualité constante. Entre père et fils, entre mémoire et oubli, entre rêve d’ascension et chute inéluctable. Les Remplaçants déconstruit le mythe brésilien de la modernité pour en révéler la violence larvée. Un grand texte, implacable et bouleversant.

En librairies le 29 août.

DOSSIER - Chroniques des livres de la Rentrée littéraire 2025, en avant-première

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com